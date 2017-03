Järjestökenttäkin haluaa äänensä kuuluviin

Huhtikuisista kuntavaaleista tulee poikkeuksellisen kiinnostavat Ylöjärvellä. Nykyisistä valtuutetuista kymmenen valtuutettua jättää paikkansa vapaaehtoisesti. Nimekkäimmät luopujat, peräti neljä valtuutettua, ovat demareita. Ylöjärveläisillä on varaa mistä valita ehdokkaansa tulevissa vaaleissa, joissa ehdolla on 194 kandidaattia. Vuoden 2012 kuntavaaleissa oli 216 ehdokasta.

Ylöjärven kuntavaaleissa on mukana kahdeksan puoluetta.

51 valtuustopaikasta kisaavat Kansallinen Kokoomus, Perussuomalaiset, Piraattipuolue, Suomen Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue, Vasemmistoliitto ja Vihreä liitto.

Nykyisen kaupunginvaltuuston suurimmalla puolueella Kansallisella Kokoomuksella on huhtivaaleissa eniten ehdokkaita eli 39 ehdokasta. Nykyisessä valtuustolla Kokoomuksella on 14 paikkaa.

Kokoomuksen listalta uuteen valtuustoon pyrkivät muiden muassa johtaja Peer Hautaja (Tampereen Kauppakamari) ja lakimies Katariina Sorvanto.

SDP:llä on nykyisessä valtuustossa toiseksi suurin ryhmä, johon kuuluu 11 valtuutettua. Soliaalidemokraateilla on huhtivaaleissa 38 ehdokasta.

Demareiden listalta uuteen valtuustoon pyrkii muiden muassa sairaanhoitaja Mervi Niemi-Pietilä, joka on aiemmin ollut Vihreässä liitossa ja puolueen valtuutettuna.

Suomen Keskustalla on nykyisessä valtuustossa seitsemän valtuutettua. Keskustan listalla on 29 ehdokasta.

Keskustasta valtuustopaikkaa tavoittelee muiden muassa yrittäjä Ari Keinänen.

Perussuomalaisilla on tällä hetkellä seitsemän valtuutettua. Perussuomalaisten ehdokaslistalla on 19 ehdokasta.

Perussuomalaisten listan kovin nimi on kansanedustaja Sami Savio, jolla on pitkä kokemus Ylöjärven kunnalliselämästä. Hän on muodostanut aikanaan jopa yhden miehen valtuustoryhmän.

Vasemmistoliitolla on nykyisessä valtuustossa neljä valtuutettua. Vasemmistoliitolla on huhtikuisissa vaaleissa 30 ehdokasta.

Vasemmistoliiton listalla on ehdokkaana muiden muassa yhteiskuntatieteiden tohtori Hannele Palukka.

Vihreällä liitolla on nykyisessä valtuustossa neljä valtuutettua. Kuntavaaleissa vihreillä on 22 ehdokasta.

Vihreiden riveistä valtuustoon pyrkii muiden muassa kirjailija, sanataideopettaja Harri István Mäki.

Kristillisdemokraateilla on nykyisessä valtuustossa kaksi valtuutettua. KD:n ehdokaslistalla on nyt 16 ehdokasta

Kristillisdemokraattien ehdokkaana on muiden muassa taidemaalari Annukka Laine.

Sitoutumattomien Ylöjärvi 2001+ -listalla on nykyisessä kaupunginvaltuustossa kaksi valtuutettua. Lista ei ole mukana huhtikuisissa kuntavaaleissa. Listan valtuutetut ovat Matti Ylitalo ja Pertti Johansson.

Huhtivaaleissa on lisäksi mukana Piraattipuolue. Puolueella on yksi ehdokas, joka on linja-auton kuljettaja Esa Lyttinen.

Nimekkäitä valtuutettuja jää pois

Keskustan valtuutetuista Takamaan keisariksikin tituleerattu Esko Arola ei ole enää ehdolla. Hän on tehnyt mittavan uran keskustapoliitikkona.

