Tulossa asiaa nivelrikosta

Ensi tiistaina on tarjolla tietoa nivelsairauksista ja niiden hoidosta kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Elämäsi liitto ry. järjestää luennon ”Nivelvaivoista eroon” yhdessä Ylöjärven Nivelpiirin kanssa.

Tilaisuudessa syvennytään nivelrikon, niveltulehduksen ja reuman syntymekanismeihin. Luennoitsijat kertovat nivelvaivojen ennaltaehkäisystä sekä hoidosta muulla tavoin kuin esimerkiksi tekonivelleikkausten avulla. Elämäsi liitto edustaa näkemystä, jonka mukaan nivelrikkoa voidaan hoitaa funktionaalisen lääketieteen keinoin.

Funktionaalinen lääketiede painottaa aineenvaihdunnan ja ruokavalion merkitystä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Oikeilla ruoka-ainevalinnoilla katsotaan olevan vaikutusta nivelten kunnossa pysymiseen ja kuntoutumiseen. Aineenvaihdunnan laadun ja määrän parantamiseksi on kehitetty sekä liikunnallisia että ravitsemuksellisia menetelmiä.

Pelkästään polven ja lonkan nivelrikosta kärsii arviolta 400 000 suomalaista. Useimpien kohdalla vaiva haittaa merkittävästi liikkumista ja työntekoa. Selkä- ja nivelvaivat ovat työnantajille merkittävin sairaspoissaolojen syy.

Nivelrikko kuormittaa myös kansantaloutta. On arvioitu, että nivelrikko aiheuttaa lähes miljardin euron vuosittaiset menetykset.

Luennoitsijaksi saapuu funktionaalisen lääketieteen asiantuntija ja kouluttaja, fysioterapeutti Bengt Kevin. Hän työskentelee Medilife-klinikalla Kotkassa. Kevinillä on alalta yli 30 vuoden kokemus, sisältäen toimimisen nivelrikkohoidon kouluttajana terveydenhuollon ammattilaisille.

Omista kokemuksistaan nivel- ja selkävaivojen hallintaan saamisesta kertoo Elämäsi liitto ry:n puheenjohtaja Virpi Ukkonen.

Tilaisuuden järjestelyissä on mukana Ylöjärven nivelpiiri, joka aloitti toimintansa viime vuonna. Näitä vertaistukea ja liikuntatoimintaa tarjoavia valtakunnallisen Nivelyhdistyksen alaosastoja on noin 50 paikkakunnalla. Ylöjärven nivelpiirin toimintaa vetävät Aino Vidman (puh. 0400 771 548, sähköp. aino.vidman@nivel.fi) ja Jorma Vidman (puh. 040 587 8386, sähköp. jorma.vidman@nivel.fi).

Vertaistukea on tarjolla Niveltieto-sivuston Nivelklubi-keskustelufoorumin kautta. Verkkosivut löytyvät osoitteella nivel.fi. Nivelyhdistys on läsnä myös Facebookissa. Lisäksi Suomen Nivelyhdistys ylläpitää puhelimitse toimivaa Nivelneuvontaa ilmaisnumerossa 0800 05252.

Luento järjestetään Koulutuskeskus Valon auditoriossa tiistaina 21 helmikuuta kello 18 alkaen. Luennolle on viiden euron pääsymaksu. Ennakkolippuja myyvät Elovainion leipomo, Elona-Apteekki, Ravintola Pepper ja Ylöjärven nivelpiiri.