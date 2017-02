Välkiltä potra kävelypotti

Yhteisen viihtyvyyden ja koululaisten äänen eteen ahertavan oppilaskunnan hallituksen on oltava aikaansaapa, vastuullinen ja rohkea, mutta virallisen harmaa hissuttelu on toimesta kaukana.

Värikkäässä kopissa keskellä Viljakkalan koulun aulaa käy kiherrys. Neljä oppilaskunnan hallituksen jäsentä notkuu siellä tottuneen raukeasti mutta samalla energisesti.

Huone on tullut heille kovin tutuksi, sillä se on pääosin hallituksen käytössä: siellä säilytetään asiakirjat, kokoustetaan, myydään munkit…

– Käyn täällä lähes päivittäin. Kokouksia pidetään kerran kahdessa viikossa tai useammin, kahdeksasluokkalainen puheenjohtaja Fanni Kallio kertoilee.

Tila on nelikolle kodikas kolo.

– Täällä tulee rento olo, seitsemäsluokkalainen hankintavastaava Ada Kiiltomäki myhäilee.

Kasiluokkalaisesta varapuheenjohtajasta Eemeli Vuolteesta kopissa touhuilu rauhoittaa mukavasti.

– Ei ole välitunnin hälyssä.

Oppilaselon vauhdittaja

Oppilaskunnan hallitus on säpinää synnyttävä moottori. Se järjestää tapahtumia, kuten diskoja ja väripukeutumispäiviä, hankkii tavaroita ja lisää välituntiviihtyvyyttä.

– Olemme saaneet esimerkiksi sohvia ja biljardi- ja pingispöydät, puheenjohtaja listaa.

Hallitus ei maalaile touhuja vain ylhäisessä yksinäisyydessään, vaan olennaista on olla äänitorvi kaikille opinahjon lapsille.

– Lukuvuoden alussa ja muutenkin kyselemme oppilailta, mitä he haluaisivat järjestettäväksi, Kiiltomäki sanoo.

Toisinaan käytävässä on tyrkyllä myös ideaboksi, johon koululaiset saavat raapustaa välähtäneitä aatoksiaan.

Ideoinnista on kuitenkin vielä toimelias matka lopputuloksiin. Niihin päästään neuvottelemalla hallitusta ohjaavan opettajan kanssa, kyselemällä oppilailta, kiinnostaako idea, sopimalla aikatauluista, hankkimalla tavarat ja vastuuhenkilöt, pyytämällä rehtorin suostumus ja niin poispäin.

Vaikka on oltava huolellinen ja ponteva, touhu on silti leppoisan luovaa.

– Toki virallisuutta vaaditaan esimerkiksi sähköposteissa, rehtorin kanssa asioinnissa tai oppilashuoltotyöryhmässä muttei omissa kokouksissamme, puheenjohtaja juttelee.

Puuhakkaiden vaikuttajien hommaa

Äänekkääksi itseään luonnehtiva Kalliomäki ja suorapuheinen sekä sosiaalinen Kallio päätyivät hallitukseen, koska haluavat tuoda mielipiteitään esiin. Vuolteelle vaikuttamishalu syntyi hallituspuuhan kokeilun myötä.

– Olen hassu, joten tuon esiin asioita, joita muut eivät keksisi, poika ynnää luonteensa avuihin.

– Täällä pääsee suunnittelemaan ja tekemään. Olen kai sitten aikaansaava, nelosluokkalainen bilevastaava Kukka Stelander sanoo, ja puheenjohtajakin toteaa vievänsä aina loppuun sen, mihin ryhtyy.

Hallituksen ohjaajaopen Eriika Mäkelän mielestä hallitusväeltä vaaditaankin eritoten sosiaalisuutta: on saatava suunsa auki ja osattava pitää yhteyttä niin oppilaisiin kuin opettajiin. Myös aikaansaavuutta, ideointikykyä, vastuuntuntoisuutta ja sitoutumishaluja kysytään.

– Jos jostain sovimme, se kyllä hoituu, opettaja kehaisee nykyhallitusta.

Opettajat eivät kuitenkaan kriteerein seulo sopivia jäseniä, vaan oppilaskunta äänestää heidät. Mäkelä toteaa, että pääsääntöisesti sarkaan hakeutuvat juuri aktiiviset koululaiset mutta toki motiiveja mahtuu joukkoon ja joku saattaa vain haluta tunnilta pois.

Opettaja on realismin ääni

Vaikka oppilaat saavat vapautta ja vastuuta, he ovat silti lapsia, joten opettaja kuuluu kuvaan.

Hänen roolinsa on kuitenkin olla lähinnä taustalla. Toki hän aikuisena huolehtii monesta virallisesta vastuusta ja yhteydenpidosta kotiin ja kouluun.

– On väärin sanottu, että istun rahapussin päällä, mutta rahat ovat kyllä minun takanani. Olen myös realismin ääni: harkitsen, mitä oikeastaan voidaan toteuttaa, Mäkelä kuvaa.

Hänelle hallituksen ohjastaminen on pieni vaiva opetustyön päälle. Viikossa siihen kuluu noin tunti.

– Kun on mukava porukka, on hauskaa. On mukava lisä, kun saa olla oppilaiden kanssa vapaammin kuin tunneilla, hän kiittelee mutta lisää:

– Välillä homma on sitä, että pitäisi olla samaan aikaan syömässä, välituntivalvonnassa ja hallituksen kokouksessa.

Pieni vaiva, paljon etuja

Nelikollekaan hallituspuuhat eivät ole rasite. Kiiltomäelle ne ovat jopa kouluajan ulkopuolella piriste.

– On hyvä, kun ei joskus tarvitse mennä tunnille, Vuolle virnistää.

Vastuitakaan porukka ei järin pelkää, sillä ne eivät ole hillittömän painavia.

– Joskus vähän jännittää, jos joutuu komentamaan pieniä, mutta asiat menevät omalla painollaan, puheenjohtaja puntaroi.

Nelikko näkee puuhassa rutkasti hyötyjä: oppii ilmaisemaan itseään, ottamaan vastuuta ja tekemään asioita itse sekä irtautuu perusarjesta.

– Oppii uskaltamaan sanoa asioita, joita ei ehkä muuten uskaltaisi, Stelander hymyilee.

Nuorisovaltuustoon juuri päässyt ja järjestöhommistakin kiinnostunut Kiiltomäki saa arvokasta oppia esimerkiksi pöytäkirjojen teosta.

– Hallituksessa on kivaa! Kiiltomäki kiteyttää ja kurottaa kädet ilmaan leveästi hymyillen.