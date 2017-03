Lastensuojelu tiukoilla, helpotusta luvassa

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen poikkesi perinteisellä maakuntakierroksellaan tällä kertaa Ylöjärvellä. Hän pohti valtuustosalin täyteiselle yleisölle viime aikojen ilmiöiden syitä ja seurauksia, maailmalta ja Suomesta. Huomiota saivat Trump, Brexit, EU:n tulevaisuus, maahanmuuttopolitiikka, euron asema ja kotoinen aluepolitiikka. Väyrynen arvosteli kotimaista keskittämiskehitystä, joka näkyy hänen mielestään liian vahvana myös Pirkanmaalla.

Ihmiskunta on Väyrysen mukaan siirtymässä uuteen maailmanaikaan. Kylmän sodan jälkeen alkoi globalisaatio ja kehitys kohti maailmanlaajuista kaupankäyntiä. EU lähti ylikansallisen yhdentymisen tielle Maastrichtin sopimuksen myötä.

– Nyt ihmiset alkavat olla tyytymättömiä nähdessään, mihin tämä on johtanut. Markkinavoimilla on liikaa valtaa, ja päätösvalta on siirtynyt pois kansalliselta tasolta. Ihmiset kokevat, että enää ei ole mahdollisuutta vaikuttaa omaa elämää koskeviin päätöksiin.

– Suuria muutoksia tapahtuu lähitulevaisuudessa. Tämä entinen ura ei enää toimi. Globalisaatio ja yhdentyminen saavat uutta suuntaa.

Trumpissa myös hyvää

USA:n tuore presidentti Donald Trump oli keskeisesti esillä niiden asioiden listalla, jotka muuttavat maailmaa lähiaikoina. Tässä kohtaa muutokset ovat osin kielteisiä, mutta jotain hyvääkin on nähtävissä.

Suurvallan ilmastopolitiikan muutos on huono uutinen. Trump on tekemässä irtiottoa Pariisin ilmastosopimuksesta, mikä on jo itsessään vakava asia. Seurannaisvaikutuksena tämä saattaa rohkaista muitakin valtioita samaan suuntaan.

Kauppapolitiikassa Trump on sanonut selvästi, että hän haluaa suojata oman maansa työpaikkoja kansainväliseltä kilpailulta. Hän purkaa kansainvälisiä kauppasopimuksia ja neuvottelee niitä uudelleen. Tämä on USA:n kauppakumppaneiden kannalta ongelmallista mutta näyttää nyt olevan auttamatta suuntana.

Euroopan ja Suomen turvallisuuskehityksen kannalta Väyrynen näkee Trumpin otteissa jotain hyvääkin.

– Nyt kuulee sanottavan, että se on huolestuttavaa, jos USA:n ja Venäjän suhteet paranevat. Väitetään, että tästä seuraa uudenlainen etupiirijako. Minusta tämä on ihan hullua puhetta.

Väyrynen muistuttaa, että myös EU on ollut aktiivinen toimija etupiirien muodostamisessa. EU käynnisti vuonna 2008 itäisen kumppanuuden ohjelman, jonka tavoite oli saada entiseen Neuvostoliittoon kuuluneita valtioita EU:n piiriin. Väyrysen mukaan tässä on merkittävä syy nykyiseen Ukrainan ja Krimin tilanteeseen.

– Olisi vain hyvä, että USA ja Venäjä lähentyisivät. Uskon, että tämä antaisi luontevasti tilaa myös puolueettomille maille. Ehkä Ukrainaankin löytyy ratkaisu, jossa sen ei tarvitse tehdä valintaa Venäjän ja EU:n välillä.

– Tätä kautta pääsisimme vähitellen purkamaan pakotteita ja käymään normaalisti kauppaa Venäjän kanssa. Isossa mittakaavassa USA, Venäjä ja EU voisivat yhdessä rakentaa vastapainoa Kiinalle, jonka Trump näkee suurimpana tulevaisuuden haasteena USA:n kannalta.

EU ei hajoa Brexitiin

Neuvottelut Britannian EU-erosta alkavat pian toden teolla, ja niistä tulee hankalat. Väyrynen ei pidä varmana pääsyä sellaiseen sopimukseen, että ero todella toteutuu.

– Avainasia on työvoiman vapaa liikkuvuus. Britannia haluaa rajoittaa ihmisten muuttoa EU-alueelta. EU:n kanta on, että Britannia ei voi olla mukana sisämarkkinoilla, jos ei ole olemassa vapaata työvoiman liikkuvuutta. Tässä pitäisi kuitenkin olla neuvottelun varaa.

Väyrynen uskoo, että Britannia voisi jopa jäädä EU:n jäseneksi. Tähän tarvittaisiin koko EU:n uudistamista.

– Päätösvaltaa pitäisi palauttaa yksittäisille jäsenmaille. On kuitenkin vahvoja voimia, jotka haluavat viedä EU:n kohti liittovaltiota. Tämän suuntauksen kannattajat haluavat vauhdittaa Britannian eroa ja viedä EU:n päätöksentekoa ylikansallisesti keskitettyyn suuntaan.

