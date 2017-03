Sadalle nuorelle kesätyöpaikka

– Onko minulla eväitä jäsenmäärältään maakunnan toiseksi suurimman yrittäjäyhdistyksen johtamiseen? Anne Juhola on joutunut kysymään itseltään, kun ilkeäkieliset arvostelijat ovat menneet henkilökohtaisuuksien puolelle ivaillen yrittäjänaisen tekemisiä, tekemättä jättämisiä sekä persoonaa.

Metallinvahva touhuihminen on päättänyt näyttää, että hänellä on järjestötyölle paljon annettavaa.

– En valita, nainen korostaa ja käärii hihansa.

Hän iloitsee, että metallin alihankkijana toimivalla firmalla menee juuri nyt hyvin.

– Tilauskirjamme on turvallisen täysi, Juhola hymyilee.

– Jossakin vaiheessa tätä syksyä mieleeni hiipi pelko, että työt loppuvat jälleen kerran kuin seinään. Onneksi uhkakuva ei ole toteutunut, hän kertoo.

Metallinaisen mukaan Juholoiden ensi vuoden työtilanne näyttää valoisalta.

Vaikeuksien kautta voittoon

Runsaan 60 vuoden ikäisen perheyrityksen taipaleelle mahtuu monenlaista aikaa.

Anne Juhola on kiitollinen siitä, että firmassa työskentelevät ovat talolleen uskollisia.

– Henkilökuntamme korkea ammattitaito ja joustavuus ovat olleet pitkän aikaa voimavarojamme, hän kiittää.

Yrittäjänainen sanoo, että seitsemän viime vuotta kestänyt taantuma on kiusannut myös alihankkijana toimivaa metalliverstasta.

– Elämämme ei ole ollut aina ruusuilla tanssimista, hän tilittää.

Juholaa ihmetyttävät suomalaisessa yhteiskunnassa elävät ironiat.

– Meillä ihastellaan amerikkalaisia, joista kasvaa arvostettavia yrittäjiä, kun he ovat epäonnistuneet. Juhlapuheissa rapakon takainen malli on tavoiteltava. Kun sinivalkoinen yritys elää ongelmissa, firman vetäjistä tulee epäonnistujia ja toisen luokan kansalaisia, hän avaa.

Anne Juholankin osana on ollut kuunnella piikittelyä ja jopa ivaa siitä, ettei hänen liiketoimintansa ole ollut aina korkealennossa.

– Parhaani olen aina tehnyt, hän vakuuttaa.

– Kaikki vastuulleni ottamani asiat olen aina hoitanut voimavarojeni mukaan. Toimin sitoutuneesti myös Ylöjärven Yrittäjät ry:n puheenjohtajana, hän sanoo.

Tekemistä riittää

Anne Juhola tietää, ettei mikään tässä maailmassa tule kuin Manulle illallinen.

– Yrityksessä on oltava erittäin valppaana, jotta jokainen mahdollinen tilaus saadaan kotiin, hän tarkentaa.

– Yrittäjäyhdistyksessä on liki 700 jäsentä. Jokaisella on omat toiveensa ja odotuksensa järjestöä kohtaan. Yksikään yrittäjä ei halua pulittaa jäsenmaksua vastikkeettomasti, puheenjohtaja tietää.

Juhola muistuttaa maakunnallista yrittäjien aluejärjestöä luotsaavan ylöjärveläisen Veikko Kiilin vaatineen, että Ylöjärven Yrittäjätkin alkaa koota toimialakohtaisia renkaita, jotka esimerkiksi voivat osallistua kilpailutuksiin yhtenä rintamana.

– Kiilin idea on nerokas, ja meidän on alettava toteuttaa ideaa.

Puheenjohtajan mukaan yrittäjät janoavat tietoa muun muassa alati muuttuvasta lainsäädännöstä.

– Meidän on järjestettävä tilaisuuksia, joissa eri alojen asiantuntijat neuvovat ja opastavat jäseniämme.

Juholan mukaan monet jäsenet odottavat paikallisyhdistykseltä myös virkistystoimintaa.

– Yrittäjähenkiset ihmiset haluavat olla yhdessä myös työn ulkopuolella. Verkostoituminen on nykyään välttämätöntä.

– Onneksi yrittäjäyhdistyksellä on niin paljon tekemistä, ettei sitä ainakaan laiskuudesta tai saamattomuudesta voi moittia, puheenjohtaja topakoituu.

”Liian hyvää ollakseen totta”

Yhdistyspomo tietää, että Ylöjärven myönteinen yrittäjäilmapiiri on valtakunnallinen käsite.

– Kun olen tapahtumissa eri puolilla valtakuntaa, tuntemattomat ihmiset tulevat juttusille. He kyselevät ylöjärveläisestä ihmeestä, siitä, että elinkeinoelämä ja kaupunki puhaltavat voimakkaasti yhteen hiileen. ”Miten te toimitte?” kysytään.

Juhola odottaa hyvin paljon kaupungin juuri perustamalta yritysvaikutusten arviointiryhmältä.

– Kotikaupunkimme on ottanut vastuullisesti yrittäjien toiveet huomioon jo pitkän aikaa, Juhola muistuttaa.

– Yritysvaikutusten arviointiryhmän turvin aloitamme uuden sivun kaupungin ja yrityskentän yhteistyössä. Yhteistoimintamme tiivistyy takuuvarmasti, hän uskoo.