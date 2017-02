Hopeita Hopeasommasta

Ylöjärven Ryhdin naisten lentopallon Ykkössarjajoukkueen alajatkosarja jatkui viime sunnuntaina vierasottelulla HEL Volley 2:ta vastaan. Kotiinviemisiksi saatiin kolme pistettä lukemin 1–3 (25–16, 22–25, 16–25, 17–25).

Ryhti sai ottelussa makean revanssin, sillä joukkue hävisi HEL Volley 2:lle alajatkosarjan avausottelussa kotona kirvelevästi 2–3. Ryhdin päävalmentaja Petri Saari iloitsi muuttuneesta pelin kuvasta.

– Hävisimme edellisen pelin heitä vastaan, niin kyllähän tämä oli aivan täyskäännös siinä. Kyllä keskimäärin on mukavampaa voittaa kuin hävitä, Saari myhäili.

Edellisessä kohtaamisessa helsinkiläiset veivät peliä vahvalla syöttöpelillään ja raskaskätisillä hyökkäysratkaisuillaan. Sunnuntainakin avauserä kääntyi vielä kotijoukkueelle, ja se ehti jo hieman hirvittää ylöjärveläisten riveissä.

– Ensimmäinen erä lähti vähän jännästi. He pommittivat meitä samalla lailla kuin edellispelissä, ja emme saaneet palloa ylös. He nousivat vielä melko pitkältä takamatkalta ohi ja voittoon, päävalmentaja Saari totesi.

Ryhti ei avauserän tappiosta kuitenkaan lannistunut vaan palasi kuskin pukille heti toisessa erässä ja piti pelin hallussaan loppupelin ajan. HEL Volley 2:llakin oli vielä omat vahvat hetkensä, mutta ne saatiin pidettyä kurissa.

Ryhdin kautta ovat positiivisessa mielessä värittäneet nuorten pelaajien esiinmarssit. Monesti varsinkin vaihtopenkiltä on saatu isoja apuja, ja huomattavan nuoretkin pelaajat ovat olleet ratkaisurooleissa. Sunnuntaina oli konkareiden vuoro loistaa. Junioreiden valopilkkuna hääri 14-vuotias keskitorjuja Sanni Rantanen, joka pelasi ensimmäisen täyden ottelunsa edustuksessa.

– Tänään oli vähän kokeneempien naisten päivä. Virran Tiia oli aivan huikeassa vedossa, ja myös Kainulaisen Liina oli kovassa tikissä. Tiia-Maria Karjalainen pelasi myös hyvin, päävalmentaja Saari hehkutti.

Vastaanottopelaaminen on aiheuttanut Ryhdille kauden aikana murheita, mutta sunnuntaina sekin saatiin toimimaan. Myös joukkueen nostot ja syötöt toimivat hyvin. Heikkoina hetkinä vastoinkäymiset uhkasivat taas nostaa päätään, mutta joukkue ei niistä lannistunut vaan taisteli eteenpäin.

Ryhdin kausi jatkuu seuraavaksi tämän viikon sunnuntaina vierasottelulla paikallisvastustaja Rantaperkiön Iskua vastaan. Ryhti johtaa alajatkosarjaa kahdeksalla pisteellään, ja kaikki on vielä joukkueen käsissä. Alajatkosarjan kaksi parasta pääsee kesälomille, ja eroa kolmanteen sijaan on jo neljä pistettä.