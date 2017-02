Tukkaa kuosiin kellon ympäri

Lions Clubien ihmiset löytää sieltä, missä tapahtuu. He pyrkivät parhaan kykynsä mukaan auttamaan lähimmäisiään ja edistämään yhteistä hyvinvointia.

Tasavuosien juhlimisen lisäksi illan selkeäksi kohokohdaksi muodostui LC Ylöjärven/Keijärven jäsenen Tarmo Auran ritariksi lyöminen. Juhlallinen seremonia sai Auran miettimään leijonatoiminnan tärkeimpiä asioita ja syvimpiä motiiveja.

– Mielestäni leijonissa kaikkein hienointa on veljeys. On merkityksellistä tehdä hommia yhdessä, tuore ritari kiteytti tuntojaan välittömästi lauantai-illan juhlallisuuksien jälkeen.

Tarmo Aura on tärkeä henkilö myös koko ylöjärveläiselle vähittäiskaupan kulttuurille. Hän on tutun K-supermarket Linkin – silloisen K-market Linkin perustaja.

– Kun aloitin vaimoni kanssa kaupan pidon, toimimme Kirkonseudulla.

Tarmo Auralla on pitkä henkilökohtainen historia Keijärven leijonissa.

– Olen ollut yhdistyksessä jäsenenä vuodesta 1980 lähtien.

Juhlavaa muttei liian vakavaa

Ritariksi lyönti on hieno seremonia. Se on samalla myös hyvin ainutlaatuinen hetki.

– Tilaisuus on todennäköisesti jokaisessa leijonapiirissä omanlaisensa. Samalla tavalla jokainen ritariksi lyöjä toimii omalla ainutlaatuisella tavallaan, Tarmo Auran ritariksi lyönyt Pirkanmaan E-piirin ykkösalueen asiamies Reima Mäkelä taustoitti.

Toki juhlahetkissä on myös tiettyjä samankaltaisuuksia, joita kaikki ritariksi lyöjät noudattavat.

– Tilaisuudessa luetaan nimitettävän ritarin ansioita. Usein on myös niin, että henkilö, joka lyödään ritariksi, ei tiedä, että hän saa arvonimen. Tällä kertaa tilanne oli toisenlainen, kun huomionosoituksen saaja tiesi seremonian etukäteen.

Lisäksi ritarin arvonimen saamiseksi on olemassa muutamia etukäteisvaatimuksia.

– Ritariksi lyönnin taustalla on se, että paikallisklubi kerää varoja valtakunnallisesti esimerkiksi vanhuksille. Vastapalkkioksi tästä paikallisklubi saa 850 euroa, jolla summalla se voi hankkia ritarin arvonimen itselleen. Sitten paikallisklubi voi myöntää tämän arvonimen jollekulle arvostamalleen henkilölle.

– Henkilöllä pitää olla myös vähintään viisi vuotta leijonahistoriaa takanaan. Klubi voi kohdistaa arvonimen kenelle tahansa arvostamalleen henkilölle – miehelle tai naiselle, asiamies Mäkelä tähdensi.

Reima Mäkelä on halunnut henkilökohtaisesti tehdä ritarijuhlallisuuksista omalla tavallaan vaikuttavat.

– Olen pyrkinyt osaltani rakentamaan tilaisuuksista arvokkaita ja juhlallisia. Toisaalta olen halunnut, etteivät ne olisi haudanvakavia.

Avoimuutta ja uusia leijonia

LC Ylöjärven/Teivon presidentti Valto Koivula on toiminut leijonissa viisi vuotta. Hän on pyrkinyt kaikella omalla toiminnallaan luomaan Keijärven klubiin lisää avoimuutta ja myös hivenen lisää paikallisuutta.

– Olen tehnyt sitä tietoisesti. Pyrkimykseni on ollut se, ettei leijonien toimintaa pidettäisi salamyhkäisenä vaan se olisi entistä julkisempaa.

Presidentti Koivula on mielissään siitä, että klubiin tulleet jäsenet ovat varsin sitoutuneita yhteisön toimintaan.

– Hyvin harva meille tulleista henkilöistä jättää jäsenyytensä. Tietysti sitoutumisen periaate on sellainen, ettei toimintaan kannata ihan pelkällä leikkimielellä lähteä.

Paikallisuutta presidentti Koivula on onnistunut tuomaan muun muassa uudella kokouspaikalla.

– Pidämme kuukausikokouksia. Kokoonnuimme aiemmin Tampereen Suomalaisella Klubilla. Nyt olemme jo jonkin aikaa kokoustaneet Ylöjärvellä ravintola Keitaassa.

Keijärven leijonissa on tällä hetkellä vajaat 30 jäsentä.

– Tarkka lukema lienee 26:n tai 27:n jäsenen paikkeilla. Lisäksi meillä on kannatusjäseniä, Koivula tähdensi.

Keijärven klubissa on viljalti kokeneita leijonakonkareita. Toisaalta yhdistys tarvitsisi myös nuoria leijonia riveihinsä.

– Pitää paikkansa. He olisivat tervetulleita.

Kuinka leijoniin voi liittyä?

– Uusi jäsen tarvitsee kummin, joka suosittelee tulokasta jäseneksi. Tämän jälkeen kandidaatti pyydetään kuukausikokoukseen esittäytymään. Lopuksi järjestetään äänestys ja lyödään päätös asiasta pöytään.

– Rehtiys ja hyvämaineisuus lukeutuvat leijonan hyveisiin, presidentti Valto Koivula kiteytti.