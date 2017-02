Päänäyttämön flyygeleissä Pauli Jämsä

Ylöjärveläissyntyisen pianistin Pauli Jämsän, 28, tie itävaltalaisen Grazin oopperan soolokorrepetiittoriksi on kulkenut sattumuksesta sattumukseen. Viime elokuussa harjoituspianistina työnsä aloittanut nuori taiteilija paistattelee päänäyttämön parrasvaloissa huhtikuun ajan. Hän soittaa baletissa kahdella flyygelillä barokin suuren mestarin musiikkia koko esityksen keston ajan.

Pauli Jämsä istuu kotoisasti divaanilla ja korjaa vartalonsa mukavaan lekotteluasentoon.

Pianisti innostuu kertomaan unelmiensa työpaikasta kristallikruunun välkkeessä. Itävallan toiseksi suurin oopperatalo, Grazin ooppera, tarjoaa suomalaismuusikolle värikkään musiikkimaailman, josta hän ennätti haaveilla jo vuosikaudet ennen päämääränsä saavuttamista.

Pellavapää sanoo silmät kirkkaina, ettei hän ole vielä kohdannut maailmankuulua oopperan kummitusta 1800-luvun loppupuolella rakennetussa palatsissa eikä rakennuksen modernissa uudessa osassa. Hän hymyilee ja uskoo, ettei kummajainen häntä vastaan koskaan pölähdäkään.

Jämsä arvostaa suuresti Grazin oopperan selkeää ohjelmalinjausta. Hänen mukaansa maakuntaoopperana toimiva talo hioo vaativan, monipuolisen ja yleisön vaatimukset täyttävän tarjonnan kausi toisensa jälkeen.

– Myös Itävallan mahtavimmalla oopperalla eli Wienin valtionoopperalla on kiveen hakattu tehtävä toteuttaa nimenomaan perinteistä oopperaohjelmistoa, hän muistuttaa.

– Grazin ooppera tekee kunnianhimoista ja edistyksellistä työtä. Talo turvautuu muiden muassa huippuohjaajiin. Erityisesti iloitsen siitä, että tarjonnassa on myös moderneja oopperateoksia. Ohjelmistossa on lisäksi kansanomaisempia operetteja ja musikaaleja, Jämsä kertoo.

– Monipuolisen ohjelmiston ansiosta työni soolokorrepetiittorina on hyvin antoisa ja innostava, pianisti kehuu.

Toivetyöpaikka tuli sattumien summana

Sibelius-Akatemiassa ja Wienin musiikkiyliopistossa opiskellut Pauli Jämsä on ennättänyt nuoresta iästään huolimatta tehdä monipuolisen uran kamarimuusikkona ja lied-pianistina.

Vaikka Jämsällä on vakituinen soolokorrepetiittorin eli harjoituspianistin pesti arvostetussa Grazin oopperassa, pianisti haluaa tehdä aktiivisesti uraa solistina, kamarimuusikkona ja liedpianistina.

Jämsän tie Itävallan toiseksi merkittävimmän oopperatalon vakiotyöntekijäksi oli varsinainen onnenkantamoinen.

Kaikki alkoi siitä, että Grazin oopperassa Korngoldin Kuollut kaupunki -oopperaa harjoituttanut korrepetiittori loukkasi itsensä joutuen sairauslomalle. Apulaiskapellimestari oli vierailulla Wienissä, jossa hän puhui onnettomasta tilanteesta eräälle italialaiselle ystävälleen.

Italialainen oli puolestaan Pauli Jämsän ystävä. Kaverukset olivat puhuneet hyvin paljon oopperasta, ja he olivat musisoineet monesti yhdessä.

– Kaverini oli sanonut tietävänsä taitavan ja nopeaoppisen suomalaisen pianistin, joka hänen mielestään selviytyisi poikkeuksellisen vaativan myöhäisromanttisen teoksen harjoituttamisesta Grazissa.

