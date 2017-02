Ylöjärvi tilastoykkösenä

Ylen alueuutiset (8.2.2017) kertoi räikeistä epäkohdista lastensuojelussa Pirkanmaalla. Uutisten mukaan pahin tilanne on Ylöjärvellä, jossa yksi sosiaalityöntekijä voi joutua hoitamaan 80 lapsen asioita, kun suositus on 40 lasta. Näin ollen lapsen ja hänen perheensä asioiden hoitamiseen jää tunti pari kuukaudessa. Kaikki ymmärtävät, että se ei riitä.

Varhain puuttumalla voidaan perheitä tukea ja auttaa siten, että tilanteet ratkeavat ennen lastensuojelun asiakkuuden tarvetta.

Varhaiskasvatus ja koulut, sosiaalitoimi, neuvolat, seurakunta ja kolmannen sektorin toimijat tekevät ennaltaehkäisevää työtä. Varhaiskasvatus ja koulut tavoittavat perheitä tavalla tai toisella päivittäin ja ovat näin ollen ennaltaehkäisevässä työssä avainasemassa. Etenkin varhaiskasvatuksessa tehdään perheiden kanssa tiivistä yhteistyötä, koska lapset ovat vielä pieniä.

Ylöjärvellä on poistettu subjektiivinen päivähoito-oikeus ja suurennettu päiväkotiryhmiä. Perusopetuksen leikkaukset vähentävät opetustuntien määrää ja kasvattavat luokkakokoja. Näillä päätöksillä vaikeutetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osaavan, motivoituneen ja sitoutuneen työntekijän mahdollisuuksia toteuttaa ennaltaehkäisevää työtä. Lasten tilanne kärjistyy kotona niin, että on käytettävä järeämpiä keinoja.

Kunnissa taloudelliset tekijät ohjaavat päätöksentekoa. Ohitan tässä apua tarvitsevien lasten ja perheiden inhimillisen hädän, vaikka mielestäni se olisi ensisijainen huomion kohde, ja totean, että järeät hoitokeinot tulevat paljon kalliimmiksi kuin varhainen puuttuminen. Tämäkään ei ole uusi asia, mutta se ei ole päättäjiä vakuuttanut.

Huhtikuun kuntavaaleissa meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Toivoisin, että saataisiin kaupunginvaltuutettuja, jotka löytäisivät säästökohteita muualta kuin lapsista, nuorista ja perheistä.

TIINA RIKALA

Kuntavaaliehdokas

Ylöjärven vihreät