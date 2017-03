Vanhat kuvat verkkoon

Ylöjärven kaupungin lastensuojelun väki on ollut pahenevassa ylikuormitustilanteessa ainakin viimeisten kahden vuoden ajan. Tämä vuosi tuo voimavaroihin lisäystä kahden vakinaisen ja yhden määräaikaisen työntekijän verran. Palkkatason nostolla kaupunki tavoittelee tehtäväalueen työntekijöiden vaihtuvuuden vähentämistä.

Ylöjärven lastensuojelun haasteet nousivat hiljattain esille Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehen vuotuisessa tilanneselvityksessä. Vuonna 2015 Ylöjärvellä oli keskimäärin 50-60 lasta yhden lastensuojelun työntekijän asiakkaina. Viime vuonna lukema oli jo 60-80 lasta. Suositus on enintään 30-40 lasta työntekijää kohden.

– Olemme olleet tietoisia tästä ongelmasta. Teimme viime vuonna ehdotuksen korjaavista toimenpiteistä, ja saimme ne läpi tämän vuoden talousarvioon, terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti kertoo.

Sosiaalitoimi palkkaa lastensuojeluun yhden uuden vakinaisen sosiaalityöntekijän ja täyttää toisen vakinaisen sosiaalityöntekijän viran. Yksi uusi sosiaaliohjaajan virka on jo saatu täytettyä. Näiden lisäksi rahaa on varattu yhden määräaikaisen sosiaaliohjaajan työsuhteeseen vuoden loppuun asti. Nykyisin lastensuojelussa on kuusi vakinaista työntekijää.

Lastensuojelun työkuormaa on lisännyt myös työntekijöiden suuri vaihtuvuus. Ylöjärvellä tämän vastuualueen palkkaus on ollut alemmalla tasolla, kuin mitä se on Tampereella ja muissa ympäristökunnissa. Huonoksi koettu palkkaus ja suuri työmäärä ovat yhdessä aiheuttaneet sen, että työntekijöitä on vaikea saada, tai he lähtevät jo lyhyen työjakson jälkeen muualle.

– Korjaamme nyt tämänkin epäkohdan, ja saamme lastensuojelun työntekijöiden palkat samalle tasolle, kuin mitä ne ovat lähikunnissa. Toivon mukaan tämä lisää alan ihmisten kiinnostusta Ylöjärveä kohtaan. Muutoin on todella haasteellista saada lastensuojelun kokonaistilanne oikenemaan, Santalahti arvioi.

Lastensuojelun työtilanne vaihtelee jopa päivittäin, koska asiakkuustilanteet ovat useimmiten lyhytaikaisia. Asiakkuuksien määrästä ei tehdä reaaliaikaista seurantaa. Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihalan mukaan vuositason keskimäärälukema on hyvä kuormitusmittari.

– Tekijöiden lisääminen on osa niistä toimista, joilla kevennämme itse kunkin työtaakkaa. Tärkeää on myös katsoa jatkuvasti, millä tavoin voimme parantaa omia toimintatapojamme. Tätä me viemme muiden uudistusten rinnalla eteenpäin.

Lastensuojelun

tarve kasvussa

Ylöjärvellä on erityistekijöitä, jotka osaltaan selittävät kasvavaa ruuhkaa lastensuojelun rintamalla. Työmäärän kasvu tulee kuitenkin suurimmaksi osaksi sellaisista yhteiskunnan ilmiöistä, jotka näkyvät monissa Suomen kunnissa.

Paikallinen erityispiirre on Santalahden mukaan se, että paikkakunnalla toimii useita yksityisiä lastenkoteja. Niihin tulee huostaanotettuja lapsia eri puolilta maata.

– Nämä lapset ja nuoret käyvät koulua Ylöjärvellä, ja saavat kyllä samalla sosiaalitoimen palvelua omien kotikuntiensa järjestäminä. Mutta tällä on kuitenkin vaikutuksia myös Ylöjärvelle.

– Parin viime vuoden aikana on kuntaan muuttaneiden perheiden myötä tullut tavallista enemmän sellaisia lapsia, jotka on jouduttu ottamaan huostaan. Näihin perheisiin emme ole päässeet vaikuttamaan ehkäisevän työn kautta, ja joudumme sitten puuttumaan ongelmiin usein rankemmalla tavalla.

Lisääntyvä avioerojen määrä kasvattaa lastensuojelun työmäärää koko maassa. Näissä yhteyksissä on tarvetta laajoihinkin keskusteluihin lasten tilanteista ja tulevaisuudesta.

Painetta tulee myös siksi, että lastensuojeluilmoitusten määrä on ollut jyrkässä kasvussa. Tämä johtuu suurelta osin ilmoitusvelvollisuudesta, joka on tullut kouluille, varhaiskasvatukseen ja muille lasten ja nuorten kasvatukseen liittyville tahoille.

– On hyvä ja tärkeä asia, että me saamme tietoa mahdollisista ongelmista paremmin kuin ennen. Mutta tämä on myös merkittävä lastensuojelun työllistäjä, ja tähänkin työhön tarvitaan voimavaroja, Santalahti muistuttaa.

– Nuorten osalta on myönteistä, että he käyttävät nykyisin alkoholia vähemmän kuin aiemmin. Toisaalta kannabiksen käyttö on meillä vastaavasti kasvava huolenaihe.

Ennaltaehkäisevä perhetyö on keskeinen keino vähentää perheiden vakavia ongelmia ja sitä kautta myös lastensuojelun työmäärää. Ylöjärven sosiaalitoimi ja perhetyö ovat pystyneet panostamaan siihen, että perheet voisivat saada apua ja tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Perhekioski kauppakeskus Elossa on paikka, johon voi tulla juttelemaan perhetyöntekijän kanssa, jos lapsen kanssa on jotain erityistä tai perheessä on muutoin avun tarvetta. Perhetyön puhelimeen voi soittaa arkipäivisin.

– Jos vaikkapa äiti on väsynyt pienten lasten kanssa, ja kaipaisi joskus apua jaksaakseen paremmin, meiltä sitä apua kyllä saa!