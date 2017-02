Kaupungin kassa kilahtaa paikallistoiminnalle

Vammaispalveluissa on otettu käyttöön sähköinen asiointipalvelu. Omapalveluksi nimetyn verkkoasioinnin on tarkoitus nopeuttaa ja helpottaa erilaisten palveluiden ja taloudellisten tukien hakemista. Sähköinen asiointimahdollisuus täydentää muita palveluita, eli jatkossakin asiansa voi hoitaa myös puhelimitse ja postilla.

Ylöjärven kaupungin vammaispalveluissa otettiin vuoden alussa käyttöön sähköinen asiointipalvelu, Omapalvelu. Verkkopalvelussa voi hakea vammaispalvelulain mukaisia palveluita kuten vaikeavammaisten kuljetuspalvelua, taloudellista tukea sekä alle 30-vuotiaiden omaishoidon tukea.

Omapalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai kännykkään tulevalla mobiilivarmenteella. Kirjautumisen jälkeen asiakas voi päivittää verkossa yhteystietojaan, tehdä hakemuksia, lähettää liitteitä, täydentää puutteellisia hakemuksia, seurata asian käsittelyn tilaa, tarkastella itseään koskevia päätöksiä ja maksutapahtumia sekä palvelusuunnitelmia.

Verkkopalvelun tavoitteena on, että sähköisen asioinnin lisääntyessä asiakas on paremmin ajan tasalla oman palvelusuunnitelmansa tilasta. Paperien edestakainen lähettäminen vähenee, mikä nopeuttaa hakemusten käsittelyä.

– Lähtökohtana on ollut tuoda muiden palvelumuotojen rinnalle mahdollisuus asioida sähköisesti. Niille asiakkaistamme, jotka ovat tottuneet hoitamaan asioitaan verkossa, yhteydenpito sekä hakemusten ja liitteiden lähettäminen on helpompaa sähköisesti. Omapalvelussa asiat voi hoitaa silloin, kun itselle sopii, Ylöjärven kaupungin sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala listaa verkkopalvelun hyviä puolia.

Vammaispalveluiden käyttäjät tietävät, että vammaisuus tuo elämään paljon byrokratiaa. Asioinnin helpottuminen vaikkapa sähköisen palvelun avulla on hyvä asia.

– Erilaisia hakemuksia joutuu tekemään paljon. Mitä enemmän ikää tai vaikeampi vamma, sen enemmän palveluita tarvitsee ja sitä enemmän on hakemusten täyttämistä sekä muuta asioiden hoitamista, vammaisneuvoston jäsen ja itsekin vammaispalveluita käyttävä Salme Viberg toteaa.

– Itse toivoisin, että takkuavaa sotekyytijärjestelmää kehitettäisiin. Toisinaan se toimii hyvin, mutta välillä on jäänyt reissu kokonaan tekemättä, kun kyytiä ei ole saanut.

Enemmistö ikäihmisiä

Salme Viberg muistuttaa, että enemmistö vammaispalveluiden käyttäjistä on ikääntyviä ihmisiä, jotka eivät jaksa edes yrittää omaksua uusia verkkopalveluita. Siksi palveluiden hakemista ja asioiden hoitamista ei voi siirtää kokonaan verkkoon.

– Itse sentään vielä yritän pysyä kärryillä ja käytän tablettitietokonetta, mutta minulla on sellainenkin tuttu mummu, jolla ei ole edes kännykkää, vaan pelkkä lankapuhelin. Miten tällaiset ihmiset sitten pärjäisivät, jos palveluita ei saisi muuten kuin sähköisesti, Salme Viberg päivittelee.

Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala vakuuttaa, että sähköinen asiointi vain täydentää olemassa olevia palveluita. Kaikilla vanhoillakin kanavilla saa edelleen palvelua. Hän ei odotakaan verkkopalveluihin ainakaan alkuvaiheessa suurta ryntäystä.

– Vammaispalveluita Ylöjärvellä käyttää alle 800 ihmistä. Suurin asiakasmäärä on kuljetuspalveluissa, joiden käyttäjistä iso osa on ikäihmisiä. Liikkeellelähtö voi olla rauhallinen, mutta sähköinen asiointi on tätä päivää ja tulevaisuutta. Käyttäjämäärät varmasti kasvavat pikkuhiljaa, Tiihala arvioi.

Lapsi voi hoitaa vanhemman asioita

Omapalvelussa on mahdollisuus myös puolesta asiointiin eli esimerkiksi huoltaja, edunvalvoja tai perheenjäsen voi hoitaa vammaisen asioita verkossa. Tämä ilahduttaa niitä ikäihmisiä, jotka eivät jaksa itse perehtyä sähköisiin asiointipalveluihin.

– Poikani on tähänkin asti hoitanut sellaiset asiat, joissa on tarvittu tietokoneosaamista. Hän varmasti ilahtuu, jos verkossa asioiminen on jatkossa helpompaa, Salme Viberg ennakoi.

Toisen henkilön puolesta asioimiseen tarvitaan valtakirja, joka löytyy Omapalveluiden verkkosivuilta. Valtakirja koskee vain asiointia sosiaalipalveluiden verkkopalvelussa ja valtakirjalla yksilöidyissä palveluissa. Se on myös määräaikainen.

– Omapalvelun käyttäminen on haluttu tehdä mahdollisimman helpoksi. Jos valtakirjan tekeminen tai jokin muu palvelussa askarruttaa, neuvomme mielellämme vaikka puhelimitse, Tiihala lupaa.

Omapalvelulla toimeentulotukea

Ylöjärven sosiaalipalveluissa käytettävä järjestelmä on hankittu yhdessä muiden Tampereen ympäristökuntien kanssa. Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Vesilahti ottivat Omapalvelun vammaispalveluissaan käyttöön helmikuun alusta alkaen.

Kevään aikana Omapalvelun käyttö laajenee myös täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemiseen.

– Toimeentulotuen perusosan on vuoden alusta alkaen myöntänyt Kansaneläkelaitos. Valtaosa täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea hakevista jättää hakemuksen samalla kertaa kuin perustoimeentulotuen hakemuksen, joten suoraan meille tulevien hakemusten määrä tuskin on kovin suuri. Kun asiakastietojärjestelmässämme kerran on mahdollisuus Omapalveluun, haluamme tuoda tämän vaihtoehdon asiakkaiden käyttöön muiden palvelun muotojen rinnalle, Marketta Tiihala sanoo.

Tiihala toteaa, että sähköisten palveluiden käyttöönotto on sosiaalipalveluissa aloitettu melko pieniä asiakasryhmiä koskevista palveluista. Näin uudet järjestelmän elementit ja työtavat tulevat henkilökunnalle tutuiksi vähitellen ja juohevasti.

– Alkuvaiheessa sähköiseen palveluun siirtyminen ei juuri vaikuta työmääriin, mutta ajan kanssa ja isommassa mittakaavassa niistä tietysti toivotaan säästöäkin, Marketta Tiihala sanoo.