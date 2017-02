Keijärven vesi uimakelpoista, jätevesivalumisesta on jätetty tutkintapyyntö

Keihäsniemen jätevesipumppaamolta Keijärveen valuneen jäteveden määrä on edelleen arvoitus. Ylöjärven Vesi Oy:n työntekijä havaitsi onnettomuuden viime viikon perjantaina iltapäivällä.

Keijärveen päätyneen jäteveden määrä on edelleen epäselvä.

Viime perjantaina havaitun katastrofin selvittämiseksi otettiin tämän viikon maanantaina näytteitä eri puolilta Keijärveä.

Ylöjärven Vesi Oy:n toimitusjohtajan Jouni Vähäkytän mukaan näytteet otettiin viidestä kohdasta.

– Näytteet on otettu muun muassa tapahtumapaikalta Keihäsniemen jätevesipumppaamolta ja Myllypuron suulta, hän kertoo.

Vähäkyttä odotti näytteiden tutkimustuloksia jo eilen tiistaina, mutta ne eivät saapuneet.

– Tulokset tulevat keskiviikkona, hän odottaa.

Näytteet tutkii Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Tapahtumahetki ei ole tiedossa

Ajankohta, jolloin jätevesi on alkanut valua Keihäsniemen jätevesipumppaamolta Keijärveen, ei ole kenenkään tiedossa.

Ylöjärven Vesi Oy:n työntekijä huomasi vahingon viime viikon perjantaina kello 13:n aikaan.

Toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä sanoo, että onnettomuudessa on ainekset mittavaankin katastrofiin.

– Vahingon laajuus saadaan selville näytteistä tehtyjen tutkimusten avulla. Nyt on pakko odottaa faktaa, hän sanoo.

– Arvaileminen ja jossittelu on täysin turhaa, Vähäkyttä toteaa.

Hänen mielestään koko episodissa on surullista se, että Keihäsniemen jätevesipumppaamon tekniikka on pettänyt pahan kerran.

– Tämän hetkisen tiedon valossa vaikuttaa siltä, että ensiksi kaukovalvontajärjestelmä on mennyt sekaisin. Tiedämme varmasti järjestelmän olleen toiminnassa vielä viime viikon keskiviikkona aamulla kello yhdeksän aikaan, Vähäkyttä kertoo.

– Surullista on se, ettei varajärjestelmä ole toiminut, hän harmittelee.

Keskiviikosta perjantaihin

– Pahimman skenaarion mukaan jätevesi on voinut valua Keijärveen keskiviikosta perjantaihin saakka. Jos asia on näin, tiedämme, paljonko jätevettä on päässyt Keijärveen, Jouni Vähäkyttä toteaa.

Toimitusjohtaja vakuuttaa, että onnettomuus selvitetään perin pohjin.

– Käymme myös jätevesipumppaamon tekniikan lävitse, jotta löydämme syyt siihen, miksi järjestelmä kaatui ja miksi varajärjestelmä ei toiminut.

Vähäkyttä korostaa, että tapauksen johdosta Räikän sauna pidetään suljettuna.