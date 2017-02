Pikkuruinen paikallispankki takoi kovat kasvuluvut

Luottokannan reipas kasvu on Kurun Osuuspankin viime vuoden valonpilkku.

– Lainat tekivät hyvin kauppansa. Nostajia saapui oman reviirin lisäksi kanta-Ylöjärveltä sekä Tampereelta, toimitusjohtaja Marja-Leena Siuro sanoo.

Kurulaispankki seisoo jämerällä pohjalla. Vakavaraisuusprosentti on huikea eli 36.

Talouden yleiseen tilanteeseen rinnastettuna Kurun Osuuspankki pärjäsi hyvin viime vuonna.

Toimitusjohtaja Marja-Leena Siuro vakuuttaa, että rahalaitos aikoo jatkaa itsenäisenä ja selvitä tulevaisuuden kovenevista haasteista.

Naapurustossa tapahtuu muutoksia, kun Ikaalisten, Karvian ja Parkanon Osuuspankit aikovat yhdistyä ensi vuoden alusta lukien.

– Meitä ei ole kukaan lähestynyt yhdistymisen merkeissä, emmekä mekään ole olleet aktiivisia mihinkään ilmansuuntaan. Tahtotila pankkimme itsenäisyydestä on luja, Siuro korostaa.

Lainojen kysyntä pelasti vuoden

Kurun Osuuspankin lainatiskillä oli vilskettä viime vuonna.

– Luottojen voimakas kysyntä teki viime vuodestamme myönteisen, sillä lainat vahvistavat tulevaisuuden tuottovirtaamme, Marja-Leena Siuro kiittelee.

Kurulaisrahalaitos kasvatti luottokantaansa peräti 11,3 prosentin verran.

– Myönsimme pääsääntöisesti asuntolainoja, toimitusjohtaja tarkentaa.

Hän sanoo, että pankki saa uusia laina-asiakkaita kanta-Ylöjärveltä sekä Tampereelta, jonne moni kurulaissyntyinen nuori muuttaa ja asettuu asumaan.

Siuron mukaan kevät ja kesä ovat vilkkainta aikaa Kurun Osuuspankin lainatiskillä.

– Sydäntalvi on perinteisesti hiljaista. Tämän vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta ovat olleet kovin verkkaiset, hän tarkentaa.

Kurun Osuuspankki sai hyvin uusia talletuksia. Ne kasvoivat 3,1 prosentin verran.

Talletuksien määrä oli viime vuoden lopussa 38,7 miljoonaa euroa.

Myös rahastot ja vakuutussäästöt alkoivat kiinnostaa asiakkaita.

Kurulaispankin asiakkaiden varoja on rahastoissa noin 2,2 miljoonan euron verran ja vakuutussäästöissä noin 1,8 miljoonan euron verran.

Pankilla on 3 634 asiakasta, mikä on tuntuvasti enemmän kuin itsenäisessä pitäjässä oli asukkaita liitoshetkellä.

Rahalaitoksella on 58 uutta jäsentä, joiden kokonaismäärä on 1 680 asiakaskunnasta.

Perus-Kurun ikärakenteen vuoksi väestön poistuma on suuri.

Kurun Osuuspankki jakoi bonuksia 174 000 euroa viime vuonna.

Pankin liikevoitto oli 268 287 euroa.

– Se laski vajaat 53 000 euroa. Olemme tyytyväisiä liikevoittoomme, sillä viime vuosi oli vaikea talouden yleistilanteen johdosta.

Huikea vakavaraisuus

Vakavaraisuusprosentti on omaa luokkaansa.

– 36, Marja-Leena Siuro esittelee tyytyväisenä.

– Tämä vahvistaa uskoamme tulevaisuuteen, toimitusjohtaja lisää.

Kurun Osuuspankki pyörii kuuden ammattilaisen voimin.

– Pankkimme on hyvin hoidettu, ja sen toiminta on kannattavaa, hän kuvailee.

Siuro uskoo, että esimerkiksi valtiovallan säätämät sääntelyt eivät hyydytä asiakkaiden tarvetta hankkia tai vaihtaa kotia.