14 pelin putki poikki

Ryhdin naisten Ykkössarjajoukkue sai sunnuntain JyväsLentis-pelissä viimein karun tappioputkensa poikki, kun se voitti 3-1 (25-20, 22-25, 25-23, 25-15).

Ryhdin voitto tuli makeaan paikkaan, sillä saamallaan kolmella pisteellä se nousi kertarysäyksellä alajatkosarjan kärkeen. Takana ovat niin HEL Volley 2, JyLe kuin Rantaperkiön Iskukin.

Ryhdin päävalmentaja Petri Saari säteili tyytyväisyyttä pelin jälkeen. Pitkä ja tuskainen tappiotaival saatiin katki ja helpotus huokui koko joukkueesta.

– Olemme puhuneet koko kauden, että kun pikkaisen napsahtaisi parempaan suuntaan, niin alkaisi tulla voittoja. Nyt se pieni napsaus tuli. Otimme aika ison päänahan.

Ryhdin peliesitys oli tasaisen laadukas läpi ottelun. Ainoa kauneusvirhe osui toiseen erään, kun erävoitto karkasi vieraille kolmella pisteellä, mutta kotijoukkue ei antanut sen lannistaa. Jo seuraava erä otettiin taas itselle ja neljäs erä oli suoranaista kotijoukkueen dominointia.

Ikävän tuttu ilmiö Ryhdin peleissä läpi kauden on ollut se, että joukkueen hyvätkin peliotteet ovat sulaneet ennemmin tai myöhemmin ja voitettavissakin olleet ottelut on hävitty. Nyt henkinen kantti kesti toisen erän notkahduksen ja tämä miellytti myös valmennusjohtoa.

– Olemme opetelleet tämän talven aikana henkistä kanttia ja se alkaa pikkuhiljaa näkyä, päävalmentaja Saari totesi.

Kauden iloisempi kantava teema on ollut nuorten pelaajien esiinmarssi. Osansa tässä on ollut myös Ryhdin pelaajapolitiikalla, mutta nuorisokaarti on omilla esityksillään myös sementoinut asemansa kokoonpanossa.

Sunnuntaina erityisesti nuoremman polven Linnea Kuusela ja Inka Sairiala esiintyivät hyvin. Kumpikin sai pallollista painetta ja ratkaisun paikkoja jatkuvasti, mutta suoriutui erinomaisesti. Muihin onnistuneisiin osa-alueisiin kuului myös muun muassa torjuntapeli, jossa koko joukkue loisti.

JyLe-ottelu oli Ryhdin viimeinen kotipeli alajatkosarjassa. Nyt edessä ovat kolme vieraspeliä, yksi kutakin alajatkosarjavastustajaa vastaan. Ensimmäiseksi Ryhti kohtaa HEL Volley 2:n kuluvan viikon lauantaina. Alajatkosarjan joukkueet ovat kahden pisteen sisällä toisistaan, joten kaikki on vielä täysin auki.

Ryhdin päävalmentaja Saari on iloinen siitä, että kaikki valttikortit ovat tukevasti ylöjärveläisten käsissä loppukierroksilla. Joukkue pystyy vielä hyvinkin välttämään karsintasarjaan joutumisen.

– Ihan kaikki on omissa käsissämme. Jos otamme parikin voittoa jäljellä olevista peleistä, niin sen pitäisi riittää.