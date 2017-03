Fröökynäksi tarmokas tapakasvattaja

Tarja Toivosella on monipuolinen ja vankka kokemus luontaistuote- ja terveyskauppa-alasta.

Ennen yrittäjäksi heittäytymistään hän työskenteli viiden vuoden ajan Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtajana.

– En valinnut luontaistuote- ja terveyskauppa-alaa, vaan alat vetivät minut puoleensa, Toivonen sanoo.

Tarja Toivonen auttoi Raija-äitiään kaupan pidossa.

– Viihdyin hyvin myymälässä. Asiakkaat ovat aina olleet hyvin aktiivisia. Palvelutyössä saa varsin nopeasti myönteisen asiakaspalautteen, jonka voimin jaksaa tehdä työtään. Kasvoin kiinni kauppaan ja perheyritykseen. Perin ammatin äidiltäni, hän kertoo.

Kiinnostava toimiala

– Luontaistuote- ja terveyskauppa-ala on poikkeuksellisen mielenkiintoinen sektori, Tarja Toivonen kuvailee.

Hän arvostaa viittä vuottaan liiton toiminnanjohtajana siitä syystä, että näköalapaikaltaan hän oppi tuntemaan alan yrittäjät ja laajan tuotetarjonnan.

– Maassamme on paljon yrittäjiä, jotka ovat täydestä sydämestään omistautuneet luontaistuote- ja terveyskauppa-asialle. Yrittäjien välinen vuorovaikutus on hyvin tiivistä, Toivonen sanoo.

– Tuotesortimentti on erittäin laaja. Niin Suomessa kuin ulkomaillakin on kiitettävän paljon arvostettuja valmistajia, hän jatkaa.

Toivosen mielestä hänen toiminnanjohtajuutensa valmisti häntä yrittäjyyttä varten.

– Olen nykyisin liiton hallituksen jäsen. Hallitus on tärkeä näköalapaikka. Saamme koko ajan uutta tietoa rajusti kehittyvästä alastamme.

– Yrittäjistä varsin moni toimii yksin tai pienen työntekijätiimin kanssa. Kauppiaalle on merkityksellistä, että hän voi vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia kollegojensa kanssa, hän painottaa.

Toivosen mukaan liitto tekee korvaamattoman arvokasta työtä muun muassa eri viranomaisten kanssa.

– Liitolla on suorat yhteydet Eviraan ja Fimeaan sekä Kaupan liittoon ja Suomen Yrittäjiin, hän tarkentaa.

”Tulemme kuulluiksi”

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto täyttää 50 vuotta.

– Koko toimialamme on kehittynyt hyvin valtavasti viime vuosikymmenien aikana, Tarja Toivonen sanoo.

– Liitto on tarjonnut foorumin, jonka voimin alalla toimivat saavat äänensä kuuluville. Olemme tulleet kuulluiksi, hän iloitsee.

Oikea tieto tervetullutta

Terveyteen liittyvät asiat kiinnostavat suurta yleisöä, joten tiedotusvälineet tarttuvat hanakasti esimerkiksi luontaistuotteita koskeviin aiheisiin.

– Minunkin toiminnanjohtaja- ja yrittäjäaikanani on ollut monta sählinkiä mediassa. Tärkeintä on, että tiedotusvälineissä jaettava tieto olisi oikein, Tarja Toivonen korostaa.

Hänen mukaansa monen kohun takana on jonkin pr-toimiston valmistama ulostulo.

– Vastuullista olisi aina kysyä, mikä todellisuudessa on esitetyn väitteen taustalla. Tosiasioissa pysyminen olisi kaikkien etu.