Mies, joka uskoi itseensä

Ylöjärvi on saanut uuden kirjailijan. Sosiaalityöntekijänä leipänsä tienaavalta Jaakko Melentjeffiltä ilmestyi helmikuun lopussa Atenan kustantamana Hukkuneet-trilleri. Esikoiskirjailija iloitsee siitä, että hänen vuosikymmenien kirjoitustyönsä kantoi vihdoin hedelmää. Kynäniekka toivoo saavansa uusia teoksiaan painokoneisiin lähivuosina.

Esikoiskirjailija Jaakko Melentjeff on onnellinen keski-ikäinen mies.

Hänen hyvätuulisuutensa kumpuaa saavutuksesta, joka näki päivänvalonsa muutama viikko sitten.

Atena kustansi ylöjärveläiskirjoittajan esikoisteoksen, joka hioitui lopulliseen muotoonsa hyvin pitkän työrupeaman myötä.

Miehen käsissä on tiiliskiven oloinen teos, jossa on 420 sivua.

– Tässä se nyt on. Pitkäaikainen unelmani on toteunut. Kirjani on totta, Melentjeff riemuitsee.

Esikoiskirjailija tuntee hyvin Kalle Päätalon tarinan. Taivalkoskelaisnuorukainen halusi hinnalla millä hyvänsä kirjailijaksi. Periksiantamattoman miehen työ palkittiin. Koko kansan suursuosikki kirjoitti muun muassa 39 romaania.

– Päätalo on innostava esikuva. Hänkään ei lannistunut kustantamoiden kohteliaista tyrmäyskirjeistä. Kun oikea hetki koitti, sanan mestarista tuli kansan syvien tuntojen tulkki, Melentjeff kiittää.

”En lannistunut milloinkaan”

Kirjoittaminen on kiehtonut aina Jaakko Melentjeffiä.

Mies on viihtynyt kirjaprojektiensa parissa vuosikymmenestä toiseen.

– Kun sain valmista, lähetin käsikirjoitukseni eri kustantajille. Ne lähettivät uskollisesti paluuposteja, joissa kiittivät osoittamastani kiinnostuksesta niitä kohtaan ja toivottivat ystävällisesti onnea tulevaisuuteeni. En ole milloinkaan menettänyt toivoani enkä uskoani siihen, että jonain päivänä minua onnistaa, hän sanoo.

Melentjeff onnittelee itseään siitä, että hän hakeutui vuonna 2010 tamperelaiseen Viita-akatemiaan.

– Kolme vuotta kestänyt koulutus avasi minulle ratkaisevia asioita. Opetusmetodina oli tekstien lukeminen ja niiden syvällinen analysointi. Palaute oli asiallista ja kannustavaa. Ryhmässämme vallitsi vahva yhteishenki.

– Vierailijaluennoitsijana luonamme kävi kirjailija, joka osasi vetäistä oikeasta narusta. Hän sai minut vakuuttuneeksi siitä, että minun on vain jaksettava yrittää. Puhuja luennoi omasta kokemuksestaan. Hänen sanomansa oli uskottava.

Melentjeff kiittää myös vaimoaan, joka on valanut mieheen määrätietoisesti uskoa.

– Puolisoni lähetti joskus tekstini minulta salaa joillekin kustantajille. Aloin ihmetellä, kun sain kirjeitä, joissa jälleen kerran kiiteltiin ja toivotettiin menestystä.

Mikä kirjoittamisessa kiehtoo?

Jaakko Melentjeff seisoo tukevasti maankamaralla.

– Suomessa on varmasti kolme miljoonaa muuta, jotka haluavat tavallani tulla kirjailijaksi, hän miettii.

Melentjeffiä ovat kiinnostaneet erilaiset tarinat niin kauan aikaa kuin hän muistaa.

– Olen ollut aina hyvin ahkera lukija, oikea lukutoukka, hän paljastaa.

Melentjeffillä on vilkas mielikuvitus.

– Tarina alkaa elää mielessäni. Juonen kehittäminen ja kuljettaminen on helppoa. Kirjoitin esikoisteokseni tabletilla. Otin sohvalla tai sängyllä miellyttävän asennon ja laitoin tyynyjä vatsalleni ja koneen niiden päälle.

Henkilöt tärkeitä

Melentjeff on elementissään, kun hän luo henkilöhahmoja.

– Minulla on monta roolihenkilöä, jotka ovat olleet tavalla tai toisella mukana jokaisessa viritelmässäni, hän kertoo.

Esikoiskirjailija on vakuuttunut siitä, että esikoisteoksessa olevat päähenkilöt jatkavat seikkailujaan tulevissa teoksissa.

Hukkuneet-trillerissä esiintyvät muiden muassa Tukholman rikospoliisin tutkija Anna-Mari Akselsson ja Tampereen rikospoliisin tutkija Paula Korhonen sekä NORDSAn etsivä Kalle Nordin.

Kirjastot hankkineet hyvin

Hukkuneet-trillerin kirjoittajaa jännittää.

Jaakko Melentjeff odottaa suurella mielenkiinnolla lukijapalautetta.

– Läheiset ihmiset, jotka ovat kirjani lukeneet, ovat antaneet hyvin myönteistä palautetta. Asia ei ole koko totuus.

– Odotan esimerkiksi sitä, kirjoittaako jonkin lehden kirjallisuuskriitikko luomuksestani.

– Bloggaajat ovat hyvin ratkaisevassa osassa. Jos joku kirjabloggaaja tarttuisi eepokseen…

Melentjeff on seurannut kirjastojen hankintoja.

– Ilokseni olen saanut todeta, että esikoisteokseni on jo sadoissa kirjastoissa, myös kotikaupunkini Leija-kirjastossa.

”Keskustelen mielelläni”

– Hyvin mielelläni osallistuisin vaikkapa Ylöjärven kirjastossa matineaan, jossa avaisin trillerini syntyä ja tarinan kehittymistä, Jaakko Melentjeff sanoo.

Mies toivoo, että hänen kirjansa virittäisi lukijoiden keskuudessa pohdintoja.

– Kun lukijalla on kysymyksiä, hän haluaa lukea lisää. Olen suunnitellutkin Hukkuneet-trillerini kaksiosaiseksi, hän paljastaa.

– Kirjallisuuden perustehtävä on saada ihmiset miettimään asioita ja kommentoimaan niitä.

Antoisa prosessi

Atena-kustantamo ei lähettänyt Melentjeffille kirjettä, jossa se olisi suoraan ilmoittanut kiinnostuksensa kirjoittajan käsikirjoitusta kohtaan.

– Polku oli hyvin opettavainen.

– Kustantaja Ville Rauvola alkoi antaa minulle ohjeita, joita noudattamalla saisin käsikirjoituksestani paremman. Olimme tiiviissä vuoropuhelussa, ja lopulta sain luvan lähettää uutta tekstiä.

– Jouduin lonkkaleikkaukseen, jonka seurauksena sain kolmen kuukauden sairausloman. Tuona aikana hakkasin konettani intensiivisesti. Luomukseni lähti kustannustoimittajalle.

Rauvolalta saapui kuin saapuikin odotettu viesti: ”Eiköhän tästä kirja tehdä.”

– Myhäilin tyytyväisenä ja koin, että odotukseni palkittiin.