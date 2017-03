Vanhat valokuvat verkkoon!

Kurulaissyntyinen filosofian tohtori Pirkko-Liisa Kastari on saanut viime päivinä osakseen kritiikkiä siitä, että hän on nostanut näkyvästi esille Kuru-laivan haaksirikon muistomerkin kohtalon Kurun Tammikankaan hautausmaalla.

Kastarin arvosteleminen on tässä tilanteessa täysin turhaa.

Viisautta olisi se, että hänen julkisuuteen tuomastaan huolesta otettaisiin vaari ja muistomerkkiasia ratkaistaisiin arvokkaalla tyylitajulla.

Tässäkin asiayhteydessä törmäämme oikea-aikaisen ja avoimen tiedottamisen tärkeyteen. Opiksi otettavaa on nimenomaan siinä, milloin ratkaisuista ja teoista kannattaisi tiedottaa.

Kurun Tammikankaan hautausmaalla oleva Kuru-laivan haaksirikon uhrien muistomerkki on erittäin tärkeä muiden muassa niille kurulaisille suvuille, joiden jäseniä vuoden 1929 syyskuun seitsemäntenä päivänä tapahtunut vesiliikenneonnettomuus koskettaa. Onnettomuus vaati kaikkiaan 138 ihmisen hengen. Uhreista suuri osa oli kurulaisia.

Pirkko-Liisa Kastari puuttui nimenomaan muistomerkin kuntoon, ja hänelle muistomerkki on tärkeä lähiomaisen muistelun paikka.

Muistomerkki koostuu eri osista. Hauta-alueen keskellä on Siilinkarin majakkaa muistuttava paasi, jonka kylkiin on hakattu 38 uhrin nimet. Veistos muistuttaa onnettomuuden tapahtumapaikasta, joka sijaitsee Näsijärvellä Tampereen edustalla. Jokaisella haudalla on ollut marmorinen nimilaatta, ja nyt laatat eivät ole sijoillaan.

Kurun kappeliseurakunnan hautausmaan henkilökunta on poistanut nimilaatat niiden heikon kunnon johdosta. Laatat ovat tallessa.

Pirkko-Liisa Kastari on työskennellyt juuri sen eteen, että Kuru-laivan muistomerkin yhteyteen palautetaan nimilaatat.

Viime viikolla selvisi, että muistomerkin hoitovastuu on Ylöjärven seurakunnalla ja Ylöjärven kaupungilla.

Maakuntamuseotutkija Anu Salmelan mukaan muistomerkin yhteydessä olevia nimilaattoja ei voida vaihtaa esimerkiksi uusiin Kurun harmaasta tai mustasta graniitista valmistettuihin laattoihin. Muistomerkin alkuperäinen materiaali kertoo onnettomuuden ainutlaatuisuudesta.

Nyt onkin merkityksellisintä, että seurakunta ja kaupunki odottavat Pirkanmaan maakuntamuseon lausuntoa asiasta ja sen saannin jälkeen laittavat muistomerkin asianmukaiseen kuntoon.