Prässin lumoissa

Jos joku sanoo, ettei tähdeksi voi tulla yhdessä yössä, hän valehtelee. Tätä mieltä on kurulaislähtöinen Anni Vuohensilta. Länsi-Teiskosta kotoisin olevan naisen elämä mullistui, kun hänen miehensä kanssa tekemä hydraulipuristinvideo alkoi levitä somessa. Nyt Vuohensillat ovat Youtube-ammattilaisia – ja Hydraulic Press Channel miljoonien tuntema.

Laitetaan esine hydraulipuristimeen, väännetään vivusta ja katsotaan, mitä tapahtuu.

Anni ja Lauri Vuohensillan videoiden perusidea on äärimmäisen yksinkertainen. Ehkä juuri siksi ne naurattavat kaikkialla maailmassa.

– Katsojamäärät ovat vakiintuneet 4–5 miljoonaan per video. Tilaajia on 1,6 miljoonaa, Anni Vuohensilta tarkistaa tuoreimmat lukemat.

Vielä vuosi sitten Lauri Vuohensilta oli konepajaduunari ja Anni Vuohensilta töissä Ikeassa. Kaikki muuttui maaliskuun 16. päivänä, kun netissä alkoi tapahtua kummia.

Sosiaalisessa uutissivusto Redditissä levisi video, jonka Vuohensillat olivat tehneet loppuvuonna 2015. Pariminuuttisen pätkän keskiössä oli paperi, joka taitettiin hydraulipuristimella seitsemän kertaa.

Viimeisen taitoksen kohdalla paperi räjähti. Samoin kävi Vuohensiltojen Youtube-suosiolle.

– Ihmiset ihmettelivät, miten kummassa paperi voi käyttäytyä sillä tavalla. Video sai hetkessä miljoonia katselukertoja, Lauri Vuohensilta muistelee.

– Tuolloin tajusimme, että näitähän kannattaa tehdä lisää – kysyntää on. Sillä tiellä olemme edelleen.

Näkyvyys tuo leivän

Tänä päivänä Hydraulic Press Channel on Vuohensilloille ammatti. Pariskunta jättäytyi viime kesänä sivuun päivätöistään, jotta nettisuosiosta pystyttiin ottamaan kaikki irti.

Vajaan vuoden aikana hydrauliprässiin on päätynyt muun muassa auton jousi, keilapallo, matkapuhelin ja lentokoneen musta laatikko. Onpa Vuohensilloille lähetetty murskattavaa ulkomailtakin.

– Eräs jalokivifirma kysyi, voisimmeko murskata timantin, jos he lähettäisivät sellaisen. Totta kai se sopi, Anni Vuohensilta muistelee.

– Ja Valkoisesta talosta Washingtonista tuli postissa kaapeliboksi. Kun murskasimme sen, Obaman hallinto jakoi videon Facebook-sivuillaan.

Haastattelujen antaminen on Vuohensilloille arkipäivää. Vaikka kuumin ensihuuma on laantunut, mediatalot ympäri maailmaa ottavat edelleen kaksikkoon yhteyttä.

Ulkomailla Hydraulic Press Channelista ovat kertoneet esimerkiksi Washingon Post, People ja Good Morning America.

Näkyvyys tuo katselukertoja ja katselukerrat tuovat tuloja.

– Youtube maksaa suosittujen sisältöjen tekijöille rahallista korvausta joka kuukausi. Emme me rikastumaan pääse, mutta elätämme tällä itsemme, luovaksi yrittäjäksi itseään kuvaileva Lauri Vuohensilta kertoo.

Hetkessä elämistä

Maallikon korvaan Youtube-ammattilaisuus voi kuulostaa hohdokkaalta. Vuohensillat korostavat, että työstä on kuitenkin glamour kaukana.

Pariskunta asuu Tampereella varsin tavanomaisissa oloissa. Päivät täyttyvät juoksevista asioista, videoiden suunnittelusta ja markkinoinnista. Kuvauksia suvun konepajalla hoidetaan yleensä iltaisin.

– Tosin nykyään meillä on toinenkin Youtube-kanava, jolle käymme kuvaamassa materiaalia Länsi-Teiskossa, Anni Vuohensilta huomauttaa.

– Videoita on tehtävä kummallekin kanavalle pari kappaletta viikossa. Meillä on faneja, jotka odottavat sitä. Lisäksi Youtuben suositteluparametrit reagoivat heti, jos harvennamme julkaisutahtia, hän avaa.

Ylöjärven Uutisten haastatteluherkellä Vuohensiltojen työviikko oli puolivälissä. Takana oli maanantainen bisnespalaveri Helsingissä ja tiistainen kuvauskeikka Näsijärven rannalla.

Vireillä oli paljon projekteja, joista pariskunta ei voinut paljastaa vielä mitään.

– Beyond the Press -kanava on antanut meille vapauden tehdä muutakin kuin murskausvideoita. Mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseen on tällä hetkellä todella paljon, Anni Vuohensilta muotoilee.

Jo viime kesänä uutisoitiin, että Vuohensillat ovat hankkimassa uutta, suorastaan jättimäistä hydraulipuristinta. Tämän lisäksi julkista on myös Tampereen teknillisen yliopiston suuntaan viritetty yhteistyö, joka voi poikia toimivan rakettipotkukelkan.

Moni epäilijä on sanonut, ettei Vuohensiltojen bisnes voi elättää heitä kauaa. Itsevarmaa parivaljakkoa tällaiset mielipiteet eivät kiinnosta.

– Tämä kestää sen, minkä se kestää. Elämä on näyttänyt, että se voi yllättää, Anni Vuohensilta tokaisee.

– Tubettamisesta voi tulla ura ehkä yhdelle henkilölle kahdesta miljoonasta. Me tartuimme tilaisuuteen kaksin käsin, hän summaa hymyillen.