Liittovaltiotavoitteen kannattajat saattavat olla kuitenkin kaivamassa maata omien jalkojensa alta. Väyrynen uskoo, että päätösvallan vahvempi keskittäminen lisää EU:n hajoamisen riskiä.

– Jos yhdentyminen menee nykyistä pidemmälle, yhä useamman jäsenvaltion taholla vahvistuu ajatus lähteä EU:sta. Monissa maissa on jo vaadittu kansanäänestyksiä tämän suhteen.

– Luulen, että EU:n yleiseen kehittämiseen saadaan vielä riittävä järki mukaan. Siksi en pidä EU:n hajoamista lähitulevaisuudessa todennäköisenä.

Markasta pelastus

Euro vai markka? Väyrynen nosti tämän tutun aiheen esille mahdollisuutena saada Suomen talous uuteen nousuun. Hänen mielestään Suomen pitäisi irtaantua eurosta ja siirtyä jälleen omaan valuuttaan ja markan käyttöön.

– Moni asiantuntija sanoo, että euroon siirtyminen oli virhe. Saksa on hyötynyt eurosta, mutta moni reuna-alueiden valtio on kärsinyt, Suomi siinä mukana.

– Ongelma on siinä, että euroon on otettu mukaan liian erilaisia kansantalouksia. Alkuunhan oli esillä järkevä vaihtoehto, jossa olisivat ensin mukana vain Saksa, Ranska ja Benelux-maat. Mutta sitten syntyi tahtotila laajasta euroalueesta, ja mukaan otettiin monia maita, jotka eivät täyttäneet EMU-kriteereitä.

Väyrynen vertasi tilannetta Ruotsiin, jolla on ollut koko ajan oma kelluva valuutta. Finanssikriisi vuonna 2008 lamaannutti teollisuustuotannon. Mutta kun Ruotsin valuutta heikkeni, vienti pääsi pian taas vauhtiin.

– Ruotsin talous on kasvanut 10 prosenttiyksikköä tuon laman jälkeen. Suomi on vieläkin jäljessä vuoden 2008 tasosta. Oman valuutan avulla Suomen kansantuote voisi olla 30 miljardin verran nykyistä suurempi.

– Nykymenolla luottoluokitus heikkenee ja eurokorot nousevat.

Ero eurosta kohentaisi Väyrysen arvion mukaan kilpailukykyä nopeasti. Hän ei näe erossa erityisiä käytännön ongelmia. Markan voisi ottaa käyttöön siten, että yhden markan arvo olisi yksi euro. Maan sisäisesti tämän ei pitäisi olla ongelma, ei myöskään esimerkiksi ulkomaisten lainojen jatkon kannalta.

– Markka luultavasti heikkenisi hiukan, mikä nostaisi tuontitavaroiden hintoja. Mutta vastaavasti vientiteollisuuden kilpailukyky kohenisi ja kotimaisen tuotannon asema olisi vahvempi. Tätä kautta yleinen velanhoitokyky paranisi ratkaisevasti.

– En usko, että euroalue ylipäätään voi jatkaa olemassaoloaan nykyisellään. Jokin perusteellinen muutos tarvitaan.

Pirkanmaakin keskushakuinen

Suomen väestö keskittyy kasvukeskuksiin tavalla, joka ei ole Väyrysen mielestä tervettä kehitystä. Hän kaipaa vahvempaa aluepolitiikkaa tuomaan tilanteeseen muutoksen. Näkymät eivät ole kuitenkaan kovin hyvät.

– EU yrittää toteutetaan aluepolitiikkaa, mutta se on aika heikkoa projektitoimintaa, joka työllistää lähinnä konsultteja. Tavoitteena on kaupunkikeskusten kasvattaminen. Kehitys pitäisi saada käännettyä.

Väyrynen arvosteli sitä, että Suomessa on käynnistetty keskittävän metropolipolitiikan toteuttaminen. Väkeä tavoitellaan maakunnista pääkaupunkiseudulle. Valtiota on pyydetty rahoittajaksi esimerkiksi pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen hankkeisiin.

– Suurten kaupunkien liike-elämä ja isot toimijat hyötyvät tästä keskittämisestä, ja ne toimivat tällaisen kehityksen vetureina. Ihmiset voisivat asua paljon väljemminkin, ja joukkoliikenne voitaisiin hoitaa silti yhtä hyvin.

Pirkanmaallakin näkyy liian vahva keskittyminen Tampereelle. Väyrynen näkee pikaratikkahankkeen osana tätä kehitystä.

– Jostain syystä vain raideliikenne on olevinaan hyvää joukkoliikennettä. Uusia raideyhteyksiä rakennetaan, ja asutus keskittyy kivikyliin näiden linjojen varsille.

– Kestävämpää kehitystä on rakentaa hajautettua yhteiskuntaa ja pienempiä keskuksia. Joukkoliikenne hoituu hyvin busseilla. Erityisesti valtion varojen sijoittaminen joukkoliikennehankkeisiin on väärää kehitystä.