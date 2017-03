Aina ei tarvita isoja rautoja

Kuntosalit täyttyvät jälleen vuodenvaihteessa innokkaista liikkujista, jotka ovat tehneet lupauksen elämäntapamuutoksesta. Personal trainer Tanja Petman ja fytonomi Seija Välimäki auttavat noviisin alkuun terveellisen elämän tavoittelussa.

Terveyskauppa Mistelin fytonomi Seija Välimäki on havainnut työssään vuodesta toiseen, että painonhallinta- ja hyvinvointituotteet kiinnostavat asiakkaita eniten vuodenvaihteessa. Hänen mukaansa nykypäivän kuluttaja suhtautuu terveystuotteisiin järkevästi eikä odota niiltä ihmetekoja.

– Tänä päivänä ei ole enää sellaisia utopistisia odotuksia, että kymmenen pillerin jälkeen kehosta lähtee saman tien kymmenen kiloa pois. Karu totuushan on se, että pitää syödä vähemmän kuin kuluttaa, hän huomauttaa.

Pikalaihdutusksella ei ylläpidetä tuloksia

Terveyskauppojen hyllyissä on kymmenittäin erilaisia painonhallintatuotteita. Esimerkiksi vatsaa täyttävää glucomannan-kuitua Seija Välimäki luonnehtii hyväksi tuotteeksi vähäenergisen ruokavalion rinnalle. Tiukoilla laihdutuskuurituotteilla taas saadaan painonpudotukselle alkusysäys, jonka jälkeen mukaan tulee terveellinen ruokavalio ja liikunta, joista on syytä pitää kiinni.

– Lenkkimankkaralinjalle palaaminen on helppo vaihtoehto. Oleellisinta ei ole se, mitä juhlan aikaan syödään, vaan se, mistä ruokavalio koostuu arkena. Itse korostan aina asiakkaille, että kokonaisvaltainen elämäntapamuutos pitää saavutetut tulokset pysyvästi.

Elämäntapamuutokseen kannustaa myös personal trainerina työskentelevä Tanja Petman. Toisaalta hän ymmärtää ihmisten paniikin, kun vyötärölle on päässyt kertymään ylimääräistä.

– Onhan se yleistä, että joulukiloista pyritään eroon yhtä nopeasti kun ne on saatu mätettyä. En näe, että pikadieeteistä olisi silti mitään hyötyä, koska liian alhaiset kalorimäärät syövät myös lihasta, hän toteaa.

Laihduttajan ei tarvitse nähdä nälkää

Rasvan sulatuksessa ei ole kuitenkaan kyse siitä, että kaikista herkuista olisi kieltäydyttävä loppuelämäksi. Pullakahvien salliminen itselle rajoitetussa määrin on vain hyvä asia.

– Totaalikieltäytyminen herkuista aiheuttaa sen, että painonpudottaja luultavasti retkahtaa jossakin kohtaa, Seija Välimäki sanoo.

Tanja Petman antaa uudenvuodenlupauksen tehneille muutaman vinkin:

– Minusta kaiken a ja o on syödä ihan normaalia kunnon ruokaa säännöllisesti ja tasaiseen tahtiin pitkin päivää.

– Aloitteleville kuntoilijoille suosittelen kävelylenkkejä ja kuntosalia. Esimerkiksi vanhoille ihmisille lihasten vahvuus on hirmu tärkeä asia.

Terveys ja onnellisuus edellä

Seija Välimäki ja Tanja Petman kertovat, että valtaosa ihmisistä muuttaa elämäntapansa parempaan suuntaan pikemminkin oman terveytensä kuin ulkonäkönsä takia.

– Ainakin terveyskaupassa se näkyy niin, että asiakkaat haluavat tavoitella terveellistä elämää, jotta he pysyisivät virkeinä ja energisinä, Välimäki miettii.

– Täällähän eletään vain kerran, ja sekin aika halutaan elää täysillä, joten terveellisillä elämäntavoilla pystytään ehkäisemään aika monta riskitekijää, Petman puolestaan kommentoi ja jatkaa:

– Nykyään iso osa ihmisistä ajattelee niin, että terveys ja onnellisuus ovat edellä elämäntapamuutosta tehdessä. Ulkonäkö tulee sitten ikään kuin bonuksena.