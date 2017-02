Uplakersille kaksi voittoa

Uplakers järjesti kotihallissaan taitoluistelun Hämeen alueen kevätkilpailut viime lauantaina. Kisaamaan tuli lähes 150 luistelijaa, taso oli hyvä ja seuran omat edustajat ylsivät mitalisijoille useammassakin sarjassa. Tärkeintä oli iloinen mieli, jolla kisaajat valloittivat yleisönsä.

Tällä kertaa Ylöjärven kilpailuissa olivat mukana sarjat Tintit 2010 ja nuoremmat, Tintit 2009, Tintit 2008, Minit pojat, Minit 2008 tytöt, Minit 2007 tytöt, Taitajat ei Axel ja Taitajat Axel. Yksipäiväiselle kisalle 147 osanottajaa oli todella hyvä määrä.

– Tulihan tuosta pitkä päivä, jäällä oli luistelijoita aamusta iltakahdeksaan. Tällainen osallistujamäärä kertoo siitä, että Hämeen alueella on laaja harrastajapohja, kilpailun johtaja ja luistelujaoston puheenjohtaja Hanna Miettinen iloitsi.

– Kisat saatiin vedettyä hienosti läpi. Kilpailijat ja heidän vanhempansa kiittelivät, että kaikki toimi hyvin, tulospalvelua myöten. Tästä kuuluu iso kiitos ahkeralle talkooväelle, joka toteutti nämä kisat.

Osallistujia oli runsaasti erityisesti pienimpien sarjoissa. Suoritusten taso nousi korkeaksi. Uplakersin luistelijat ylsivät mitaleille neljässä sarjassa.

– Kaikissa pienimpien sarjoissa emme ihan saaneet mitalisijoituksia, mutta näimme paljon upeita suorituksia. Oli hieno nähdä, että kaikki olivat mukana iloisella mielellä, Uplakers Taitoluistelun valmennuspäällikkö Maija Seppänen kehui.

Uplakersin nuorimmista kisailijoista Joanna Lähteenmäki ylsi pronssille Minit 2007 -sarjassa. Minipojissa Onni Immonen tuli toiseksi. Laura Hautanen voitti Taitajat, ei Axel -sarjan, ja Lumi Laurikka tuli toiseksi. Taitajat, Axel -sarjassa hopeaa otti Oona Hinkka ja pronssia Mina Lähteenmäki.

Harrastusta ja kilpailua

Uplakers Taitoluistelun toiminta suuntautuu sekä lajin harrastamiseen että tavoitteelliseen kilpailemiseen. Molemmat nähdään tärkeinä osa-alueina.

– Olemme halunneet taata kaikille halukkaille mahdollisuuden harrastaa tätä upeaa lajia aikuiset mukaan lukien. Lasten osalta tässä lajissa tavoitteellinen harjoittelu ja kilpailuihin osallistuminen alkaa hyvin varhaisessa ikävaiheessa, Seppänen kertoi.

Vielä nuori seura eli useampia vuosia vahvaa kasvun aikaa. Nyt toiminta alkaa olla jo vakiintunutta, ja valmiudet riittävät täyttämään eri tasoisten harrastajien tarpeet.

– Meillä on selkeästi muutama harrasteryhmä, joilla ei ole kilpailullisia tavoitteita. Toisaalta innostus kilpaluisteluun on nousussa. Seuran puitteet ja valmennustoiminta riittävät jo viemään lahjakkaita luistelijoita yhä korkeammalle tasolle.

Uplakersin ryhmissä on ollut viime vuosina 230-250 luistelijaa. Kiinnostusta lajiin löytyy, ja uusia luistelukoululaisia tulee jatkuvasti mukaan. Taitoluistelu on saanut Hanna Miettisen mukaan vahvan jalansijan paikallisessa urheiluelämässä.

– Toimintamme on laajaa, ja siinä on hyvä tekemisen meininki. Mukana on myös halua näyttää, että me saamme yhdessä jotain hyvää aikaan.

– Uplakersin erityinen vahvuus on, että meillä on yksi ja sama vakiohalli, jossa kaikki harjoittelu tapahtuu. Samoin meillä on vakioajat eri ryhmille. Tässä yhteistyö jäähalliyhtiön kanssa on toiminut todella hyvin.

Suomi 100 -kevätnäytös

Seuraava tapahtumaetappi Uplakersin taitoluistelijoille on esiintyminen tulevan viikonlopun jääkiekko-ottelun väliajoilla. Kyseessä on hyväntekeväisyysottelu, jonka tuotot menevät Tikanpoika-rahaston varojen kartuttamiseen.

Seura tukee rahaston avulla yksittäisiä taitoluistelijoita tai jääkiekkoilijoita tilanteissa, jolloin perheen jokin taloudellisesti haastava tilanne rajoittaa harrastustoimintaa. Rahaston varoja ohjataan tasapuolisesti jääkiekolle ja taitoluistelulle.

Huhtikuussa on vuorossa vuotuinen taitoluistelijoiden kevätnäytös. Toiminnanjohtaja Niina Laurikan mukaan tällä kertaa kyseessä on erityislaatuinen tapahtuma.

– Tavallisesti näytökset ovat olleet sadunomaisia kokonaisuuksia. Nyt teemme tavallista juhlavamman näytöksen Suomi 100 -teemalla. Ohjelmaan sisältyy suomalaisia tekstejä ja musiikkeja, ja tietysti näyttäviä luisteluesityksiä.

– Tälläkin kertaa, kuten aina kevätnäytöksissä, seuran kaikki luistelijat pääsevät esiintymään.