Ylöjärveläiset ovat uskollisia asiakkaita, kaupunki pursuaa yrittäjämyönteisyyttä

Toisen polven terveyskauppayrittäjä Tarja Toivonen pitää suorastaan lottovoittona sitä, että hänen Raija-äitinsä perusti erikoiskaupan 35 vuotta sitten Ylöjärven Soppeenmäkeen. Toivosen mielestä paikkakunnalla on väliä. Ylöjärveläiset ovat uskollisia asiakkaita, ja Ylöjärven kaupunki on aidosti yrittäjäystävällinen. – Kasvukaupunki on luonut pitkäjänteisellä työllä hyvät puitteet yrittäjien menestykselle, hän sanoo.

Aurinkoisesti hymyilevä Tarja Toivonen avaa Mistelin ovet perjantaiaamuna luottavaisin mielin.

Hänen äitinsä Raija Toivosen elämäntyönään rakentama terveyskauppa on Ylöjärven vanhimpia ja perinteisimpiä erikoisliikkeitä.

Soppeenmäki on paikkakunnan alkuperäinen kaupallinen keskus. Toisen polven yrittäjä arvostaa suuresti kauppansa sijaintia edelleenkin.

– Heti, kun Ylöjärvellä alettiin puuhata kauppakeskusta, olimme välittömästi hankkeesta kiinnostuneita. Halusimme säilyttää alkuperäisen myymälämme ja tahdoimme luoda rinnakkaistoimipaikan uuteen kaupan keskittymään. Vuodet ovat osoittaneet strategiamme oikeaksi ja toimivaksi, Tarja Toivonen sanoo.

Toivonen on perustanut verkkokaupankin, mutta kauppiaan mukaan netissä läsnä oleminen palvelee yritystä lähinnä markkinointimielessä.

Toisen polven terveyskauppias on vakuuttunut siitä, että asiakkaat arvostavat tuttua kivijalkamyymälää.

– Aikamme asiakkaat ovat valveutuneita, joten he arvostavat eri tuotevaihtoehtoja, laadukkaita valmisteita ja asiantuntevaa palvelua oikean tuotteen löytämiseksi. Kuluttaja haluaa nähdä tuotteet.

Misteli on toiminut Kauppakeskus Elossa sen avaamisesta lähtien.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että avasimme toisen toimipaikan ostosparatiisissa. Kauppakeskustyyppinen kohde sopii hyvin meidän yrityksemme kaltaisen toimijan toimipaikaksi, Toivonen kiittelee.

Pienetkin yritykset otetaan huomioon

Tarja Toivonen kertoo kiitelleensä vanhempiaan monta kertaa siitä, että Lappeenrannan seudulta Tampereen kaupunkiseudulle muuttaessaan perhe valitsi juuri Ylöjärven asuinpaikkakunnakseen.

– Varmasti Ylöjärvelle asettumisessamme oli sattumaakin mukana, hän pohtii.

– Kun äitini päätti ryhtyä yrittäjäksi ja perusti kauppansa, hän oli aina kiitollinen ylöjärveläisille heidän osoittamastaan kannustavuudesta. Asiakaskunta kasvoi nopeasti, ja paikkakuntalaiset ovat olleet kiitettävän uskollisia asiakkaita, Toivonen kehuu.

Raija Toivonen oli erittäin aktiivinen järjestö- ja yhdistysihminen, joten hän osallistui toimeliaasti esimerkiksi yrittäjäyhdistyksen ja Soppeenmäen kauppiaiden renkaan toimintaan.

– Olen perinyt äidiltäni järjestöaktiivisuuden, Tarja Toivonen toteaa.

Hän on erittäin tyytyväinen Ylöjärven kaupungin harjoittamaan elinkeinopolitiikkaan.

– Yrityksemme on pieni perheyritys, mutta koemme silti vahvasti kaupungin ottavan ratkaisuissaan huomioon myös pienet yritykset, Toivonen kiittää.

Hänen mielestään Ylöjärven kaupunki toimi kiitettävästi muun muassa silloin, kun se mahdollisti uuden kaupallisen keskittymän syntymisen Elovainion alueelle.

– Kauppakeskus Elo on saanut ympärilleen satoja muita toimijoita, hän ihastelee.

Päättäjille ja virkamiehille kiitokset

Kauppias Tarja Toivonen arvostaa ylöjärveläisiä päättäjiä ja virkamiehiä.

– Luottamushenkilöt ja virkamiehet ovat hyvin selvillä paikkakunnan arjesta, hän antaa tunnustusta.

Toivosen mielestä Ylöjärven vahva vetovoima syntyy juuri siitä, että paikkakunnan eri toimijat osaavat puhaltaa yhteen hiileen.

– Esimerkiksi yrittäjyyden edellytysten luominen on jokapäiväistä oikeaa työtä eikä vain juhlapuheiden liturgiaa, hän poimii esimerkin.

Ylöjärvellä asuva ja yrittävä Toivonen on vakuuttunut siitä, että kasvukaupunki kehittyy voimakkaasti tulevaisuudessakin.

– Yrittäjät hakeutuvat paikkakunnalle, jossa he voivat käyttää energiansa pääasian kannalta oikeisiin kohteisiin.

– Uudet asukkaat arvostavat toimivia palveluja, Toivonen listaa.