Yksityisiä palvelutuottajia on valvottava

Meillä monella on kokemusta siitä, kun seisomme auton kanssa liikennevaloissa ja valot eivät vain vaihdu. Ketään ei näy missään, mutta valot vain palavat punaisina. Tekisi mieli painaa kaasua ja antaa mennä eteenpäin. Sitähän emme kuitenkaan tee, koska olemme kuuliaisia kansalaisia. Ylöjärvellä liikennevalot ovat vaihtuneet kiertoliittymiksi. Pyörimmekö niitä ympäri löytämättä liittymää, joka veisi eteenpäin?

Samankaltaisia ajatuksia on tullut mieleen seuratessa Ylöjärven kaupungin viimeaikaista ilmapiiriä. Kovasti ollaan tekevinään. Kaupungissa on kyllä ihan mukavia tapahtumia, kuten Ylöjärven kaupungintalon aukiolla järjestetty Kaupunkijazz-tapahtuma. Eppujen 40-vuotisjuhlakonsertti nosti mukavasti Ylöjärveä esille. Mutta tähän se sitten melkein jääkin. Erilaiset kylätapahtumat tuovat jonkinlaista eloa kesään, mutta jotain enemmän odottaisi kasvukaupungilta.

Yhtenä syynä tähän paikalleen jumittumiseen pidän sitä poliittista ilmapiiriä, joka tällä hetkellä Ylöjärvellä vallitsee. Vaikka juhlapuheissa puhutaan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, niin kaikin osin tämä ei toteudu.

Virallisesti politiikka on avointa ja reilua, mutta aistittavissa on, että taustalla on oligarkkien (varakkaiden liikemiesten) joukko, joka vaikuttaa johtavien poliitikkojen ja virkamiesten toimintaan.

Keitä nämä ylöjärveläiset oligarkit ovat, jääköön jokaisen arvailtavaksi. Kaupungintalon käytävillä heitä kuitenkin aika ajoin liikkuu.

Ensi kevään kuntavaalit ratkaisevat, ketkä tätä kaupunkia johtavat. Toivottavasti kansalaisten valitsemat poliitikot – eivät oligarkit, kuten Venäjällä tänä päivänä.

Porvarihallitus on pääministeri Juha Sipilän (kesk.) johdolla saanut aikaiseksi valtion ensi vuoden budjetin. Budjettiin sopii hyvin sanonta ”moni kakku päältä kaunis, mutta sisältä silkkaa silkoa”. Näin on tämän Sipilän budjetinkin kanssa.

Se lupaa paljon, mutta antaa todellisuudessa keppiä etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Työttömien asemaa heikennetään, vaikka se jo nyt massatyöttömyyden vallitessa on huono. Budjetti myös leikkaa kuntien mahdollisuutta järjestää palvelujaan.

Tämä tulee näkymään Ylöjärven kaltaisessa kasvukaupungissa niin varhaiskasvatuksen kuin opetuksen sekä vanhushuollonkin yhä huononevassa tilassa. Kaupungin henkilöstöä kuormitetaan kohtuuttomasti, kun määrärahoja sijaisuuksiin ei budjetissa varata. Tämä taas näkyy palvelutason laskuna. Kärsijöinä eritoten sairaat ja vanhukset.

Ylöjärven kaupungin vuoden 2017 budjetti on parhaillaan valmistelussa. Ennakkotiedot kertovat, että säästöjä ja leikkauksia on edelleen haettava. Jo nyt ollaan tilanteessa, jossa peruspalvelujen kohdalla jopa lainsäädännölliset velvoitteet ovat vaarassa jäädä toteutumatta. Opetuksessa luokkakokojen kasvattaminen näyttää olevan vääjäämätöntä. Kun samaan aikaan ei ole resursseja lisätä erityisopetukseen ja muuhun oppilaiden tukemiseen resursseja, tulee moni ylöjärveläinen lapsi ja nuori kärsimään tästä tilanteesta. Ennalta ehkäisevä työ jää tekemättä, ja myöhemmin ongelmien korjaaminen tulee todella kalliiksi.

Kaupungin talous on pidettävä hyvässä kunnossa. Tätä tavoitetta ei kukaan kiistä. On kuitenkin asioita, jotka on säilytettävä hyvällä tasolla, vaikka se sitten merkitsisi kajoamista veroprosenttiin.

Vasemmistoliiton kanta Ylöjärvellä on, että nyt kun eri hallintokunnissa on jo vuosia tehty määrätietoista työtä toimintojen kehittämisessä ja saatu merkittäviä säästöjä aikaan, on poliittisten ryhmien käytävä neuvotteluja tulopuolen kasvattamiseksi tulevassa budjetissa.

Sipilän hallitus on jo päättänyt, että kiinteistöveron veroperusteita muutetaan niin, että kunnat saavat lisää verotuloja tätä kautta. Porvarihallitus siis sysää ikävät päätökset kunnille.

Mutta kun peruspalvelujen rahoittamiseksi tarvitaan verovaroja, jää meidän kuntapoliitikkojen mahdollisuudeksi vain noudattaa Sipilän porvarihallituksen vinkkiä ja nostaa kiinteistöveroa. Ellei se riitä, on voitava tarkastella myös varsinaisen veroprosentin lievää korottamista, jotta päästään pahimman yli.

Kun työllisyys paranee ja verotuloja alkaa kertyä lisää, niin aina voidaan veroprosenttia myös alentaa.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu.

Rauno Kesseli