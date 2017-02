Ensiavun ovet tiukkenivat

Hammashoitaja Mervi Räntilä juhli viime keskiviikkona melkoista elämänmuutosta, kun taakse jäi yli 40 vuotta työuraa Ylöjärven terveyskeskuksen hammashoitolassa. Edessä on nyt kunnon rupeama lomaa, ja huhtikuussa alkavat viralliset eläkepäivät. Iloisesti hymyilevän päivänsankarin viimeinen työpäivä päättyi haikeisiin halauksiin ja työkavereiden lempeän värikkäisiin muisteluihin vuosikymmenten varrelta.

Läksiäishaastattelu tehtiin Räntilän vastaanottohuoneessa. Ylihammaslääkäri Tarja Niemi opasti toimittajan paikalle ja määräsi, että aikaa on puoli tuntia. Sen jälkeen oli luvassa muita rientoja. Aikataulun mukaan mentiin, näin viimeisenkin työpäivän kunniaksi.

Juhlan päähenkilö, vaaleanpunainen työtakki vielä yllään, istahti tuoliin ja katseli ympärilleen, menneitä miettien. Lieksassa syntynyt Räntilä oli aikoinaan viitisen vuotta Kajaanissa vastaanottoapulaisena ja lähti sen jälkeen opiskelemaan hammashoitajaksi. Työ Ylöjärvellä alkoi elokuussa vuonna 1976.

– Onhan tässä koko elämä mennyt hampaiden äärellä. Paljon on ehtinyt muuttua tänä aikana. Alkuun oltiin pienellä porukalla vanhalla kunnantalolla. Sittemmin päästiin näihin kunnon tiloihin ja väkeä on nyt moninkertainen määrä.

– Työn tekeminen on muuttunut ihan toiseksi. Alkuaikoina hammaslääkärit käyttivät vielä nyöriporia, nykyiset laitteet ovat onneksi jo aivan eri maailmasta. Implantit korvaavat nyt perinteisiä proteeseja, ja paikka-aineet ovat muuttuneet amalgaamista muoveiksi.

Räntilä näkee muutosta siinäkin, miten ihmiset suhtautuvat hammashoitoon tulemiseen. Molemmin puolin on lähennytty, ja kanssakäyminen on aiempaa luontevampaa.

– Mutta minkä ihmeen takia vanhemmat esittelevät lapselle vieläkin hammaslääkärin paikkana, jossa ”ei satu, ei porata”. Täällä kun nykyisin kovin harvoin mikään sattuu.

Neuvonta sydämenasia

Räntilä on tehnyt työtä hammashoitajana monissa erilaisissa tehtävissä. Kokemusta on tullut hammaslääkärin avustajana toimimisesta, ja terveysneuvonnankin puolella on kertynyt pitkiä työjaksoja.

– Kun oikomishoidot alkoivat laajamittaisesti, olin siinä työssä pitkään mukana. Lapset ja nuoret tarvitsivat paljon neuvontaa ja ohjausta erityisesti hoitojaksojen valmisteluvaiheessa.

Viimeisimmät vuodet Räntilä on työskennellyt perheiden terveysneuvonnassa. Asiakkaina ovat olleet 1-, 3- ja 5-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa. Monien kävijöiden kanssa on päädytty juttelemaan menneistäkin.

– Täällä asuu paljon sellaisia isiä ja äitejä, jotka ovat tulleet kouluikäisinä vastaanotolleni. Nyt sitten heidän lapsensa käyvät täällä.

– Yksi äiti muisteli tuommoista juuri muutama päivä sitten ja sanoi, että mielellään hän toi lapsensakin. Kyllä sellainen vain tuntuu aika kivalta.

Ylöjärvi on pitänyt huolta neuvontatyön jatkuvuudesta. Hoitajat eivät tosin tee enää säännöllisesti koulukierroksia, mutta käynti järjestyy pyydettäessä. Terveysneuvonta on ollut Räntilälle kaikkein läheisintä ja ominta työn sisältöä.

– Tiedon jakaminen tärkeistä terveysasioista on mukavaa. Ja kun olen Pohjois-Karjalasta lähtöisin, puhuminen sujuu ihan luonnostaan. Ihanaa on ollut jutella ihmisten kanssa.

Pienet asiat kantavat

– Olo on haikea, Räntilä tunnustaa.

– Vielä syksyllä tuli mietittyä, jos jatkaisin töissä vielä vähän pidempään. Mutta nyt on mukava olo lopetella ja antaa tilaa nuoremmille. Ja se on hienoa, että nyt on Suomi 100 -juhlavuosi!

Räntilä tietää, mitä hän aikoo tehdä ”vapaalle” päästyään. Musiikki on ollut hänelle aina tärkeä osa elämää. Laulamisen elävyydestä pitävät huolen sekakuoro Saurion Sävel ja lauluyhtye Laulux. Räntilä harrastaa myös yksinlaulua ja käy laulutunneilla.

Vauhtia perheen päivittäiseen elämään tuovat kaksi pientä koiraa, jotka vaativat oman huomionsa. Uutena avauksena Räntilä arvelee lähtevänsä jossain vaiheessa vapaaehtoistyöhön, mahdollisesti vanhusten pariin.

Räntilä katsoo tulevaan hyvällä mielellä. Elämä on kohdallaan, kun on sinut oman itsensä ja asioiden kanssa.

– Pitää katsoa eteenpäin, taakse kun ei pääse. Jokaisen elämässä on kuoppiakin. Se on hyvä muistaa. Hyvä mieli tulee lopulta elämän pienistä hyvistä asioista.

– Hymy vastaa hymyyn. Viljele myönteisyyttä ja ole ystävällinen, niin saat sitä kaikkea myös takaisin, Räntilä vinkkaa.