Kuntavaalissa hyvin ehdokkaita

Ylöjärvellä on luvassa mielenkiintoiset kuntavaalit huhtikuussa.

Puolueet jättivät ehdokaslistansa viime viikon tiistaina.

Myönteistä on se, että kaupunkilaiset pääsevät aidosti ja kunnolla valitsemaan ehdokkaansa. Valtuuston 51 paikasta kisailee peräti 194 kandidaattia. Runsaan neljän vuoden takaisissa kuntavaaleissa Ylöjärvellä oli 216 ehdokasta.

Positiivista on lisäksi se, että kahdeksan puoluetta asetti ehdokkaita huhtikuisiin vaaleihin.

Huomionarvoista on se, ettei yksikään puolue saanut lähellekään täyttä listaa.

Monella puolueella on mukavasti täysin uusia ehdokkaita.

Puolueet ovat onnistuneet varsin hyvin myös siinä, että ehdokkaita on kattavasti koko laajan kaupungin alueelta.

Myös naisten ja miesten määrä on tasapainossa.

Kahdeksalla puoluella on edessään työntäyteiset viikot, kun ne tekevät ehdokkaitaan tunnetuiksi suuren yleisön keskuudessa.

Ylöjärven Uutiset kantaa kortensa kekoon avaamalla lähipäivinä vaalikoneen, jonka kysymykset on laadittu tulevaisuuden kunnan tehtäviä silmällä pitäen. Lehtemme avaa verkossa erittäin monipuolisen kuntavaalisivuston, jolla on monipuolisesti tietoa puolueista ja niiden ehdokkaista.

Keskiviikkona 29. maaliskuuta Ylöjärven Uutiset julkaisee suuren vaalilehden.

Nykyisen valtuuston jäsenistä kymmenen luopuu tehtävistään vapaaehtoisesti.

Tällä kerralla luopujien joukko on poikkeuksellisen nimekäs.

Luopujien kärjessä on pitkäaikainen paikallisvaikuttaja Leena Joensivu (sd.), joka on toiminut kaksi valtuustokautta kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Demareiden kaupunginvaltuutettu Kari Peltola malttoi jäädä pois. Hallituksen puheenjohtajanakin toiminut Peltola on kuulunut päättäjäkalustoon vakiojäsenenä.

Keskustan konkaripäättäjä Esko Arola ei ole enää ehdokkaana. Hän on tehnyt kiitettävän pitkän rupeaman kotikaupunkinsa hyväksi monipuolisena luottamusmiehenä.

Yksi loikkarikin on mukana. Aiemmin vihreisiin kuulunut Mervi Niemi-Pietilä on tämänkertaisissa kuntavaaleissa demareiden listalla. Loikka on hyvin kiintoisa.