Uplakers nousi komeaan voittoon

Ylöjärven Uplakers pitää tiukasti kiinni jääkiekon II-divisioonan Hämeen lohkon kakkospaikasta. Sunnuntaina Uplakers kiri kotihallissaan 7–4-voittoon Kangasalan Kisa-Eaglesista.

Uplakers karkasi ottelun alussa kahden maalin johtoon, mutta Kisa-Eagles nousi peliin mukaan. Kangasalalaiset nousivat toisen erän aikana 3–4.

Kolmannessa erässä ylöjärveläiset olivat kuitenkin pitelemättömässä vireessä. Heti erän alussa Uplakers iski kaksi osumaa reilun minuutin sisällä ja jo ennen erän puoliväliä ylöjärveläisryhmä karkasi tavoittamattomiin.

Uplakersin Turo Mikkola oli hurjassa vireessä. Hän iski ottelussa kypärätempun ja antoi lisäksi kaksi maalisyöttöä. Toinen kypärätemppuilija oli Kalle Niemenmaa. Lassi Niemenmaa saalisti puolestaan neljä syöttöpistettä.

Jiri Kumpuvaara koppasi kotijoukkueen tolppien välissä 34 laukausta.

Uplakers on siis yhä toisella sijalla. Kahden parhaan joukkoon sijoittuminen runkosarjassa on tärkeää, sillä kaksi parasta joukkuetta pääsee suoraan välieriin. Kovimmin kakkospaikasta ylöjärveläisryhmän kanssa kisaa KooVee II, joka on tasapisteissä Uplakersin kanssa.

Runkosarja päättyy ensi viikonloppuna, jolloin Uplakers kohtaa kotonaan Hämeenkyrön Hokkarit ja vieraissa Valkeakosken Kiekko-Ahman.