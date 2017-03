Energiatavoitteessa piisaa ponnistettavaa

Sähkövoimatekniikkainsinööri Paul Metsälä tekee työkseen uuden lain vaatimia energiatodistuksia.

Metsälä rohkenee kuitenkin olla eri mieltä lain laatijoiden kanssa sen tarpeellisuudesta.

– Todistus ei kerro mitään todellisesta energiankulutuksesta, hän pukahtaa.

Energiatutkija Paul Metsälä luotsaa Ylöjärvellä yritystään, joka tekee kesäkuun alussa pakolliseksi tulleita energiatodistuksia.

Yksityistä ihmistä laki koskettaa silloin, kun hän on aikeissa myydä vuoden 1980 jälkeen rakennettua kiinteistöä.

– Itse asiassa lain suhteen on vielä pieniä epäselvyyksiä. Se, onko talon rakennusluvan päiväys tai käyttöönottopäivämäärä vuonna 1980 vai sen jälkeen, on yhä hämärän peitossa, ammattilainen kummastelee.

Mistään uudesta asiasta Metsälän alalla ei kuitenkaan ole kysymys.

– Energiatodistuksia on pitänyt tehdä jo usean vuoden ajan isoihin asuinrakennuksiin – rivi- ja kerrostaloihin, joissa on yli kuusi huoneistoa, hän sanoo.

Turhaa hömpötystä

Paul Metsälän mukaan uudistuksessa on kyse turhasta hömpötyksestä.

– Lain velvoittama energiatodistus on yhtä tyhjän kanssa. Tämä todistus ei anna asiakkaalle mitään vastinetta rahalle, joten on mieletöntä, että kukaan asiakas teettäisi todistusta vapaaehtoisesti.

– Pakon edessä ihmiset joutuvat teettämään sertifikaatteja, Metsälä lisää.

Todistus tarkoittaa käytännössä laskelmaa, jossa talon piirustusten ja muun muassa lämmityslaitteiston perusteella talolle lasketaan e-luku, joka kerrotaan erikseen määrätyillä kertoimilla.

Paul Metsälä arvostelee voimakkaasti uuden energiatodistuksen tarpeellisuutta.

– Tämä on silkkaa poliittista peliä. Uuden kerroinluokituksen mukaan öljyllä lämmittäminen on suositeltavampaa kuin sähköllä, mikä on mielestäni täysin mieletöntä. Poliittinen kerroin aiheuttaa ainoastaan ihmisille pahaa mieltä.

– Käytän tästä todistuksesta nykyään nimitystä kollektiivinen mielivalta.

– Kyllä tämä on koko EU:n laajuinen ajojahti sähkönkäyttöä vastaan, mies sivaltaa.

Metsälän mukaan energiatodistus syntyi ilmastotalkoiden seurauksena. Nyt todistuksen tekoon vaikuttavat poliittiset intressit, vaikka kaiken pitäisi lähteä ympäristöystävällisyydestä.

– Ydinvoimalle on asetettu kertoimeksi kolme, vaikka se on hiilivapaata tuotantoa. Temppu on tehty niin, että siinä käytetään ydinvoimaprosessin energiahyötysuhdetta, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä ilmaston kanssa. Tuo kerroin on mukana lopullisessa sähkön kokonaiskertoimessa 1,7. Tuotetaanhan suuri osa sähköstä ydinvoimalla, ilman hiiltä.

Pakollinen teettää

Energiatodistus on kuitenkin pakollinen, mikäli aikoo vuokrata tai myydä vuoden 1980 jälkeen rakennettua taloa.

– Todistuksen hankkiminen on myyjän vastuulla. Mikäli ostaja ei älyä kysyä todistusta myyntitilanteessa, mutta jälkeenpäin haluaa todistuksen nähdä, on hänen itse kustannettava todistuksen teettäminen, Paul Metsälä kertoo.

Valveutunut kiinteistönvälittäjä voi välittää osapuolille tietoa siitä, että energiatodistus pitää olla tehtynä myyntitilanteessa.

– Vastuu hankkimisesta on myyjällä. Ostaja voi olla myös tarkoituksella tietämätön ja vaatia energiatodistusta jälkikäteen. Taas yksi kohta, jolla voi perustella jälkikäteen hinnan alennusta, mikäli energia-asiat eivät näytä hyvältä. Miksi pitäisi tehdä selvästä asiasta hankala? Metsälä kysyy.

Entä jos myyjä ei hanki energiatodistusta?

– Se johtaa julkisuudessa olleiden tietojen mukaan johonkin sanktioon. Epäselvää on, millaiseen. Luultavasti pienemmän riesan tie on, että tilaa – kalliiltakin tuntuvan – energiatodistuksen ajallaan.

– Todistuksen teettäminen maksaa 500–800 euroa. Suurien rakennuskohteiden oikeat energiatodistukset maksavat 800–2 000 euroa. Suurien kiinteistöjen todistuksista on ollut saatavilla laittomia versioita, joita on saanut jopa 150 eurolla.

Todistus on pakko hankkia, vaikkei ostaja haluaisikaan nähdä sellaista.

– Tässä suhteessa laki on yksiselitteinen – pakko on pakko.

Yhdessä tilanteessa ei kuitenkaan energiatodistusta tarvita.

– Mikäli joku myy tai vuokraa asuntoa lähisukulaisten kesken, asiakirjaa ei tarvita, Metsälä huomauttaa.

Ei näy vielä alalla

Paul Metsälän mukaan lakiuudistus ei näy vielä alalla.

– Ihmiset eivät ole vielä havahtuneet uudistukseen – energiatodistus on tehtävä, eikä sitä voi jättää tekemättä.

– Odottelen tässä yhä, että todistusten tarvitsijat heräävät, hän hymähtää.

Metsälä on kehittänyt tavallisen energiatodistuksen teon oheen oman tuotteen.

– Energiatodistus ei oikeasti anna asiakkaalle mitään. Teen todistuksen oheen pienen yhteenvedon talosta energiatutkijan näkökulmasta. Uskon, että tähän suuntaan mennään joka tapauksessa. Asiakkaan on saatava jotakin vastineeksi kovasta hinnasta – nykyinen energiatodistus ei sitä ole.

Energiatodistuksella ei ole suoranaista vaikutusta talon hintaan.

– Ihmisten ostopäätöksiin saattaa toki vaikuttaa negatiivisesti, mikäli talon energialuokitus on korkea. Tämähän on harhaanjohtavaa, Metsälä tuhahtaa.

Jere Paldanius