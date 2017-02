Asuntilasta poikki

Työllistämistä miettivän yrittäjän elämä ei ole tylsää. Oikeastaan se on täynnä suurempia ja pienempiä yllätyksiä. Myös mikrotyönantajan pitää oikein lakisääteisesti järjestää työntekijälleen työterveyshuolto. Järjestelmä saattaa ihmistä kehdosta hautaan.

Täällä Pohjantähden alla on Väinö Linnan mainio romaanitrilogia. Työntekijän oikeudet ovat kauan sitten olleet kehnot. Työterveyshuolto kuuluu kuuluisiin saavutettuihin etuihin. Toki järjestelmässä on lukuisia hyvä puolia. On sekä yrityksen että työntekijän etu, että työkyky on hyvä. Laajemmin ajateltuna kyse on yhdestä ylimääräisestä elinkeinoelämän kustannuksesta. Jos nykyinen järjestely on kerran niin ylivertainen, niin eiköhän se sitten menesty myös ilman lakisääteistä pakkoa?

Suomalainen taloustieteilijä Bengt Holmström sai Nobelin palkinnon. Talous ei kyllä kuulu alkuperäisiin palkittaviin, vaan siitä palkitseminen on myöhempi käytäntö. Yhtä kaikki moraalikato on teoreettinen käsite. Terveysasioissa pienen kunnan eli maksajan näkökulmasta asia menee seuraavasti. Taloudellisesti katsoen yksityinen terveydenhoito hoitaa kuntalaisen yksittäisen vamman paremmin kuin julkinen sairaanhoitopiiri. Nimittäin julkinen puoli löytää ihmisestä todennäköisesti samalla kerralla paljon muuta parannettavaa. Pieni kunta maksaa.

Väkisin tulee mieleen, että työterveyshuollossa tehdään enemmän tutkimuksia kuin on aivan välttämätöntä. Toki terveys on tärkeä asia, mutta resurssit ovat väistämättä rajalliset. Toivottavasti kaikki yritykset ovat osanneet mitoittaa tilauksensa niin, ettei ikäviä yllätyksiä pääse tulemaan. Maailma on liian monimutkainen, jos työterveyshuollon asiakkuutta perustettaessa tarvitaan juridista apua.

Iso osa ihmisen työurasta menee onneksi pienten vaivojen kanssa. Ja vaikka välillä olisi vakavampaa, niin viimeistään eläkkeelle siirryttäessä hoitosuhde työterveyshuoltoon katkeaa. Maallikkona sitä epäilee, että sitten katkeaa myös se kallisarvoinen tiedonkulku sairaushistorian osalta. Iäkkäänä sitä lääkäriä enemmän tarvitaan. Lisäksi sanoisin, että enemmän työtön eli huomisen työntekijä sitä terveydenhuoltoa kaipaa. Tällä hetkellä työtön ei saa tasa-arvoisesti palveluita.

Modernissa maailmassa sanotaan rahan seuraavan potilasta. Entä jos se olisi aidosti ihmisen omaa rahaa? Kuukaudessa tuhat euroa enemmän palkkaa, jos et ota työterveyshuollon palveluita. Suomi tarvitsee uutta ajattelua.

Vanhoina aikoina lääkärit tunsivat potilaansa. Työterveyshuollossa lääkäreiden vaihtuvuus on käsittääkseni ihan riittävän vauhdikasta. Kaipaan entisiä kunnanlääkäreitä pitkine virkasuhteineen. Ennen vanhaan myös tulospalkkaus oli paremmin organisoitua. Terveellistä joulua!