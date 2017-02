Keijärvellä jätevesivuoto – avantosauna suljettu

Ylöjärven Vesi Oy tiedotti perjantaina jätevesivuodosta. Räikän rannan avantosauna on suljettu varotoimenpiteenä.

Ylöjärven kaupungin vesihuollosta vastaava Ylöjärven Vesi Oy havaitsi perjantaina 17.2.2017 noin kello 13, että Keihäsniemen jätevesipumppaamolta valuu jätevettä Keijärveen. Pumppaamon vika on saatu korjattua ja sen syitä selvitetään.

Asiasta on informoitu kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaista sekä Pirkanmaan ELY-keskusta.

Edellä mainitusta syystä Räikän avantosauna on suljettu siihen asti, kunnes järvivesinäytteet on saatu analysoitua ja sitä kautta on varmistuttu järviveden hygienisestä laadusta.