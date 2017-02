Ihan täysi neljägee

Nyt ovat varmaan jotkut puhelinmyyjien ekstrabonusviikot menossa. Jos saa kaupat aikaiseksi, niin saa myyntipalkkionsa tuplana. Muuta selitystä en ole keksinyt sille, että he vainoavat minua kirjaimellisesti päivittäin.

Sanon, että vainoavat, koska sitä se todella on. En kannata minkään ihmisryhmän syrjintää tai kiusaamista, mutta minusta puhelinmarkkinointi on jollain lailla niin raivostuttava kotirauhan häirintäkeino, että alan olla valmis vastaiskuun.

Olen aloittanut lataamalla Fonecta Callerin. Se on ihan ilmainen sovellus älypuhelimeen, ja suosittelen sitä lämpimästi. Jos nettiyhteys on riittävä, ja joskus se jopa Karhella on, sovellus hakee soittajan tiedot samalla kun puhelin hälyttää. Se näyttää esimerkiksi, että soittaja on puhelinoperaattori.

Vastaan ja myyjä alkaa selittää ihan innoissaan, miten juuri meidän alueellamme on nyt parannettu 4G. Sitä ne aina jauhaa, vaikka todellisuudessa ne geet ei ole lisääntyneet täällä yhtään mihinkään. Sanon, että eihän ole. ”Kyllä on, kun katson tästä meidän kartasta, niin siellä on ihan täysi 4G.” Sanon, että minä en ole kartalla, vaan täällä paikan päällä, ja täällä ei ole toimivaa 4G:tä. Lupaan jatkaa puhelua sillä ehdolla, että hän käyttää muita myyntiargumentteja, mutta ei sano kertaakaan ”4G”. No, se puheluhan ei kestä kauan, koska ulkoa opetellussa myyntitekstissä joka toisessa lauseessa on nuo geet.

Voin myös jättää vastaamatta, jos soittajana näkyy puhelinoperaattori. Ja voin jättää vastaamatta, kun sovellus ei kerro kuka soittaa, mutta kertoo, että ”tästä numerosta soitetaan poikkeuksellisen paljon”. Poikkeuksellisen paljon soittava on poikkeuksetta puhelinmyyjä. Sovelluksessa on myös nerokas toiminto, jolla numeron voi tallentaa ”ei-toivotuksi”. Silloin se ei päästä enää puheluita tuosta numerosta läpi.

Puhelinmyyjällehän se, että sinä estät hänen numeronsa, ei vielä ole tarpeeksi vahva signaali siitä, ettet halua puhua hänen kanssaan. Lähes aina hetken päästä tulee soitto jostain toisesta numerosta, josta myös ”soitetaan poikkeuksellisen paljon”. Juuri tässä kohtaa sana ”vaino” yleensä alkaa tulla mieleen.

Koska he eivät selvästikään aio jättää minua rauhaan, olen miettinyt muutamia vastausmalleja. Näitä saa vapaasti lainata.

Ensimmäinen on helppo, sen nimi on ”Haloo”. Vastaat omalla nimelläsi. Kun kuulet, että toisessa päässä on vitamiinimyyjä, alat hokea ”haloo”. Haloo, haloo, haloo, vaihtuvalla intonaatiolla. Ensin kysyvä, kuka siellä on -tyyppinen haloo, ja sitten pikku hiljaa ärtynyt. Ärtyneen jälkeen pelokas, niin kuin toisesta päästä ei olisi kuulunut koko aikana pihaustakaan ja alat pelätä, että siellä on joku hullu, joka vainoaa sinua. Sitten katkaise puhelu.

Kun vitamiinimyyjä on tarkistanut oman puhelimensa mikrofonin toimivuuden, hän soittaa uudestaan. Vastaa nyt säikyllä äänellä, ja aloita uusia haloaminen niin että olet aluksi pelokas ja pikkuhiljaa jo hysteerinen. Huuda väliin hätääntynyt ”kuka siellä oikein on?!?” Älä lopeta, ennen kuin vitamiinimyyjä alkaa sääliä sinua ja katkaisee itse puhelun. Uskoisin, ettei soita enää uudestaan.

Toinen on hieman haastavampi. Sen nimi on ”Sivupersoona”. Vastaat vain ”haloo”. Sähköhammasharjan myyjä kysyy, onko hänellä oikea henkilö puhelimessa. Kuullessasi nimesi kiellät jyrkästi olevasi hän. Kun myyjä kysyy kuka olet, sanot jonkun muun nimen. Mielelläni käyttäisin itse ehkä miehen nimeä ja kieltäisin jyrkästi tuntevani ketään Veera Ahlgrénia. Nimeä ja sukupuolta voinee puhelun aikana vaihtaa useita kertoja, mikäli tilanne tuntuu pitkittyvän.

(Tässä kohtaa neuvokas sähköhammasharjan myyjä voi sanoa, että tässä on vain yksi varsi, mutta harjapäitä on niin monta, että riittää teistä jokaiselle. Tähän minulla ei ole vielä vastausta valmiina.)

Kolmoskikka on ”Mitä se sulle kuuluu?” Tämän voi heittää lähes mihin tahansa väliin, koska puhelinmyyjän on aina esitettävä muutama kysymys, kuten onko osoitteesi tämä ja tämä. Tai onko teillä käytössänne kiinteä vai liikkuva laajakaista? Ja onko Taloussanomat sinulle tuttu lehti tai kiinnostaako sinua enemmän koti ja sisustus vai terveelliset elämäntavat? Jos ihan tarkkoja ollaan, niin eihän nämä sille tosiaan kuulu. Jos et halua käyttää noin töykeää esitystapaa, voit myös sanoa: ”Pidän tuota liian henkilökohtaisena kysymyksenä. Keskustelen tällaisista asioista vain lähimpien ystävieni kanssa.”

En ole kokeillut näistä vielä yhtään. Sen sijaan tämä toimii: ”En osta mitään, mitä myydään puhelimitse.” ”Mutta näitä ei saa ostettua muualta.” ”No sitten minä en osta niitä.”

Tiedän, on olemassa suoramarkkinointikielto. Minulla on ollut se, mutta se koski vain minua yksityishenkilönä, ei edustamani yrityksen edustajana. Eli se ei auttanut juuri mitään. Eikä sellaisen kiellon hankkiminen olisi välttämättä yhtään niin hauskaa kuin näiden kohtausten käsikirjoittaminen ja esittäminen.