Polttopisteenä Ylöjärvi: Sari teki haaveestaan täyttä totta

Ylöjärveläissyntyinen pianisti Pauli Jämsä, 28, kertoi jo vuosia sitten kotipaikkakuntansa Ylöjärven paikallislehden haastattelussa, että hänestä tulee korrepetiittori johonkin oopperataloon. Nuorukainen on saavuttanut päämääränsä – hän työskentelee nyt harjoituspianistina Grazin oopperassa Itävallassa.

Koko Jämsän musiikkiperhe on tuottanut paljon iloa ylöjärveläisille. Sellisti-isä Miika Jämsä on Tampere Filharmonian musikantti, mutta taiturimainen soittaja on esiintynyt yksin ja erilaisten kokoonpanojen jäsenenä aktiivisesti Ylöjärvellä.

Jämsän perheen lapset ovat perineet musiikkilahjansa vanhemmiltaan ja he ovat tiukasti musiikin syrjässä kiinni. Kaikki, jotka ovat nauttineet perheorkesterin musisoinnista, haluavat kuulla kokoonpanoa uudelleen ja uudelleen.

Ylöjärven kaupungin kulttuurisihteeri Minna Vallin on huolehtinut kiitettävästi siitä, että taiturimaiset Jämsän perheen muusikot ovat esiintyneet aktiivisesti kotikentällä. Muiden muassa pianisti Pauli Jämsää on kuultu monta kertaa Salin klassiset -konserttisarjoissa eri vuosien aikana.

Olen seurannut vuosien ajan Pauli Jämsän opintojen edistymistä, hänen valmistumistaan sekä työskentelyään. Ylöjärveläissyntyisen Pauli Jämsän nimi on jo varsin tuttu kansainvälisissä yhteyksissä. Viimeksi hän konsertoi Israelissa.

Tämän viikon torstaina Pauli Jämsä on Tampereen akateemisen sinfoniaorkesterin solistina. Pianisti soittaa Rahmaninovin 2. pianokonserton, jota suuri yleisö rakastaa. Teos kuuluu konserttojen kultaiseen kärkijoukkoon.

Jämsällä on hyvin kiintoisa suhde Rahmaninovin 2. pianokonserttoon. Kun Pauli oli vaahtosammuttimen kokoinen koulupoika, hän istui Tampere-talon isossa salissa ensimmäisellä penkkirivillä olevalla paikalla. Tuolloin hän kuuli ensimmäisen kerran Rahmaninovin merkkiteoksen, joka teki lapseen poislähtemättömän vaikutuksen. Silloin sävelet saattoi ilmoille huippupianisti Dmitri Alekseev.

Rahmaninovin 2. pianokonsertto suorastaan mylvi musiikkia opiskelleen Jämsän päässä. Hän kävi monta kertaa Metso-kirjaston musiikkiosastolla tutkimassa pianokonserton nuotteja.

Pauli Jämsä muistaa koko ikänsä, miten 2. pianokonsertto tuntui hänestä pitkän aikaa ylivaikealta teokselta oppia soittamaan.

– Tein teoksen kanssa tuttavuutta ja lopulta löysin avaimet konserton omaksumiseen. Saavutin jotakin todella suurta. Romanttisen konserttokirjallisuuden rakastettu teos on ollut jo kauan aikaa ohjelmistossani, hän iloitsee.

Pauli Jämsän koti ja työ on nyt Grazin oopperassa Itävallassa. Graz on liki samankokoinen kaupunki kuin Tampere on. Jämsä kehuu paikkakunnan taide- ja kulttuurielämää runsaaksi ja laadukkaaksi. Hän viihtyy Euroopan sydämessä.

– Mikä soolokorrepetiittori? kysyy moni uudelleen, kun Pauli Jämsä kertoo ammattinsa.

Jämsä on työskennellyt viime vuoden elokuusta lähtien Grazin oopperassa soolokorrepetiittorina. Hän sanoo rakastavansa työtään.

– Tehtäväni ovat erittäin haasteellisia ja antoisia. Jokaisen oopperatuotannon valmistuminen on aina suuri myönteinen ihme. Oopperaesitys koostuu hyvin monista pienistä osista, jotka valmistelun loppumetreillä kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, hän kuvailee.

Onni on toteutunut unelma, Pauli Jämsä tietää.