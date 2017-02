Frisbeegolfia karvalakeissa

Pitkään rempallaan ollut Julkujärven frisbeegolfrata saa ensi vuonna uuden elämän. Paikalliset lajiharrastajat ja Ylöjärven kaupunki ovat aloittaneet projektin, jonka tarkoituksena on laittaa pahasti kulahtanut kenttä täysin uusiksi.

Yhdeksän vuotta sitten avattu Julkujärven rata on yksi Suomen arvostetuimmista frisbeegolfin pelipaikoista. Karuun hiekkakuoppamaastoon rakennettu kenttä on erittäin haastava, minkä ansiosta se on houkutellut luokseen etenkin pro-tason kilpapelaajia.

Aika on kuitenkin ajanut radan ohi, sanovat harrastajat.

– Tiipaikat ovat huonossa kunnossa, matot ovat huonossa kunnossa, korit alkavat olla ruosteessa… FG-Ryhdin Tuomas Malinen ryhtyy listaamaan.

– Ja alue on myös epäsiisti. Rata sinänsä on ollut hyvä mutta kukaan ei ole pitänyt siitä huolta, ja se on näkynyt, hän jatkaa.

Viime syksynä Ylöjärven kaupunki avasi Julkujärvelle kuntopolun, joka lävistää monta frisbeegolfväylää. Se oli harrastajille viimeinen niitti.

Toimeen piti lopultakin tarttua.

– Aloitimme hankkeen, jossa ovat mukana DGC Fat Discs, FG-Ryhti ja kaupunki. Teemme tänne porukalla uuden, hienon kotiradan, projektia koordinoiva Petri Vanhamäki tiivistää.

Parkkipaikka avasi pelin

Pari viikkoa sitten Julkujärventien päähän avattiin noin 50-paikkainen parkkipaikka. Se on toistaiseksi ainoa konkreettinen muutos, joka alueella näkyy.

Kunnon mylläyksen on määrä alkaa ensi vuoden puolella.

– Frisbeegolf-legenda Jussi Meresmaa suunnittelee alueelle kokonaan uuden 18-väyläisen radan. Siitä on tarkoitus tulla entistäkin haastavampi ja parempi, Vanhamäki kertoo.

– Kunhan tuo suunnitelma on valmis, aloitamme alueen raivauksen ja muutostyöt, hän jatkaa.

Työt tehdään harrastajatalkoilla. Ylöjärven kaupunki on luvannut toimittaa työmaalle tarvittavat materiaalit ja laitteet.

Avajaisia on tarkoitus viettää ensi kesäkuussa.

– Aikataulu on tiukka, mutta pystymme siihen kyllä. Töitä tekee monta kymmentä frisbeegolfaria, jotka kaikki haluavat tehdä hyvän harrastuspaikan, Vanhamäki sanoo.

Kymmenen vuoden investointi

Harrastajien toiveissa on vähintään AA1-luokan kriteerit täyttävä huippurata. Se vaatisi Julkujärvelle hyvät väylät ja opasteet sekä heittopaikat.

– Jos ja kun sellainen rata saadaan, voidaan täällä järjestää SM-tason kisoja, Tuomas Malinen sanoo.

Hyvin tehtynä Julkujärven uusi rata voi palvella harrastajia jopa 10 vuotta. Se tosin edellyttää, että paikoista pidetään aiempaa paremmin huolta.

– Kyllä niin olisi tarkoitus tehdä. Ei tätä paikkaa päästetä enää rapistumaan, Vanhamäki vakuuttaa.