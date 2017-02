Pohjola Sairaalan kapasiteetti on jo 70-prosenttisesti käytössä

Runsaat kuusi kuukautta toiminut Tampereen Pohjola Sairaala on saavuttanut huomattavan lyhyessä ajassa 70 prosentin käyttöasteen. Hoivamestari Emma Järvisen mukaan 40 terveydenhoitoammattilaista työllistävä ja 25 lääkärin palveluja tarjoava sairaala- ja lääkäriasema on osoittanut tarpeellisuutensa koko ajan voimakkaasti kasvavilla asiakasmäärillä.

Helsingin Pohjola Sairaalan palveluksesta Tampereen Pohjola Sairaalaan siirtynyt hoivamestari Emma Järvinen ihmettelee sitä, miten nopeasti uusi sairaala- ja lääkäriasema on saavuttanut vahvan aseman Tampereen kaupunkiseudulla. Hänen mukaansa Pohjola-Sairaalan suureen suosioon vaikuttaa muun muassa pitkät aukioloajat.

– Pääkaupunkiseudulla Pohjola Sairaalan isoja kilpailijoita ovat muut yksityiset toimijat, hän sanoo.

Järvisen mukaan Tampereen Pohjola Sairaalaan asiakkaat ohjautuvat sinne pääasiassa Tampereelta ja kehyskunnista.

– Toki asiakkaita tulee koko maakunnasta, hän lisää.

Hoivamestari korostaa uuden sairaala- ja lääkärikeskuksen saavuttaneen vahvan aseman hyvin pienessä ajassa.

– Olemme toimineet vasta viime vuoden elokuusta lähtien, mutta kapasiteettimme on jo 70-prosenttisessa käytössä, Järvinen tarkentaa.

– Saavutamme täyden käyttöasteen hyvin lyhyen ajan sisällä, hän odottaa.

Järvinen muistuttaa, että Pohjola Sairaala kehittää ja laajentaa palvelutarjontaansa aktiivisesti koko ajan.

Vain parhaat kelpaavat

Pohjola Sairaalan Tampereen toimipaikan työpaikat kiinnostivat terveydenhuollon ammattilaisia erityisen suuresti.

Hoivamestari Emma Järvisen mukaan lääkäri- ja sairaalakeskuksen työntekijät valittiin vajaan 900 hakijan joukosta.

– Sairaalassamme työskentelee tällä hetkellä 40 terveydenhoidon huippuosaajaa, hän kertoo.

– Kaikki lääkärimme ovat alojensa spesialisteja, Järvinen teroittaa.

Lääkärit toimivat ammatinharjoittajina Pohjola Sairaalassa.

– Toimintamme ja palvelumme perustuu siihen, että kaikki työntekijämme toimivat tasaveroisina tiiviissä yhteistyössä, Järvinen kuvailee.

– Jokainen asiakkaamme saa kiireetöntä, yksilöllistä, arvostavaa ja parasta mahdollista palvelua, hän luonnehtii.

Järvisen mukaan sairaala- ja lääkärikeskuksen tehtävänä on taata kaikille asiakkaille näiden hyvinvointia edistävä hoitopolku.

– Saamamme asiakaspalautteen mukaan olemme onnistuneet työssämme, hän kiteyttää.

Palvelutarjonta laajenee

– Pääpaino on ortopedian palveluissamme, hoivamestari Emma Järvinen sanoo.

Pohjola Sairaalassa asioivat ahkerasti lapsiperheet, joten lastenlääkäritarjontaa kasvatetaan jo lähitulevaisuudessa.

– Yleislääkäri- ja työterveyspalvelumme ovat ahkerassa käytössä, Järvinen kertoo.

Hoivamestarin mukaan asiakkaat kysyvät hyvin kattavasti eri erikoislääkäreiden palveluja.

– Oetopedian ja käsikirurgian lisäksi Pohjola Sairaalassa on tarjolla ihotautilääkärin, korvalääkärin, fysiatrin sekä neurologin palvelut, hän listaa.

Kauniit toimitilat, huipputekniikka

Historiallisessa Tampellan tehdaskiinteistössä oleva Pohjola Sairaala on satsannut henkilökuntansa lisäksi välineisiinsä, koneisiinsa sekä tekniikkaansa ja toimitiloihinsa.

– Erikoislääkäreiden työhuoneet, leikkaussalit, heräämö, kuvantamisosasto, kuntoutustilat ja odotusaulat on rakennettu tarkoituksella avariksi ja tilaviksi. Koko sairaalassa on jokaisen alan viimeisimmät tekniikka ja välineistö, hoivamestari Emma Järvinen esittelee.

– Kaikki ammattilaiset toimivat huippuvälineiden kanssa, hän lisää.

Järvinen korostaa, että Pohjola Sairaalassa esimerkiksi kuvantaminen onnistuu muun muassa arkipäivinä kello 22:een saakka.

Pohjola Sairaala käyttää kaikissa toiminnoissaan uusinta osaamista.

– Esimerkiksi kipsaamossa käytämme kotimaisen Woodcastin jätepuusta valmistamaa ainetta, joka korvaa perinteisen kalkkikipsin, Järvinen kertoo.

Tampereen Pohjola Sairaalan tiloissa on esillä liki sata OP-ryhmän taidekokoelman taideteosta.

Sairaala- ja lääkärikeskuksen eri tiloista avautuu näkymät kansallismaisemaan.

– Vuolaasti virtaava Tammerkoski on hyvin vaikuttava elementti, Emma Järvinen iloitsee.