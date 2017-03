Rinnehärkä tekee maailman parasta latua

Ylöjärvi on paitsi puutarhakaupunki, se on myös liikuntakaupunki. Upeat harjualueet tarjoavat poikkeuksellisen hienot ulkoilumaastot. Kaupunki on satsannut myös ulko- ja sisäliikuntapaikkoihin, jonka ansiosta liikunnan harrastajilla ja urheiluseuroilla on Ylöjärvellä hyvät oltavat. Toki liikuntapaikoissa riittää jatkuvasti myös kehitettävää.

– Meillä on seudullisessa mittakaavassa hyvä tilanne, vaikka kyllä Ylöjärveltä joitakin asioita myös puuttuu, vapaa-aikajohtaja Sami Yli-Pihlaja Ylöjärven kaupungilta toteaa.

Ylöjärven ylpeys on tällä hetkellä Soppeenmäessä sijaitseva Urheilutalo-uimahalli, joka koki muodonmuutoksen jokin aika sitten.

– Uskaltaisin sanoa, että se on valtakunnallisesti aivan kärkitasoa. Tampereen kaupunkiseudulla hallimme on monessa suhteessa paras heti Tampereen uintikeskuksen jälkeen, Yli-Pihlaja sanoo.

Urheilutalo-uimahallissa ihmisiä palvelevat uimahallin ohella muun muassa kuntosali, punttisali, keilahalli, monitoimisali, squashkenttä ja solarium. Hiljattain remontoidussa keilahallissa on kuusi huippukuntoista rataa, joita voidaan käyttää kilpa- ja viihdekeilaukseen.

Salit kovassa käytössä

Isoja sisäliikuntapaikkoja Ylöjärvellä ovat myös kaksi kiekkokaukaloa sisältävä jäähalli sekä sen kyljessä oleva Ylöjärven liikuntakeskus. Yksityisomistuksessa olevassa liikuntakeskuksessa harrastetaan kuntosaliharjoittelun lisäksi futsalia, salibandya, sulkapalloa sekä taekwon-doa.

Liikuntakeskuksessa sijaitsevan kuntosali Fressin lisäksi kuntosaliharrastajia puutarhakaupungissa palvelevat Liikuntakeskus Ateena sekä Easyfit. Kuntasalit toimivat myös Viljakkalan paloasemalla ja Kurussa.

Ylöjärvellä sijaitsee kaikkiaan 13 vuokrattavaa liikuntasalia. Suurin niistä on urheilutalon 800-neliöinen palloiluhalli, joka on jaettavissa kolmeen osaan. Yli 400 neliön liikuntasalit ovat myös Moision koulussa, Kurun urheilutalossa sekä Siivikkalan ja Soppeenharjun kouluissa.

– Koulujen liikuntasalien käyttöaste on korkea. Salivuokrat ovat huokeat ja kulkeminen salien luo on yritetty tehdä helpoksi, Sami Yli-Pihlaja kertoo.

Hänen mukaansa liikuntasalien vapaita vuoroja voi aina tiedustella vaikka saleissa varsin täyttä onkin.

– Keskeisten sijaintien liikuntasalit ovat suosituimpiin kellonaikoihin varattu. Jos kuitenkin on valmis menemään hieman kauemmaksi keskustasta niin aina löytyy tila, missä pääsee vaikka höntsäämään.

Yli-Pihlaja sanoo, että ylöjärveläisillä seuroilla on saleihin etuajo-oikeus. Toki vuoroja on annettu myös naapurikaupunkien seuroille.

– Pyrimme tietenkin täyttämään kaikki tyhjät vuorot. Salimme ja esimerkiksi uimahallimme ovatkin seudullisesti aktiivisessa käytössä.

Suurin areena remontissa

Ulkoliikuntapaikoista suurin on parhaillaan remontin alla oleva Räikän keskusurheilukenttä. Räikän kenttää remontoidaan tänä ja ensi vuonna yhteensä 600 000 eurolla

Ylöjärven kaupunki on suunnitellut käyttävänsä liikuntapaikkojen saneeraamiseen ja rakentamiseen yli 2,8 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Meillä on tulossa monet liikuntapaikat hyvään kuntoon. Esimerkiksi uusia lähiliikuntapaikkoja tulee lähivuosina useita, työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää Ylöjärven kaupungilta kertoo.

Kenttiä joka lähtöön

Jalkapallo on Ylöjärven harrastetuin laji. Jalkapalloilijoille on tarjolla kaksi nurmikenttää, eli Aron kenttä ja Räikän kenttä. Lisäksi Soppeenharjulla on hieno tekonurmikenttä. Hiekkakenttiä Ylöjärvellä on 14 kappaletta.

Beachvolleyta voi puolestaan pelata Aron jalkapallokentän vieressä. Tenniksen pelaajille taas on kaksi kaupungin hoitamaa kenttää sekä kaksi yksityisen omistuksessa olevaa kenttää.

Talvella kiekkoilijoille ja luistelijoille jäädytetään 13 jääkiekkokaukaloa ja 12 luistinrataa.

Hiihtäjille on puolestaan tarjolla 32 kilometriä valaistua latua. Lisäksi Räikän rantaan lumetetaan heti säiden salliessa tykkilumilatu.

Ylöjärven kaikki ulkoilureitit ovat keränneet paljon kiitosta.

– Ulkoilureittejämme käyttävät paljon myös ulkopaikkakuntalaiset. Kaiken kaikkiaan olemme naapurikuntien kanssa suunnilleen samalla tasolla ulkoliikuntapaikkojen määrässä ja laadussa, Jyrki Tanhuanpää kommentoi.

Vilkasta seuratoimintaa

Seuratoiminnasta kiinnostuneille on Ylöjärvellä tarjolla hurjan paljon vaihtoehtoja. Ylöjärvellä toimii nimittäin kymmeniä urheiluseuroja.

Näistä suurimmat ovat jalkapallo- ja futsalseura Ylöjärven Ilves, jääurheiluseura Uplakers, voimisteluseura Ylöjärven Isku sekä yleisseurat Ylöjärven Pallo, Ylöjärven Ryhti ja Ylöjärven Urheilijat.

Lajikirjo on Ylöjärvellä laaja, sillä yleisempien lajien ohella puutarhakaupungissa on muun muassa kelkkailu-, kirkkovenesoutu-, cheerleading-, karate- ja taekwon-do-seuroja.

Eräs Ylöjärven ylpeys on hevosurheilu. Teivon ravikeskuksen tietävät kaikki, mutta kaupungissa toimii myös erittäin monta ratsastusseuraa.