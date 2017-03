Perusopetuksen sopeutukset aiheuttivat kinaa

Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu 6. maaliskuuta päättämään perusopetuksen oppituntien ja opetusmateriaalien vähentämisestä.

Peruskoulun määrärahoja on leikattu tällä vaalikaudella joka vuosi. Edellinen valtuusto päätti viimeisessä kokouksessaan vuoden 2012 joulukuussa pudottaa oppilaiden tuntimäärän laissa määriteltyyn minimiin. Sen seurauksena koululaisen opintopolku lyheni useita kuukausia.

Nykyinen valtuusto on tekemässä ehkä viimeistä perusopetusta koskevaa päätöstään maaliskuun kuudentena päivänä. Silloin valtuusto päättää joko jatkaa perusopetuksen kurjistamista tai sitten antaa selkeää tukea perusopetuksen voimavarojen vahvistamiselle.

Valtuusto päätti koulutusleikkauksesta 7. marraskuuta vuonna 2016. Kokouksen alussa todettiin, että vuoden 2016 talousnäkymät olivat surkeat: alijäämä olisi pakkasella 1,4 miljoonaa euroa ja verotulot 1,8 miljoonaa euroa alle ennusteen. Leikkauspäätös sai enemmistön tuen. Jo marraskuun lopussa todettiin talouden kohentuneen merkittävästi. Nyt vuoden 2016 ylijäämäksi alkaa varmistua 5 miljoonaa euroa, ja verotulotkin ovat kiepsahtaneet 1,8 miljoonaa euroa plussalle eli yli ennusteen.

Ylöjärven verotulot ja valtionosuudet ovat koko vaalikauden olleet vahvalla nousu-uralla. Ajantasaisen tiedon valossa on lähes mahdotonta uskoa, että tänä vuonna Ylöjärven talous syöksyisi kuilun partaalle niin, että suunniteltu 470 000 euron leikkaus on pakko jälleen kohdistaa Suomen menestystekijään, peruskouluun. Äärimmäisen tärkeäksi koettu leikkaustarve on kuitenkin vain 0,28 prosenttia kaupungin vuoden 2016 perustulosta (verotulot + valtionosuudet). Ei tällä säästöllä pitkälle pötkitä.

Valtuusto päätti viime marraskuussa, että vuoden 2017 koulutusleikkaus toteutetaan alakoulujen opetusryhmiä kasvattamalla ja yläkoulujen opetusta supistamalla.

Päätös johti suuriin vaikeuksiin ensi elokuussa alkavan lukuvuoden opetusjärjestelyissä. Niinpä sivistyslautakunta joutui vaikeassa tilanteessa esittämään muutosta määrärahaleikkauksen kohdentamiseen.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian käsittelyn valtuustolle. Hallitus esittää vaikuttavin sanakääntein, että ”valtuusto oikeuttaa sivistyslautakunnan kohdistamaan perusopetukseen kohdistuvat sopeutustoimet 7.11.2016 valtuuston § 97 päättämän perusopetuksen käyttötalouden talousarviomäärärahan sisällä siten, että säästöstä 272 500 euroa kohdistetaan lukuvuoden 2017-2018 tuntikehykseen ja 197 500 euroa kohdistetaan tarvikemäärärahoihin”.

Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että valtuusto ei koske määrärahoihin: vain ja ainoastaan säästötoimen sisältöä eli leikkauskohdetta halutaan muuttaa.

Muutosesitys

On selvää, että myös ehdotettu toimenpide heikentää monella tavalla ylöjärveläisten oppilaiden opiskelumahdollisuuksia.

Siksi haluamme tuoda kokoukseen muutosesityksen: Valtuusto oikeuttaa sivistyslautakunnan kohdistamaan perusopetukseen kohdistuvat sopeutustoimet 7.11.2016 valtuuston pykälän 97 päättämän perusopetuksen käyttötalouden talousarviomäärärahan sisällä siten, että koko säästö 470 000 euroa kohdistetaan tarvikemäärärahoihin.

Jos tämä muutosesitys tulee valtuuston päätökseksi, tarvikemäärärahoja jää jäljelle noin 330 000 euroa. Hyvä puoli tässä on se, että ryhmäkokomuutoksia ja oppituntien vähentämistä ei tule ensi lukuvuonna ja myös opetusjärjestelyt voidaan suunnitella ajoissa. Syyslukukauden koulutarviketilaukset voidaan tehdä.

Samassa kokouksessa tehdään valtuustoaloite, joka korjaa tuon tarvikemäärärahojen leikkauksen.

Miksi pitää toimia näin mutkikkaasti?

Tällainen menettely näyttää varsin omituiselta. Tämä kokous ei kuitenkaan voi ilman valmistelua muuttaa talousarvion euromääriä, ainoastaan leikkauksen kohdetta. Siksi tämä on ainoa keino vielä kerran punnita, haluaako Ylöjärven nykyisen valtuuston enemmistö tosiaan pitää viimeiseen asti kiinni päätöksestä, jonka perustelut ovat murentuneet.

Aamulehti julkaisi viime torstaina Tampereen kaupunkiseudun kehittämispäällikön laatimaan pylväsdiagrammiin perustuvan uutisen, jonka mukaan Ylöjärven peruskouluilla menee naapureihin verrattuna loistavasti. Sivistysjohtaja Matti Hursti tyrmäsi johtopäätökset heti lauantain lehdessä.

Pylväsdiagrammien tarkastelussa pitää aina ottaa huomioon niiden taustalla vaikuttavat asiat. Nyt taustatiedot puuttuivat kokonaan. Paljon syvällisemmän kuvan valtuutettu saisi koulun tilasta, kun noudattaisi viisaan opettajan Jaana Latva-Pukkilan tv-haastattelussaan antamaa ohjetta: ”Tulkaa lasten tasolle. Tulkaa tähän arkeen.”

Tietoisku

Nämä 19 Ylöjärven kaupunginvaltuutettua äänestivät marraskuussa koulutusleikkausta vastaan: Kaminen Tuomo, Kesseli Rauno, Kivimäki Johanna, Koukeri Heli, Kytömäki Jussi, Lamminen Jaana, Lehtonen Merja, Mäkinen Leena, Peltola Kari, Peltola Seppo, Peltomäki Matti, Sarvijärvi Minna, Schali Liisa, Sorsa Minna, Tahlo Jarmo, Toivonen Timo, Törmälä Leena, Ukonmäki Virpi ja Uusikartano Arja.

JUSSI KYTÖMÄKI

MERJA LEHTONEN

MINNA SORSA

TIMO TOIVONEN

Ylöjärven vihreä

valtuustoryhmä