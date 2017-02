Valtuustolla näytön paikka

Diagrammi: Jussi KytömäkiMaailma muuttuu, niin myös opetus ja oppiminen. Suomen kouluväki on nyt rakentamassa peruskoulustamme sen uuden opetussuunnitelman mukaisesti tulevaisuuden koulua. Uudistamistyö on kunnianhimoinen, historiallisen tärkeä: vahvistetaan koululaisten oppimistaitoja ja valmiuksia kohdata työelämän jatkuvat muutokset.

Ylöjärvellä syvenee ristiriita näiden korkeDiagrammi: Jussi Kytömäkiiden tavoitteiden ja käytännön olosuhteiden välillä. Juuri kun olisi ollut oivallinen mahdollisuus antaa perusopetukselle uutta virtaa, valtuusto päätti jarruttaa kehitystä. Jo vuonna 2012 alkanut perusopetuksen rahoituksen vuosittainen leikkaaminen sai jatkoa.

Kaupunginvaltuusto päätti viime marraskuussa tulevan syksyn säästöksi 470 000 euroa. Toimenpiteeksi määrättiin ryhmäkokojen suurentaminen ja oppituntien vähentäminen. Ensi vuonna määrärahaleikkaus kohdistuisi koko vuoteen ja siksi se kasvaisi 1,13 miljoonaan euroon.

Nyt on kolme kuukautta yritetty rakentaa peruskoulujen opetusjärjestelyjä annettujen ehtojen mukaisiksi. Kiperän tilanteen edes jonkinlaiseksi ratkaisuksi rehtorit ovat esittäneet muutosta. Niinpä valtuusto saa seuraavaan kokoukseensa maaliskuussa uuden päätösehdotuksen, jossa koulutarvikemäärärahoista leikattaisiin 197 500 euroa ja loppuosa 272 500 euroa kohdistettaisiin opetuksen vähentämiseen.

Perusopetus rahoitetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla. Viime syksynä peruskoululle asetettu leikkaustarve perusteltiin alkuvuoden synkillä talousnäkymillä. Elokuun osavuosikatsauksen mukaan verotuloja näytti kertyvän todella kehnosti.

Yllättäen heti leikkauspäätöksen jälkeen ennusteet kääntyivätkin aivan uuteen asentoon. Joulukuun lopussa saattoi kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto arvioidessaan vuotta 2016 todeta Ylöjärven Uutisissa: ”Tilinpäätös tulee olemaan selkeästi ylijäämäinen ja vahva. Käyttötalous on saatu kohtalaiseen kuosiin ja velkaantuminen hillintään. Velka laskeekin.

Ainahan voi tehdä asioita enemmän ja paremmin, mutta on vaikeaa löytää isoja osa-alueita, joilla olisi ollut selkeitä puutteita. Pääsääntöisesti kaikki mittarit näyttävät positiiviseen suuntaan.”

Valtakunnan tason ennusteista voidaan päätellä, että Suomen talouden positiivinen suunta vahvistuu kuluvana vuonna. Siksi voidaan olettaa, että myös Ylöjärven talous pysyy nousujohteisella urallaan ilman perusopetukseen kohdistettuja leikkauksia.

Peruskoulujen menot eivät tosi asiassa vaikeuta Ylöjärven käyttötalouden hallintaa. Oheisen diagrammin luvut löytyvät pienen vaivannäön jälkeen kaupungin asiakirjoista. Kaavio osoittaa vakuuttavasti, että perusopetuksen kulujen kasvu on ollut todella hillittyä vuodesta 2012 alkaen. Nousua vuodesta 2012 vuoteen 2017 on vajaa miljoona euroa. Pitää huomioida, että näinä vuosina peruskoulun oppilasmäärä on kasvanut 405 oppilaalla (yli 10 prosenttia) eli ison koulullisen verran.

Samaan aikaan kaupungin tulokehitys on ollut vahva: kasvua on ollut yli 22 miljoonaa euroa eli reilu 15 prosenttia. Tällä lisäyksellä voisimme pyörittää vaikka rinnakkaista peruskoulujärjestelmää.

Valtuusto tarkastelee vajaan kahden viikon kuluttua uudelleen peruskoulun puolen miljoonan euron leikkauspäätöstään. Valtuusto voisi nyt unohtaa viime elokuun synkät ennusteet ja tarttua kiinni ajantasaiseen tietoon. Puolen miljoonan euron lisäys tämän vuoden käyttötalousmenoihin ei hetkauta Ylöjärven taloutta, mutta sillä tasoitetaan valtuuston marraskuussa päättämä koulutusleikkaus ja annetaan peruskouluille työrauha.

Tue tätä tavoitetta allekirjoittamalla valtuustoaloite oikeusministeriön verkkopalvelussa www.kuntalaisaloite.fi (valitse asuinkunnaksi Ylöjärvi).

Vihreiden mielestä vain kuilun partaalla oleva talouskehitys oikeuttaa synkkiin toimiin. Kun Ylöjärven talouden kaikki mittarit näyttävät positiiviseen suuntaan, meillä on varaa panostaa riittävästi lastemme ja nuortemme varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

Tasa-arvoinen ja korkealaatuinen opintopolku varmistaa Suomen pärjäämisen myös tulevaisuudessa.

JUSSI KYTÖMÄKI

Kaupunginvaltuutettu

Kuntavaaliehdokas

Ylöjärven vihreät ry

www.ylojarvenvihreat.fi