Jämsä sanoo nyt jälkikäteen oopperan palkanneen hänet täysin tuntemattomana kykynä.

– Kun Grazin oopperasta soitettiin ja ehdotettiin tehtävää, en ollut milloinkaan käynyt kyseisessä oopperatalossa. Ranskaan suuntautuneen esiintymismatkani jälkeen hankin Kuolleen kaupungin nuotit ja perehdyin niihin mahdollisuuksien mukaan. Voin sanoa menemiseni Graziin olleen todellinen hyppy kylmään veteen. Selviydyin vaativasta tehtävästä hyvin, joten grazilaiset halusivat jatkaa yhteistyötä kanssani. Lopulta minulle tarjottiin vakituista työpaikkaa, jossa aloitin viime vuoden elokuussa.

– En voinut kuvitellakaan, että minulle tarjoutuisi tässä vaiheessa tilaisuus päästä Grazin oopperan kaltaiseen taloon töihin. Kaikki sujui kuin kauniissa sadussa.

Merkityksellistä työtä kulisseissa

Soolokorrepetiittorin työ on varsin näkymätöntä.

– Tavallisesti kun teos on esityskunnossa, harjoituspianisti on jo poistunut kuvioista, Pauli Jämsä sanoo.

Korrepetiittori tekee hommansa oopperoissa esiintyvien laulajien kanssa.

– Työni on tavallaan laulajien koutsaamista, hän luonnehtii.

Korrepetiittori toimii teosten ohjausharjoituksissa orkesterin korvikkeena säestäen pianolla.

Varsinaisissa esityksissä Jämsä soittaa orkesterissa pianoa, urkuja, cembaloa, harmoonia tai jotakin muuta kosketinsoitinta.

Jämsän tehtäviin kuuluu myös kapellimestarina toimiminen.

– Yhden oopperaesityksen toteuttaminen on valtavan pitkäkestoinen ja monitahoinen prosessi. Yleisön näkemässä esityksessä sulaa yhteen tavattoman laajan ja monipuolisen ammattilaisten joukon eri tahoilla tekemien töiden hedelmä, hän muistuttaa.

– Työni suola on siinä, että kohtaan erittäin paljon kiinnostavia ihmisiä ohjaajista laulajiin, lavastajista ja puvustajista valosuunnittelijoihin.

– En ole opiskellut varsinaisesti oopperaa. Viime vuoden aikana olen oppinut ymmärtämään, miten tämän mahtavan taidemuodon kokonaisuus juostaan kasaan. Suunnittelupalaverista ensi-iltaan on vaiheikas matka, Jämsä ynnää.

Huhtikuussa päänäyttämöllä

Grazin ooppera nostaa suomalaissyntyisen korrepetiittorin päänäyttämölleen huhtikuussa.

– Pääasiassa työni on kulissien takana teosten alkuharjoituksissa. Nyt esiinnyn pianistina yleisön edessä, Pauli Jämsä iloitsee.

– Grazin intendentti halusi nostaa minut solistiksi estradille. Kontrapunkt. Auf der anderen Seite von Bach -baletissa soitan kahdella eri flyygelillä hyvin monipuolisesti itsensä Bachin säveltämää musiikkia sekä Bachin muiden säveltäjien teoksista työstämiä kappaleita sekä muiden säveltäjien Bachin tuotannosta muokkaamia sävellyksiä..

Jämsä pitää Grazin oopperan soolotehtäväänsä poikkeuksellisen mielenkiintoisena ja haasteellisena.

– Uskon parituntisen esityksen olevan myös hyvin palkitseva.

– Balettiin valitut teokset valaisevat hyvin tarkasti säveltäjämestarin persoonaa ja hänen laajaa tuotantoaan.

Bach-teoksen ensi-ilta on 2. huhtikuuta. Balettia esitetään tällä erää yhdeksän kertaa.