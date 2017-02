Moniääninen yhteiskunta arvostaa vähemmistöjä

– Vähemmistöt, kuten saamelaiset, suomenruotsalaiset ja ortodoksit, ovat Suomessa turvallisessa ja hyvässä asemassa, koska ne ovat yhteiskunnan suojeluksessa. Suomi onkin aidosti moniarvoinen ja -ääninen demokratia. Enemmistöjä ja vähemmistöjä yhdistää se, että niillä on samanlaiset perusarvot, metropoliitta Ambrosius kiittää. Hänen mukaansa satavuotiasta itsenäisyyttään juhliva maa selviytyy kovistakin haasteista.

Helsingin piispa, metropoliitta Ambrosius antaa kiitettävän arvosanan Tampereen ortodoksiselle seurakunnalle sen tavasta hoitaa jumalanpalveluselämänsä ja järjestää jokapäiväinen toimintansa. Esipaimen arvostaa seurakunnan henkilökunnan ahkeraa työkulttuuria ja luottamushenkilöiden lujaa sitoutuneisuutta. Hän kohdistaa erityistunnustuksensa seurakunnan osaamiselle maahanmuuttajien keskuudessa tehtävässä työssä.

Tampereen ortodoksinen seurakunta toimii 33 kunnan alueella Pirkanmaalla, Satakunnassa ja osassa Keski-Suomea. Ylöjärven ortodoksit ovat Tampereen seurakunnan jäseniä. Seurakunnassa on noin 3200 jäsentä.

Ambrosiuksen mielestä Suomen ortodoksisen kirkon toiminta on vakaalla ja hyvällä perustalla.

– Taloudellisesti elämme kädestä suuhun, sillä kirkolla ei ole omaisuutta. Rahamme riittävät turvallisen arjen pyörittämiseen, hän tarkentaa.

– Olen erityisen kiitollinen siitä, että kirkkomme työntekijöiden koulutus on vakaalla pohjalla.

Metropoliitan mukaan niin koko kirkon kuin jokaisen seurakunnan suuri haaste on kohdata avoimesti ja rakkauden hengessä maahanmuuttajat.

– Suomeen saapuu varsin paljon ihmisiä, joilla on synnyin- tai lähtömaastaan peritty ortodoksinen tausta. Tulijat ovat potentiaalisia jäseniämme, hän muistuttaa.

– Kirkkomme vastuulla on kaikkien ortodoksien hengellisyyden hoitaminen, Ambrosius korostaa.

– Jos Suomen ortodoksinen kirkko ei hoida tehtäväänsä kunnolla, tänne tulee joku muu patriarkaatti täyttämään tyhjiötä, metropoliitta lisää.

Kansainvälinen suuri kirkkokunta

Metropoliitta Ambrosius nostaa sata vuotta itsenäisenä olleen Suomen vahvuuksiksi toimivan demokratian ja vakaan yhteiskuntajärjestyksen.

– Suomen ortodoksisella kirkolla on runsaat 60 000 jäsentä. Vähemmistökirkkona olemme olleet erityisessä yhteiskunnan suojeluksessa, kuten muutkin maassamme olevat vähemmistöt, esimerkiksi saamelaiset ja suomenruotsalaiset, hän sanoo.

Ambrosiuksen mukaan suomalainen yhteiskunta on muovannut myönteisesti Suomen ortodoksista kirkkoa.

– Kirkkomme on kehittynyt demokraattiseksi. Esimerkiksi paikallisseurakunnissamme päätäntävalta on seurakunnanvaltuustolla, -neuvostolla ja toimikunnilla, hän tarkentaa.

Metropoliitta muistuttaa, ettei Suomen ortodoksisessa kirkossa vallitseva hallinto- ja päätöksentekokulttuuri ole yleinen muualla ortodoksisessa maailmassa.

– Iloitsen siitä, että kirkkomme on hyvällä tavalla osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, Ambrosius tilittää.

– Yhteiskuntamme on aidosti moniääninen. Kun eri toimijoiden arvot ovat keskenään samanlaiset, moni-ilmeisyydelle on oma tilansa, hän päättelee.

Ambrosius korostaa pienen Suomen ortodoksisen kirkon olevan osa suurta maailmanlaajuista kirkkokuntaa. Ortodokseja on koko maailmassa noin 270 miljoonaa.

– Huomionarvoista on se, ettemme me suomalaiset ole yksin uskontomme kanssa. Rukoilemme yhdessä kaikkialla maailmassa. Ortodoksinen kirkko on vahvasti kansainvälinen. Eri maissa olevilla ortodokseilla on vahva tietoisuus toisistansa, hän toteaa.

Mullistuksia on osattava käsitellä

Aikamme loputon uutistulva on johtanut muun muassa Suomessa siihen, että kansalaiset ajattelevat koko maailman olevan tuhoisassa kaaoksessa.

Metropoliitta Ambrosius muistuttaa, että vielä muutama vuosi sitten suuri osa maailman ihmisiä eli vailla loputtoman tietokaaoksen synnyttämää tuskaa.

– Nykyään kaikki asiat ovat välittömästi olohuoneissamme.

Ambrosius sanoo, että suomalaistenkin on opittava käsittelemään kriisejä, katastrofeja ja mullistuksia.

– Meidän on kysyttävä itseltämme, mihin voimme itse vaikuttaa ja mihin emme voi vaikuttaa, hän neuvoo.

Piispan mukaan jokainen ihminen pystyy tekemään rauhan töitä.

– Autetaan ja tuetaan kanssaihmisiämme, hän antaa esimerkin.

Ambrosius muistuttaa kirkkorakennusten olevan toivon merkkejä.

– Kirkkojen tornit kertovat rauhasta, sovinnosta ja anteeksiantamisesta, hän herättelee.

Maailmansota on epätodennäköinen

Taukoamatta rauhan puolesta rukoileva metropoliitta Ambrosius sanoo, että maailmassa on ollut aina sotia.

– Kiristynyt kansainvälinen tilanne tarjoaa otollisen maaperän ajatella, että koko maailma on liekeissä.

Ambrosius pitää erittäin epätodennäköisenä kolmannen maailmansodan syttymistä.

– Sotien luonne on muuttunut. Aseiden kalistelu on paikallista tai alueellista, metropoliitta miettii.

Mutta Ambrosius uskoo terroritekojen määrän kasvavan.

Kärsimys hioo

– Koko ortodoksisen kirkon vuosituhansisessa historiassa on ollut hyvin paljon kärsimystä, metropoliitta Ambrosius muistuttaa.

Hän tarkentaa lähihistoriasta Neuvostoliiton olemassaoloajan, jolloin itänaapurimme nitisti ortodoksisen kirkon henkihieveriin.

– Ortodoksinen kirkko muistaa liki joka päivä jotakin marttyyria, joka on kuollut uskonsa puolesta.

– Maailmanhistorian tutuista tapahtumista tiedämme, ettei kristittynä eläminen ole yhtä voittokulkua, Ambrosius painottaa.

– Kuitenkin me kristityt löydämme toivon mullistusten keskellä. Usko antaa kristitylle ihmiselle kestävän elämän perustan.

– Kun ihmisellä on vahva luottamus Jumalaan, hän kestää epävarmuuttakin, metropoliitta sanoo.

– Kun maailmalla menee hyvin, kirkko elää heikkoa aikaa. Kun maailmalla menee huonosti, kirkolla menee hyvin. Kirkon vahvuus on sen tarjoamassa turvassa.