Kansallisen Kokoomuksen nykyisistä valtuutetuista jää pois vain Panu Savela. Valtuutettu Ritva Hämeenoja luopui paikastaan viime vuonna, jolloin paikan peri yrittäjä Tiina Landgren-Mäkkylä

Kristillisdemokraateilla, Perussuomalaisilla ja Vihreällä liitolla ei ole luopujia. Huomionarvoista on se, että Esko Morikka jätti paikkansa jo viime vuoden puolella, jolloin yrittäjä Hannu Ruuska nousi varsinaiseksi valtuutetuksi.

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen luopujalista on silmiin pistävän kova. Nykyinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Leena Joensivu jättää kunnalliselämän. Toinen kova luopuja on Jussi-Pekka Ahonen, joka tavoitteli nykyisellä kaudella kaupunginvaltuuston puheenjohtajuuttakin.

Nykyisin demareiden valtuustoryhmää luotsaava Pasi Kallio ei ole ehdokkaana.

Konkaripoliitikko Kari Peltola jää pois. Hän on ollut muun muassa kunnallishallituksen puheenjohtajana.

Vasemmistoliiton nykyisistä valtuutetuista kaksi jää vapaaehtoisesti pois.

Luopujat ovat Liisa Schali ja Leena Toivonen.

Liisa Schali on erittäin pitkän päivätyön luottamusnaisena tehnyt ylöjärveläinen.

