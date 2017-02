Valovoimaiset tähdet loistivat urheilugaalassa

Ylöjärveläinen seiväshyppääjä Urho Kujanpää säväytti suomalaista urheilukansaa viime sunnuntaina Jyväskylässä. Vasta 19-vuotias nuorukainen taivutti halli-SM-kisojen tulostaululle lukeman 555, millä irtosi uran ensimmäinen aikuisten Suomen mestaruus.

Kovatasoisen kilpailun voitto ratkesi suomalaisittain huimissa korkeuksissa. Kuvaavaa on, että kärkikolmikon viimeiseksi jäi Karhulan Urheilijoiden Tomas Wecksten kauden parhaalla tuloksellaan 530.

Voittokamppailu käytiin Urho Kujanpään ja Niko Koskisen välillä. Janakkalan Janaa edustava Koskinen ylitti 540 ensimmäisellä yrityksellään jätti seuraavan korkeuden taktisesti väliin. Ylöjärveläinen kesti paineet ja ylitti 545 kolmannellaan.

Tämän jälkeen alkoi varsinainen ilotulitus. Kujanpää ylitti uuden ennätyskorkeutensa 550 välittömästi, minkä jälkeen mestaruus oli varma. Toisella yrittämällä ylittynyt 555 sai yleisön villiintymään täysin.

Hurmiossa hypännyt Kujanpää yritti vielä alle 23-vuotiaiden uutta SE-korkeutta 561, mutta sen ylitykseen nuorukaisen rahkeet eivät aivan riittäneet.

Tampereen Pyrintöä edustavan Kujanpään hallikausi on ollut käsittämätön menestys. Nuorukainen on parantanut ennätystään parissa kuukaudessa peräti 29 senttiä.

Tulos 555 on kovin suomalaisen hyppäämä seiväshyppynoteeraus kolmeen vuoteen.

– Vielä kun saan pari askelta lisää vauhtia, niin Lontoon MM-raja 570 on kesällä lähellä, alle 23-vuotiaiden SM-kisoihin seuraavaksi valmistautuva Kujanpää totesi Ilta-Sanomille.

Korkeasalolle pronssia

Kujanpään ohella Jyväskylän hallikisoista Ylöjärvelle menestystä toi kuulantyöntäjä Arttu Korkeasalo. Viljakkalasta kotoisin oleva mörssäri otti uransa ensimmäisen aikuisten SM-mitalin, pronssin, tuloksella 17,38.

– Tulin hakemaan mitalia, mutta alku meni hermoillessa. Olin vasta kahdeksas kolmen kierroksen jälkeen, mutta viimeisellä onnistuin. Mitalitta jääminen olisi ollut kova pettymys, Lielahden Kipinää edustava Korkeasalo kommentoi Aamulehdelle.

Kuulakultaa vei Suomen ykköstyöntäjä Arttu Kangas tuloksella 20,18. Toiseksi tuli Timo Kööpikkä 18,87 kantaneella työnnöllään.

Tampereen Pyrinnön ylöjärveläislähtöinen juoksijatar Jessi Landström oli naisten 60 metrin aitojen neljäs ajalla 8,69. Tulos oli Landströmin kauden paras.