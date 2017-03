Mene ja tee!

Elokuvassa Kuudes kerta heittäydytään suhdepeliin, joka ei voi päättyä hyvin.

”Olen menettänyt Britan katseen.” Näin huokaa Ulf (Dick Idman) elokuvassa Kuudes kerta. Siitä elokuvassa on pitkälti kyse. Riitänkö minä toiselle? Haluammeko samoja asioita? Tiedämmekö edes, mitä haluamme?

Ainakaan päähenkilöistä kumpikaan ei tunnu tietävän, mitä pohjimmiltaan haluaa. Kulissit ja perinteet vai intohimojen ikuisen huuman?

Pihla Viitala näyttelee yksityisetsivä Annikaa, jonka elämänhallinta on rempallaan. Annika alkaa varjostaa vaimoaan pettävää kiinteistönvälittäjää Rickyä (Antti Luusuaniemi) mutta päätyykin suhteeseen tämän kanssa. Sen on tarkoitus olla vain seksisuhde.

Leffassa on paljon hyviä oivalluksia ja kiinnostavaa pohdintaa ihmissuhteen ulottuvuuksista. Loppu ei ole satukirjasta. Näyttelijät ovat taitavia, mutta päähenkilöt jäävät silti vähän etäisiksi. Sivurooleja on valtavasti, mutta niihin ohjaaja on saanut karismaattiset näyttelijät.

Maarit Lallin ohjaama Kuudes kerta sai ensi-iltansa tammikuun alussa. Se nähdään tällä viikolla Ylöjärvellä.

Pienen tauon pitänyt kiertue-elokuvateatteri Filmipyörä on nimittäin taas liikkeellä. Ylöjärvelle se seisahtaa tällä viikolla.

Kuudes kerta esitetään Moision koulun auditoriossa perjantaina ja lauantaina. Lauantaina ja sunnuntaina on näytökset musiikintäyteisestä animaatioleffasta Sing, ja sunnuntaina nähdään vielä ruotsalaiskomedian jatko-osa Satayksivuotias, joka jätti laskun maksamatta ja katosi.