Vaalikampanjoihin investoidaan maltillisesti

Ylöjärveläiset puolueiden kunnallisjärjestöt satsaavat melko maltillisia summia pian ovella oleviin kuntavaaleihin. Kunnallisjärjestöjen suurimmat satsaukset kohdistuvat keskitettyyn vaalimainontaan paikallislehdessä. Lisäksi paikallisjärjestöt tukevat ehdokkaitaan kustantamalla muun muassa jaettavaa vaalimateriaalia.

Ylöjärven kokoomuksen vaalibudjetti on noin 12 000 euroa. Kunnallisjärjestön puheenjohtajan Juho Ojareksen mukaan summa saattaa olla jopa pienempi kuin edellisissä kuntavaaleissa.

– Suuri osa rahasta menee lehtiin laitettaviin yhteismainoksiimme. Lisäksi ostimme kaikille ehdokkaille takit. Hankimme myös muuta vaalikrääsää, jota en voi kuitenkaan vielä paljastaa, Ojares kertoo.

Hänen mukaansa jotkut kokoomusehdokkaat saattavat investoida itse 1 000-2 000 euroa vaalikampanjoihinsa.

– Omalta kohdaltani voin sanoa, että maksan muutamasta mainoksesta yhteensä reilut tuhat euroa. Jotkut ehdokkaistamme eivät käytä lainkaan rahaa, vaan sijoittavat pelkän 50 euron ehdokasmaksun verran.

SDP:n Ylöjärven kunnallisjärjestö investoi vaaleihin enemmän kuin sen kollegajärjestöt.

– Jos sanon, että budjettimme on noin 30 000 euroa niin arvio ei mene paljon pieleen, demareiden kunnallisjärjestöä vetävä Heidi Koivisto toteaa.

Hänen mukaansa budjetti liikkuu samassa suuruusluokassa kuin vuonna 2012. Summalla SDP ostaa ehdokkaitaan palvelevia lehtimainoksia sekä jaettavaa vaalimateriaalia.

Koiviston mukaan demareiden ehdokkaat tuskin sijoittavat itse kovin suuria summia kampanjoihinsa.

– En usko, että ehdokkaiden välillä on tässä asiassa suuria eroja. Ei ihmisillä ole hirveästi rahaa laittaa kampanjointiin.

Yhdeltä ei arvioita

Keskustan Ylöjärven kunnallisjärjestö satsaa kuntavaaleihin noin

10 000 euroa. Summa on kunnalisjärjestön taloudenhoitajan Pekka Hietaniemen mukaan hieman isompi kuin edellisissä kuntavaaleissa.

– Lähes koko raha menee ilmoitteluun paikallislehdessä. Toki varoja jää hieman muuhunkin. Ehdokkaamme saavat ainakin jotakin jaettavaa, Hietaniemi kertoo.

Hänen mukaansa myös keskustan ehdokkaat ovat maltillisia rahan käyttäjiä vaalityössään.

– Ehkä muutama ehdokas ostaa lehtimainoksen. Myös jotkut porukkamainokset voivat olla mahdollisia.

Perussuomalaisten kunnallisjärjestön puheenjohtaja Asko Saari on ainoa haastatelluista, joka ei halua arvioida järjestönsä vaalibudjetin suuruutta.

– Vaaleihin varatusta rahasta osa käytettiin jo viime vuonna ja osa jäi tälle vuodelle. On hankala arvioida summaa tarkasti, mutta aika pieni se kuitenkin on. Luulen, että budjettimme on jopa jonkin verran pienempi kuin edellisissä kuntavaaleissa, Saari miettii.

Hänen mukaansa perussuomalaiset säästävät varojaan, koska pian edessä ovat myös maakuntavaalit.

– Kuntavaaleissa investoimme lehtimainontaan. Vaalikampanjaan saamme lisäksi puolueen lehden jaettavaksi. Lisäksi ehdokkaille tulee jotakin muuta jaettavaa.

Perussuomalaisten ehdokkaat miettivät jokainen yksilöllisesti haluavatko he käyttää vaalikampanjaan omaa rahaansa.

– Varmaan jotkut teettävät ainakin omia jaettavia mainoksia, Saari arvioi.

Vetoapua isoilta nimiltä

Ylöjärven vasemmistoliitto ponkaisee vaalityöhön 12 000–13 000 euron potilla. Budjetti on suuruusluokaltaan samanlainen kuin vuonna 2012.

– Paikallislehden ilmoitusten ohella hankimme jokaiselle ehdokkaalle pienen määrän lehtolehtisiä ja muuta yleistä mainostavaraa, vasemmistoliiton kunnallisjärjestöä luotsaava Rauno Kesseli kertoo.

Hänen mukaansa vasemmistoliiton ehdokkaat saattavat itse sijoittaa jonkin verran rahaa kampanjointiin.

– Tuntuma on, että ehdokkaiden henkilökohtaiset budjetit ovat aika pieniä. Kukaan ei laita kymmeniä tuhansia euroja. Joillakin ehdokkailla voi olla taustaryhmä, joka rahoittaa esimerkiksi jonkin mainoksen, Kesseli sanoo.

Vihreiden kunnallisjärjestöä vetävä Jussi Kytömäki sanoo, että puolueen vaalibudjetti Ylöjärvellä on melko tarkasti 6 500 euroa.

– Edellisellä kerralla taisimme laittaa 6 000 euroa. Ehdokkaat saavat itse taittamamme vaalilehden, jota he voivat jakaa ihmisiä tavatessaan.

Hänen mukaansa vihreiden ehdokkaat eivät itse laita rahaa vaaleihin juuri lainkaan.

– Onneksi Ville Niinistö ja Olli-Poika Parviainen kävivät antamassa Kauppakeskus Elossa meille vetoapua, Kytömäki naurahtaa.

Kristillisdemokraattien vaalibudjetti puutarhakaupungissa on noin 3 000 euroa. Kunnallisjärjestön puheenjohtajan Veli-Matti Antilan mukaan suurin osa summasta menee paikallislehden vaali-ilmoituksiin.

– Budjetissa on jonkin verran kasvua edellisiin kuntavaaleihin verrattuna, koska ehdokasmäärämme on nyt isompi kuin vuonna 2012, Antila kertoo.

Kristillisdemokraattien ehdokkaat saavat puolueeltaan yleisesitteet ja jokainen ehdokas hankkii omia esitteitään tarpeen mukaan.

– Arvioisin, että osa ehdokkaistamme laittaa kampanjointiin jonkin verran rahaa ja osa taas ei investoi lainkaan. Toki meillä on aika paljon ensikertalaisia ehdokkaina, joten heidän aikomuksiaan on vaikea arvioida, Antila sanoo.