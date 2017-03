Lastenkodille lahjoitussumma virkistykseen

Seitsemänpaikkainen lastenkoti Rinne on saanut 500 euroa virkistystoimintaansa Ylöjärven Specsaversilta. Lahjoitusvarat kertyivät viime vuonna toteutetussa Anna hyvän näön kiertää -kampanjassa.

Anna hyvän näön kiertää -kampanja keräsi viime vuoden loppupuolella suomalaisilta vanhoja silmä- ja aurinkolaseja Tansaniaan.

Specsavers on lahjoittanut kampanjavaroja liikkeidensä valitsimille kotimaisille hyväntekeväisyyskohteille. Jaossa oli runsaat 15 000 euroa.

Rahaa tuli Ylöjärvellekin. 500 euron suuruisen lahjoituksen on saanut Harjuniityn toimintayksikön Rinne-osasto.

Rinne on seitsemänpaikkainen lastenkoti, jossa on 10–18-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Lahjoittaja haluaa mahdollistaa Rinteen asukkaille esimerkiksi retken järjestämisen.

Viime joulukuun alkupuolella Specsaversin vapaaehtoinen optikkoryhmä matkasi Tansanian Bagamoyoon tekemään näöntarkastuksia ja jakamaan lahjoitettuja laseja niitä tarvitseville paikallisille ihmisille.

Jokaisia lahjoitettuja laseja kohden Specsavers antoi euron paikalliseen hyväntekeväisyyspottiin.