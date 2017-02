Sydämen seuraaja

Naamiaisasuja, upeita juhlapukuja ja valtavasti iloista mieltä. Niistä oli Ylöjärven lukion viime viikko tehty. Lukulomalle sännänneet abiturientit ja vanhimmiksi opiskelijoiksi nousemistaan juhlineet kakkosluokkalaiset levittivät nuorta riemua pitkin kaupunkia.

Ensimmäisenä valokeilaan nousivat itseoikeutetusti abit. Lukion kolmannen vuoden opiskelijat juhlivat säännöllisen koulutyönsä päättymistä torstaina – aamusta alkaen.

Henkilökunnalle ja muille opiskelijoille järjestetyn irvailushow’n jälkeen abit könysivät viiteen isoon kuorma-autoon. Edessä oli jotain, mitä moni oli odottanut koko lukioajan: penkkariajelu.

Iloista naamiaisväkeä kuljettaneet autot kurvailivat ympäri kaupunkia aina Metsäkylää ja Siivikkalaa myöten. Vaikka ajelu kesti vain noin tunnin, muistot jäivät elämään.

– On tämä kyllä sellainen kerran elämässä -juttu, ehdottomasti, vangin asuun pukeutunut Cassandra Telford fiilisteli.

– Meidän auto kävi Moisiolla, Veittijärvellä ja Vahannassa. Heittelimme karkkeja kaikille ja meininki oli rento. Varsinkin pienet lapset tuntuivat olevan innoissaan, hän jatkoi.

Karkkisadetta otti lukion pihalla vastaan muun muassa rehtori Jarkko Tuomennoro. Hänen mielestään abit ovat juhlapäivänsä ansainneet.

– Tämä on vanha, hieno perinne, jolla on ehdottomasti iso merkitys tänäkin päivänä. Arkista puurtamista on maailmassa ihan riittävästi – kyllä välillä on hyvä juhliakin, leikkiin mukaan heittäytynyt Tuomennoro virnisti.

”Ei tässä pitkään ehdi juhlia”

Kun abit siirtyivät valmistautumaan ylioppilaskirjoituksiin, lukion vanhimmiksi oppilaiksi nousivat toisen vuosikurssin nuoret. He tanssivat vanhojen tanssejaan jo muutama tunti penkkareiden jälkeen.

Perjantaina parketin säihkettä levitettiin ympäri kaupunkia.

– Ylöjärvellä on ollut perinne, että tanssijat käyvät esiintymässä lukion ulkopuolellakin. Tämä on kaikille kurssilaisille pakollinen juttu, liikunnanopettaja Jari Heikkinen kertoi.

Tanssinäytöksiä järjestettiin usealla koululla, vanhainkodilla ja Kauppakeskus Elossa. Viimeksi mainittuun tanssimaan saapui näyttävä neljän parin porukka.

Askeleet liukkailla laatoilla sujuivat siinä missä liikuntasalissakin.

– Eilen jännitti kyllä enemmän, kun oli vanhempiakin katsomossa, Veera Kosonen myönsi.

– Täällä on ihan kaiken ikäistä väkeä liikkeellä. Oli kyllä vähän erikoinen fiilis, vaikka askeleet tietysti ovat kaikkialla samat, Teemu Suominen naurahti.

Kauppakeskuskeikalla ohjelmassa oli monta tuttua vanhojen tanssien klassikkoa, muun muassa Pas d’espagne ja Cicapo. Niitä opeteltiin liikuntatunneilla syksystä lähtien.

– Maanantaina koittaa jo paluu arkeen. On hienoa olla lukion vanhimpia, mutta ei tässä pitkään ehdi juhlia, Elossa tanssineet tuumivat.

Oppilasennätykset paukkuivat taas

Ylöjärven lukiosta ylioppilastutkintoa tavoittelee tänä vuonna kaikkiaan noin 140 abia. Määrä on rehtori Jarkko Tuomennoron mukaan kaikkien aikojen suurin.

– Vanhojen tansseissa tanssi puolestaan 140-150 tanssijaa, hän arvioi.

– Nyt, kun abit ovat poissa, Koulutuskeskus Valossa on huomattavasti väljempää. Olen iloinen, että taas on yksi ikäluokka saatu koulutettua eteenpäin, Tuomennoro hymyili.