Ehdokkaat ehdokaslistoittain

Vasemmistoliitto

Frantzi Aija, linja-autonkuljettaja

Göös-Leppänen Anne, toimistotyöntekijä, isännöitsijä

Haukka Terhi , lähihoitaja, mielenterveyshoitaja

Helanoja Erkki, mittakirvesmies, eläkeläinen

Hietaniemi Petra, IT-kehityspäällikkö

Hokkanen Minna, tekstinkäsittelijä

Huhtaniemi Jani, koneasentaja

Hupanen Kai, värimies, luottamusmies

Jukantupa Anna, sosionomi, lähihoitaja

Järvinen Olavi, pub-isäntä, eläkeläinen

Kesseli Rauno, työsuojeluvaltuutettu, kaupunginvaltuutettu

Kiviniemi Petra, laitoshuoltaja, toimittaja

Koivula Mika, leipuri, pääluottamusmies

Koivunen Sari, työnohjaaja, ammatillinen opettaja

Koivusalo Niina, medianomi

Lammi Timo, työnjohtaja, pääluottamusmies

Leppänen Aki, lähihoitaja

Moisio Eija, sosionomi, palveluohjaaja

Moisio Erkki, PDI-tarkastaja

Mäkinen Kimmo, kokooja

Palukka Hannele, yhteiskuntatieteiden tohtori

Pistool Seppo, puuseppä

Pääsky Jouni, huoltoesimies, korjausmyyjä

Raappana Petja, työnjohtaja

Sundvall Petri, hitsaaja, pääluottamusmies

Torvinen Pia, ohjaaja

Uusikartano Arja, pääluottamusmies, lähihoitaja

Vastamäki Sami, linja-autonkuljettaja

Virolainen Pasi, eläkeläinen

Ärling Niko, tarjoilija

Suomen Keskusta

Friimäki Susanna, sairaanhoitaja AMK

Hakanen Teuvo, yrittäjä, kuorma-autonkuljettaja

Hietaniemi Pekka, maanviljelijä, merkonomi

Holma Risto, yrittäjä

Huotari Eila, varatuomari, lakimies

Jansson Eva, filosofian maisteri

Kanto Juha, insinööri

Keinänen Ari, yrittäjä

Konttinen Risto, henkilöstöriskipäällikkö

Koskinen Riitta, data assistant, luottamusmies

Kärkelä Elina, opiskelija

Lahtinen Erkki, asentaja

Luukkanen Jarkko, tuotantotyöntekijä

Metsälä Paul, insinööri, tuotekehittäjä

Mäki-Ventelä Markku, ylikonstaapeli, kenttäjohtaja

Niemelä Elisa, kotiäiti, lastenohjaaja

Niininen Petri, yrittäjä

Palander Marko, hakkurinkuljettaja, vapaaehtoinen palomies

Parkkinen Timo, johtaja, metsänhoitaja

Porola Sanna, business systems consultant

Riutta Tommi, työtön

Ronkainen Mira, myyjä

Saarijoki Tapio, opistoupseeri evp

Sarvijärvi Minna, luokanopettaja, emäntä

Sieppi Elina, diplomi-insinööri

Tahlo Jarmo, yrittäjä

Teini Jarkko, tuotantopäällikkö

Törmälä Leena, asiakkuuspäällikkö, farmaseutti

Ukonmäki Virpi, sairaanhoitajaopiskelija, kassamyyjä

Piraattipuolue

Lyttinen Esa, linja-autonkuljettaja

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Albrecht Ritael, eläkeläinen

