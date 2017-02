”Kylähenki toisi Ylöjärvelle turvaa”

Ylöjärven kaupunki on aina varautunut poikkeustiloihin ja kriiseihin. Nyt työtä on alettu tehdä myös arkisen turvallisuuden eteen. Laajan turvaselvityksen koonnut Pekka Mansikkamäki uskoo, että kaupunki on turvallinen elää – kunhan kaikki saadaan talkoisiin mukaan.

Kaupungin työ- ja turvallisuuspäällikkö Mansikkamäki on mies uuden turvallisuussuunnitelman takana. 33-sivuinen nivaska summaa, miten rikoksia, häiriöitä, tapaturmia ja onnettomuuksia ehkäistään ja miten turvallisuutta parannetaan yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Suunnitelmia on tehty ennenkin, mutta ei tämän laajuisina.

– Nyt kävimme ensimmäisen kerran läpi, mitä tilastot kertovat. Mukaan otettiin myös kaupunkilaisten tuntoja kartoittanut kysely, jonka tuloksia analysoitiin, Mansikkamäki kertoo.

Poliisin ja pelastuslaitoksen mukaan Ylöjärvellä ei satu sen enempää rikoksia tai onnettomuuksia kuin muuallakaan. Mansikkamäen mielestä kaupungin turvallisuustilanne on näiltä osin samanlainen kuin koko maassa keskimäärin.

Yksi iso huolenaihe työ- ja turvallisuuspäälliköllä kuitenkin on.

– Täältä puuttuu tietynlainen yhteisöllisyys, kylähenki. Se toisi Ylöjärvelle paljon turvaa.

Turvallisuus on tunne

Ylöjärvi on yksi Suomen nopeimmin kasvavista paikkakunnista. Pelkästään tällä vuosikymmenellä kaupungin väkiluku on karttunut lähes 3 000 asukkaalla.

Samaan aikaan kaupungin yhdyskuntarakenne on jäänyt hajanaiseksi. Uusi asutus on keskittynyt Asuntilan ja Metsäkylän kaltaisiin lähiöihin, jotka ovat etäällä toisistaan.

Pekka Mansikkamäen mielestä yhtälö on kestämätön.

– Se estää yhteisöllisyyden syntymisen. Kun naapureita ei tunneta, arjen turvallisuus järkkyy, hän kuvailee.

Mansikkamäki toivoo, että turvallisuus käsitettäisiin välittämisenä. Yhteiskunnan varojen huvetessa poliisi ja pelastuslaitos voivat keskittyä entistä enemmän vain ydintoimintoihinsa. Tämän vuoksi viranomaisia ei voi odottaa joka käänteessä apuun.

Ratkaisu voisi löytyä vanhan ajan kylähengestä.

– Jos lähistöllä asuu yksinäinen vanhus, häneltä voisi joskus kysyä, mitä kuuluu. Kun lähtee pitkälle lomamatkalle, naapuria voisi pyytää vaikkapa tyhjentämään postilaatikon silloin tällöin, että talo näyttää asutulta, Mansikkamäki alkaa heitellä esimerkkejä.

– Nämä asiat eivät vaadi mitään muuta kuin viitseliäisyyttä ja rohkeutta. Yhteisöllisyys vie vähän, mutta antaa paljon, hän jatkaa.

Mansikkamäki huomauttaa, että turvallisuus on pääosin tunne. Kyse on olosta korvien välissä: pidänkö elämääni turvallisena vai en?

– Viranomaiset hoitavat oman ruutunsa, eli ”oodiniksi” ei tarvitse lähteä kadulle. Muissa asioissa kukin voi kuitenkin toiminnallaan vaikuttaa siihen, kuinka turvalliselta Ylöjärvi tuntuu.

Huolia kuunnellaan

Kuntalaisten on mahdollista tutustua Ylöjärven kaupungin turvallisuussuunnitelmaan pian järjestettävässä asukasillassa. Kaikille avoimessa tilaisuudessa aiheesta keskustelemassa ovat kaupungin, poliisin ja Liikenneturvan edustajat.

Pekka Mansikkamäki toivoo paikalle madollisimman paljon ylöjärveläisiä.

– Yhteisöllisyys on aihe, jota haluttaisiin nyt korostaa. Toki keskustelua syntyy varmasti myös muista turvallisuuteen liittyvistä aiheista, hän ennakoi.

Myöhemmin asukastilaisuuksia on määrä järjestää lisää. Tämän lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitos tarjoaa tänä vuonna kaikille Ylöjärven kotihoitajille mahdollisuuden paloturvallisuuskoulutukseen.

– Kumpikin näistä käytännön toimenpiteistä on kirjattu turvallisuussuunnitelmaan. Turvallisuutta parantavia tavoitteita päivitetään jatkossa joka vuosi, Mansikkamäki kertoo.