Unelmia maaseudulla

Juuri sinulla voi olla siemen paikallisen markkinoinnin, matkailun tai uuden yritysidean synnyttämiseksi.

Perimätietosi, kuulemasi tarina, kokemasi tapahtuma tai havaitsemasi ilmiö saattaa jalostettuna tarjota astinlaudan uuden tuotteen, palvelun tai vetovoimatekijän löytämiseen.

Olipa kerran Vihreä Sydän -tarinallistamishanke etsii uusia eväitä kahdeksan kuukauden ajan Ylöjärven ja Hämeenkyrön elinkeinoelämän ja imagon vahvistamiseksi. Hankevetäjänä toimii Vilja Pylsy.

Hankevetäjä Vilja Pylsy aikoo kääntää kaikki mahdolliset kivet, jotta hän löytää Ylöjärveltä ja Hämeenkyröstä uusia aineksia paikkakuntien markkinoinnin ja matkailun edistämiseksi sekä kokonaan uusien yritysideoiden oivaltamiseksi.

Vilja Pylsy vetoaa jokaiseen ylöjärveläiseen ja hämeenkyröläiseen, jotta mahdollisimman moni syventyisi perheensä, sukunsa, kylänsä, koko paikkakuntansa, yrityksensä, yhdistyksensä tai tutun tahonsa menneisyyteen ja nykyisyyteen.

– Kun henkilö ravistelee itseään ajattelemaan, hän löytää tapahtumia, sattumuksia tai ilmiöitä, joissa voi olla otollinen aihio jonkin palvelun tai tuotteen luomiselle. Useat asiat taipuvat esimerkiksi sisällökkään ja persoonallisen kuntamarkkinoinnin sanomaksi. Moni juttu voi täydentää nykyisiä matkailunedistämistoimia. Jotkin kultajyvät saattavat mahdollistaa kokonaan uuden liiketoiminnan synnyttämisen, hän innostaa.

Pylsy korostaa, että paikkakuntalaisten on nyt kerta kaikkiaan annettava ajatuksen lentää.

– Poistakaa mielestänne kaikki lukot ja varmistimet. Kertokaa tietonne ja tuntemuksenne. Jokainen aihe ja sisältö on tervetullut, hankevastaava kannustaa.

Ylöjärven ja Hämeenkyrön uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia kalastava Pylsy painottaa, että hänen luotsaamansa tarinallistamishanke on huippumoderni tapa etsiä ideoita ja visioita, joten valmiita kaavoja työn toteuttamiseksi ei ole onneksi olemassa.

– Hankkeen päämääränä on saada kaikki mahdolliset ihmiset pohtimaan syntyjä syviä ja tuomaan ajatuksensa yhteiseksi hyväksi. Kokoan kaikki tiedot talteen ja luon aineistosta yhteenvedon, Pylsy kertoo.

Hän muistuttaa, että esille tulevien aihioiden käyttömahdollisuudet ovat rajattomat.

– Jotkin tiedot voivat johtaa Vihreä Sydän -matkailuketjun, Ylöjärven tai Hämeenkyrön matkailun monipuolistamiseen, hankevetäjä tarkentaa.

– Tietyt asiat saattavat täydentää kuntien imagojen tai brändien jalostamista eli palvella niin uusien asukkaiden kuin yrittäjienkin houkuttelemista, Pylsy jatkaa.

– Tietyt tiedonmurut mahdollistavat jonkin tuotteen valmistamisen, hän lisää.

– Parhaassa tapauksessa jokin asia johtaa kokonaan uuden liiketoiminnan käynnistämiseen.

Yhdestä asiasta Vilma Pylsy on varma:

– Ensi kosketukseni Ylöjärveen ovat todistaneet, että paikkakunnalla on värikäs historia ja erittäin virkeä nykyisyys, hän kehuu.

Todellisia tuloksia hakemassa

Vilja Pylsy tekee yhden asian kerralla selväksi.

– En ole aloittamassa hanketta, joka alkaa kovan innon saattelemana ja loppuu töksähdyksenomaisesti.

Hankevetäjä luottaa siihen, että hän ennättää saavuttaa konkreettisia tuloksia kahdeksan kuukauden aikana.

Vihreän Sydämen ideoimaa ja käynnistämää hanketta hallinnoi Ylöjärven Yrityspalvelu Oy. Kantri ry rahoittaa puuhaa.

Pylsy vertaa urakkaansa maan kääntämiseen sekä aarteen etsimiseen.

– Kukaan ei tiedä, mihin työ lopulta johtaa. Kellään ei ole valmiita työkaluja tai toimintamenetelmiä haasteen ratkaisemiseksi. Yksikään ei voi olla tuomarina päättämässä, että tämä sopii mutta tuo ei käy. Olemme aidosti liikkeellä avoimin mielin, hän teroittaa.

– Kaikki talkoisiin lähtevät ovat uuden edessä. Hankkeemme on hyppy tulevaisuuteen – ei pimeyteen, Pylsy vakuuttaa.

– Tavoittelemme realistista konkretiaa, hän lisää.

Ylöjärvi on monipuolinen

– Asun Hämeenkyrössä ja olen ikäni liikkunut Ylöjärven halki. Jo parin viikon läsnäolo kaupungissa on avannut huomaamaan, miten monipuolinen paikkakunta tämä todellisuudessa on, Vilja Pylsy kehuu.

Hankevetäjä on ennättänyt aistia Ylöjärven taipaleen maalaiskunnasta monipuolisesti kehittyväksi kaupungiksi.

Hän ihailee ylöjärveläisten avointa mielenlaatua ja intoa tarttua asioihin.

– Paikkakunnan historiastakin pulpahtelee mitä mehevimpiä tapahtumia. Maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen yltäneet Martinin pirut saavat jo ideanikkarin mielikuvituksen laukkaamaan. Olisiko tässä poltergeist-ilmiössä eväitä paikkakunnan matkailuelämän piristämiseen? Pylsy herättelee.

– Ylöjärveläisten perinneleipä on Ailin limppu, mutta minkä leipomon valikoimasta moinen herkku löytyy? hän perää.

– 1970-luvulla televisiossa magneetin tavoin katsojia kerännyt Tankki täyteen kuvattiin Ylöjärvellä. Ovatko kasvukaupungin lukuisat autoalan yritykset oivaltaneet mahdollisuutensa suuren yleisön rakastaman televisiosarjan hyödyntämiseen?