Haapanen Esko, asentaja, mekaanikko

Haapanen Pasi, RKM

Haapaniemi Seppo, varastomies

Harju Jouko, painaja

Havasalo Sini, asiakaspalvelija

Heino Yrjö, värierottelija, eläkeläinen

Heinonen Pauli, tekninen isännöitsijä

Henriksson Eila, terveyskeskusavustaja, eläkeläinen

Isosalo Ari, pääluottamusmies

Itäpää Auvo, koneenhoitaja, opiskelija

Järvinen Kaija, sovellusasiantuntija, tietojenkäsittelyn tradenomi

Karukka Arttu, putkiasentaja

Kivioja Mika, kiinteistönhoitaja

Koivisto Heidi, elektroniikkatyöntekijä, pääluottamusmies

Koukeri Heli, hallintosihteeri

Kuisma Pekka, kiinteistönhoitaja

Laine Ville, opiskelija

Lamminen Jaana, liikunnanohjaaja

Lehtonen Ari, ammatillinen opettaja, kylmämestari

Liuski Jatta,

Mankkinen Leena, sosionomi, toiminnanjohtaja

Mäkinen Jenni, tradenomi, palvelusihteeri

Mäkinen Minna, sairaanhoitaja

Nevala Yrjö, palomestari

Nieminen Taku, järjestelmäasiantuntija

Niemi-Pietilä Mervi, sairaanhoitaja

Peltola Seppo, faktori

Peltomäki Matti, kaupunginsihteeri emeritus

Rouhiainen Jaakko, puisto- ja liikuntapaikkojen hoitaja, eläkeläinen

Salminen Pirkko, lähihoitaja

Tienari Pirkko, lastenhoitaja, eläkeläinen

Tiura Jaana, luokanopettaja, KM

Tuominen Timo, palomies

Törmä Erkki, eläkeläinen, sähköasentaja

Veilahti Sirkku, FK

Virtanen Riitta, erikoissairaanhoitaja

Åman Sari, toimistosihteeri

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Alanen Nina, sairaanhoitaja

Annala Tapani, lähihoitajaopiskelija

Antila Veli-Matti, kartoittaja, pääluottamusmies

Hovila Jukka, kanttori, eläkeläinen

Järvenpää Marja, taksiyrittäjä

Kaasalainen Jouni, linja-autonkuljettaja

Kivimäki Johanna, teologian maisteri

Kortesmaa Markku, DI, projektipäällikkö

Laine Annukka, taidemaalari, taideterapeutti

Makkonen Jarkko, myyntijohtaja

Mäkisalo Hannu, luokanopettaja

Nieminen Marjo-Helena, sosionomi, perhehoitaja

Pajunen Minna-Liisa, diakoni

Siren Ritva, asiakasneuvoja, eläkeläinen

Turunen Pia-Maria, sosiaalityöntekijä, YTM

Vierula Anttiveikko, insinööri AMK, tuotetukispesialisti

Perussuomalaiset

Asp Mirkka, puutarhuri

Heiska Mauri, yrittäjä, toimitusjohtaja

Hirsimäki Tuija, tuoteneuvoja

Hirvonen Marko, yksikön päällikkö

Jussila Jukka, lehtori, insinööri YAMK

Kaminen Tuomo, toimittaja

Kolehmainen Toni, autonkuljettaja, valaja

Koponen Teemu, offsetpainaja

Koski Panu, kaivinkoneenkuljettaja

Lehtonen Tero, kuvantamiskoordinaattori, röntgenhoitaja

Niemi Jari, ensihoitaja

Pajunen Henrik, koneenasentaja

Pekkala Heleena, eläkeläinen

Ruuska Hannu, yrittäjä

Saari Asko, sosiaalityöntekijä

Saaristo Tomi, yrittäjä

Savio Sami, kansanedustaja, diplomi-insinööri

Siikaniva Riitta, myyjä, eläkeläinen

Teräväinen Pentti, toimittaja, yrittäjä

Vihreä liitto

Halttula Timo, myyntipäällikkö, urheiluseuran johtaja

Husso Soili, yrittäjä. vesihuoltoinsinööri

Immonen Niina, sairaanhoitaja

Itvola Terhi, lastentarhanopettaja

Järvenpää Timo, lehtori, eräopaskouluttaja

Kiiskinen Jenni, lehtori

Kivioja Sini, opiskelija

Kokko Mikaela, luokanopettaja, KM

Kuusinen Päivi, sairaanhoitaja, kuvataideterapeutti

Kvick Kai, yrittäjä

Kytömäki Jussi, matematiikan opettaja, eläkeläinen

Kytömäki Outi, kirjastonhoitaja

Lehtonen Merja, rehtori

Mykkänen Sari, koulusihteeri

Mäki Harri István, kirjailija, sanataideopettaja

Parviainen Tomi, DI, tutkija

Rikala Tiina, ohjaaja

Salojärvi Kirsi, ostaja

Sathie Badara, LVI-asentaja

Sorsa Minna, kehittämiskoordinaattori

Toivonen Timo, luokanopettaja

Turunen Mariina, röntgenhoitaja AMK

Kansallinen Kokoomus

Blom Jarmo, isännöitsijä

Blom Katariina, opiskelija, valmentaja

Haataja Peer, johtaja

Hanhisuo Ari, yrittäjä

Harra Mikko, toimitusjohtaja

Kontteli Siiri, opiskelija

Kotiranta Anniina, myyntineuvottelija

Kotiranta Mika, kiinteistövälittäjä, yrittäjä

Lammi Tiina, lastentarhanopettaja (KK), erityisopettajaopiskelija

Landgren-Mäkkylä Tiina, kahvilayrittäjä

Lokka Eila, viestinnän asiantuntija, yrittäjä

Luojus Katja, koulutuspäällikkö, sairaanhoitaja

Makkonen Lotta, opiskelija, ravintolatyöntekijä

Mustakallio-Sorvari Minna, päiväkodin johtaja, kouluttaja

Määttä Gitte, proviisori

Ojaranta Elina, myymäläpäällikkö

Ojares Juho, tekn.yo., rakennustyöntekijä

Pelkonen Erja, lastenpsykiatrian sairaanhoitaja, perhepsykoterapeutti

Peurala Sami, hissien kunnossapitoasentaja, sähköasentaja

Pirttijoki Antti, rakennusmestari, lupa-asiantuntija

Pirttijoki Heidi, talousjohtaja, tilintarkastaja

Päivinen Sami, toiminnanjohtaja

Salakari Riikka, toimitusjohtaja, yrittäjä

Siitama Timo, rakennesuunnittelija, projektipäällikkö

Silfverberg Markus, liikemies

Sippola Ossi, ylikonemestari, yrittäjä

Sorvanto Katariina, lakimies, yrittäjä

Sutinen Pekka, varastonhoitaja, eläkkeellä

Taipale Marko, maanviljelijä, tutkija

Takala Pasi, FM, lehtori emeritus

Teivaala Antti, maanviljelijä

Tervala Marko, kauppateknikko, kehityspäällikkö

Tienari Tapani, maanviljelijä, eläkeläinen

Vanamo Päivi, myyntipäällikkö

Vesaranta Heli, osastonhoitaja, sairaanhoitaja

Vilén Riitta, yrittäjä, erikoissairaanhoitaja

Virkki Timo, rakennusinsinööri AMK

Ylinen Tuula, media-assistentti, eläkeläinen

Yrjänäinen Tapio, opiskelija tekn.yo