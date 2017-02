Troijalaisille avattiin portit

Historiallinen Troijan puuhevonen hirnuu ja voi hyvin vuoden 2017 maailmassa, missä löysiä valheita lasketellaan kirkkain otsin alamaisten ja hallittavien silmille kuin suden kuraa.

Kun kreikkalaiset eivät sotavoimin onnistuneet pelastamaan troijalaisten kaappaamaa Helenaa, turvauduttiin viekkauteen. Piiritys lopetettiin ja purjehdittiin piiloon. Troijan rannoille jätettiin voiton kruunuksi Odysseuksen ideoima lahja, valtava puuhevonen.

Lahja vietiin riemusaatossa porttien läpi Troijaan, missä hevosen sisään kätkeytyneet sotilaat avasivat yön pimeydessä kaupungin portit Kreikan sotajoukoille.

Loppu onkin halki vuosisatojen näihin päiviin saakka ulottuvaa petoksen, valheen ja harhautuksen historiaa.

+++++

Atlantin tuolla puolen Yhdysvaltain turvallisuusneuvoston vaikutusvaltainen jäsen on julkisesti kertonut ihailevansa vanhat valtiorakenteet polvilleen pudottanutta leninismiä.

Valkoisen talon nykyisen isännän arvellaan joutuneen peukaloruuviin heilautettuaan takavuosina ketunhäntäänsä Moskovassa.

Maailmanhistoriallinen troijalainen? Aika näyttää.

+++++

Ei kuitenkaan kannata lähteä merta edemmäs kalaan, kun omiltakin vesiltä löytyy perattavaa.

Keskustelu kaksoiskansalaisuudesta käy kuumana. Suomen lähes 100 000:n kaksoiskansalaisen joukosta valtaosa saa varmasti puhtaat paperit.

Noin puolet maailman maista myöntää kaksoiskansalaisuuksia, mutta esimerkiksi Kiina, Intia, Japani ja Norja ovat hyvin kriittisiä.

+++++

Euroopan mallioppilaan tavoin Suomi alkoi myöntää kaksoiskansalaisuuksia vuonna 2003, jolloin maailman arveltiin pysyvän vanhoilla vakailla raiteillaan.

Suomessa asuu nyt noin 25 000 Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuuden saanutta ihmistä, joita tuore kohu syyttä tai syystä koskettaa.

Vakava riski ja ristiriita syntyy siitä, että Venäjä soveltaa kaksoiskansalaisiin vain omaa lainsäädäntöään. Suomen turvallisuuskoneistoa palveleva kaksoiskansalainen saatetaan siis kriisitilanteissa pakottaa ”troijalaisuuteen”; muuten rapsahtaisi Venäjällä maanpetossyyte.

+++++

Pitkäaikainen YLEn Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja, nykyinen euroedustaja Petri Sarvamaa lataa täyslaidallisen Facebook-sivullaan; roiskeita saa aivan syystä myös media.

”Suomessa on käsittämätön määrä naiiviutta, tietämättömyyttä ja hölmöyttä turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. On täysin päivänselvää, että puolustusvoimien tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa omien joukkojen uskollisuus.

Niin kutsuttu poliittinen korrektius nakertaa jo pahasti länsimaista demokratiaa, mutta antakaa nyt viranomaisten hoitaa edes Suomen itsenäisyyden peruspilareita.”

Jorma Marttala