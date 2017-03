Uplakers juhlii mestaruutta!

Moni ylöjärveläinen vietti viime viikolla talvilomaa. Vaikka sää ei suosinutkaan, päästiin nautiskelemaan edes hiukan talviliikunnasta ja tietysti muista arjen ahertajia piristävistä touhuista.

Loska litisee kengän alla. Räikän keinoladulla sivakoi vain jokunen uuttera hiihtäjä. Mutta jäähallissa hiihtolomalaisten kelpaa harrastaa talviliikuntaa.

Vuodenajan mukainen talviliikunta mielletäänkin perinteiseksi hiihtolomapuuhaksi, ja samaa mieltä on lastensa kanssa luistelemaan tullut Heini Ojamäki.

– Kiva on käyttää aikaa muuhunkin kuin sisällä oleiluun, hän perustelee.

Samalla linjalla on uimahallista poikansa kummitytön Fanny Keskisen kanssa asteleva Leena Mankkinen, joka olisi vienyt tytön luistelemaan, jos sää vain olisi sallinut. Molemmat naiset perustelevat kantaansa myös sillä, että loma suo arkea paremmin aikaa liikunnalle ja mahdollisuuden nautiskella ulkoilusta päivänvalossa.

Mankkinen toki myöntää, ettei talviliikunta ole kaikkien lomajuttu. Saman vapauden suovat lomailijoille myös Elossa shoppailleet Tuija ja Säde Helin, jotka itse kyllä mieluusti talviurheilevat ja jättivät lumikenkäilyn väliin hekin vain sääsyistä.

Sekä järjestettyä että omaa

Talviloma tarjoaa niin ulkoliikuntaan kuin muihinkin puuhiin ohjattua ohjelmaa ja järjestettyjä puitteita. Ylöjärvellä kaupunki on tarjonnut viikon mittaan koko perheen liikuntapäivää, yleisöluistelua, vesijumppaa, touhua nuorisotiloilla, reissua Vantaan Flamingoon ja Fazerille, nukketeatteria, elokuvaa…

Haastatellut eivät ole näihin yleisöluistelua lukematta muilta suunnitelmiltaan ehtineet tai ohjelmatietoihin törmänneet, mutta he kaikki pitävät järjestettyjä puitteita tarpeellisina.

– Ne kannustavat lähtemään liikkeelle. Kynnys lähteä on pienempi, kun joku muu ohjaa tai tarjoaa ympäristön eikä tarvitse keksiä itse, Ojamäki katsoo.

– Järjestetty tarjonta lisää sosiaalisuutta, Säde Helin huomaa.

– Täytyyhän olla vaihtoehtoja, äiti Helin lisää.

Mankkinen myös huomauttaa, etteivät kaikki vanhemmat voi lomailla lastensa lomaviikolla, joten on hyvä, että lapsille tarjotaan tekemistä.

Mutta haastateltujen mielestä omaehtoinen, itse keksitty touhuilu on yhtä tärkeää kuin järjestetty. Heillä itsellään on suunnitelmissa ainakin leivontaa, lukemista, ostostelua, piirtämistä ja telkkarin katselua. Lomanhan on tarkoitus vapauttaa aikataulujen paineesta ja suoda sijaa rennolle yhdessäololle.

– Järjestettyä ei saa olla liikaa. Pitää olla hengähdyshetkiä, Tuija Helin sanoo.

– Fannylla on kuusivuotiaat kaksosveljet. Heillä peuhua riittää. Silloin, kun Fanny oli pienempi, minun piti leikkiä kontallani hevosta ja kaikkea, mutta nyt pääsen jo helpommalla, varakummilassaan tyttöä lomailuttava Mankkinen nauraa.

Hiihtoloma taittaa vuotta

Haastatellut hakevatkin lomastaan ennen kaikkea rentoutumista, perheen yhteistä aikaa ja tilaisuuksia kyläilyyn. Lepo suo myös virtaa tulevaan arkeen.

Talviloma on koko köörin mielestä myös tärkeä merkkipaalu, vuoden taittaja, hektisen arjen katkaisija. Ilman lomaa silkka arki joulusta kesälomaan olisi liian rankka pala purtavaksi.

– Ihmisellä on jo biologinen tarve saada taukoja, Mankkinen muistuttaa.

– Koulussa jaksaa, kun tietää, että hiihtoloma odottaa. Hiihtoloma on päämäärä, Säde Helin kuvaa.

Talvitauko on myös ilahduttava merkki lähestyvistä keväästä ja kesästä.

– Synkkä talvi päättyy, ja mennään kevättä kohden, Tuija Helin myhäilee liki samoin sanoin kuin Ojamäki.

Hiihtoloma tulee siis haastateltujen mielestä aitoon tarpeeseen.

– Sen tärkeys on yhdestä kymmeneen -asteikolla kymmenen, Mankkinen arvioi.

– Ei vaan kymmenen plus! Fanny hihkaisee.