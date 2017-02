Aamu- ja iltapalveluajat ovat ahkerassa käytössä

Pankkien ovet ovat käyneet ahkerasti tänä vuonna Ylöjärvellä, kun moni paikkakuntalainen on jättänyt hyvästit entiselle rahalaitokselleen ja avannut uuden yhteistyökumppanin ukset. OP-Tampere sai vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ennätykselliset 236 uutta asiakasta. Aito Säästöpankkiin vaihtoi 179 ylöjärveläistä. Säästöpankki Sinetti aloitti yhteistyön 104 tulijan kanssa. Jokaisen kolmen pankin johdossa uskotaan, että tulijoiden määrä kasvaa yhtä rajusti toisenkin puolivuotiskauden kuluessa.

OP-Tampere (Tampereen Seudun Osuuspankki), Aito Säästöpankki ja Säästöpankki Sinetti ovat kasvattaneet asiakasmääriään merkittävästi viime vuosien aikana.

Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen sanoo, ettei hän ole uskaltanut uneksiakaan nykyisen suuruisesta asiakasmäärän kasvusta.

– Pankillamme on takana monta vuotta, joiden aikana asiakasmäärä on kivunnut ylöspäin reippaasti yli 3 000 tulijan vuosivauhdilla, hän peruntelee.

– Tämän vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Aito Säästöpankki otti vastaan 2 028 pankin vaihtajaa. Kyllä luvun uskaltaa kertoa kahdella, jotta saamme osviittaa vuoden lopun uusien asiakkaidemme määrästä, Ahonen toteaa.

Hänen mielestään kansalaiset äänestävät nyt jaloillaan.

– Iloitsen siitä, että meidän pankkimme arvot puhuttelevat pirkanmaalaisia. Haluamme tehdä kaikkemme, jotta kuluttajien odotukset pankkiamme kohtaan täyttyvät, Ahonen lupaa.

– Selvästi tulijat jättävät hyvästejä liikepankeille, hän toteaa.

– Tulijoiden joukossa on lisäksi maaseutualueilla toimivien paikallispankkien asiakkaita.

Aito Säästöpankki hipoo jo 45 000 asiakkaan rajaa.

– Odotan, että Aito Säästöpankki ylittää 50 000 asiakkaan etapin vielä tällä vuosikymmenellä, toimitusjohtaja lisää.

Ylöjärvi on pankkikentällä mielenkiintoisessa asemassa. Kaupungissa toimii kaksi Säästöpankkia.

Orivesiläinen Säästöpankki Sinetti eli entinen Eräjärven Säästöpankki rautautui paikkakunnalle ensimmäisenä eli vuonna 1998.

Ikaalisten Säästöpankki toi konttorinsa Ylöjärvelle vuonna 2009. Pankista tuli sittemmin Aito Säästöpankki.

Säästöpankki Sinetti sai puolen vuoden aikana 319 uutta asiakasta, joista 104 tulijaa otettiin vastaan Ylöjärven konttorissa.

Säästöpankki Sinetillä on tällä hetkellä 14 334 asiakasta.

OP-Tampere kasvatti asiakasmääräänsä hulppeasti 4 500 tulijan verran tammikuusta kesäkuun loppuun mennessä.

– Olemme saaneet tänä vuonna niin uusia asiakkaita kuin omistaja-asiakkaita ennätystahtiin. Suuri osa uusista asiakkaitamme on siirtynyt meille kilpailijoiltamme, toimitusjohtaja Mikko Rosenlund kertoo.

Rosenlundin mukaan OP-Tampereen asiakasmäärä on ollut vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana historiallisen suuria.

– Odotamme, että kehitys jatkuu tulevaisuudessakin samansuuntaisena, toimitusjohtaja ennustaa.

OP-Tampere hätyyttelee jo 200 000 asiakkaan rajaa.

– Nykyisellä kasvuvauhdillamme rikomme 200 000 asiakkaan rajan muutaman vuoden kuluttua, hän arvioi.

Kurun Osuuspankki on saanut 74 uutta asiakasta tämän vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana.

Pankkimarkkinat jaetaan uudelleen

Aito Säästöpankin ohjaksissa oleva Pirkko Ahonen sanoo, että Suomen pankkimarkkinat ovat nyt valinkauhassa, jossa eri toimijoiden markkinaosuudet jaetaan uudelleen.

Ahosen mukaan liikehdintä on voimakasta niin yksityisasiakkaiden keskuudessa kuin yritysasiakkaiden puolella.

– Meidän on lisäksi huomattava, että toimialalle ilmestyy uusia palveluiden tarjoajia eli perinteiset pankit saavat kirittäjiä sekä kilpailijoita, hän herättelee.

– Markkinoille saapuu muun muassa fintech-yrityksiä ja puhtaasti digitaalisiin palveluihin satsaavia toimijoita, Ahonen tarkentaa.

OP-Tampereen toimitusjohtaja Mikko Rosenlund löytää pankinvaihtoinnostuksesta kuluttajien arvomaailman.

– Olemme huomanneet, että tulijat valitsevat meidät, koska asiakkaiden mielestä pankillamme on samat arvot kuin heillä. Arvomaailmamme siis vastaa kansalaisten arvomaailmaa, opuuspankkipomo miettii.

Rosenlund muistuttaa, että monet uudet asiakkaat ovat löytäneet tiensä OP-Tampereeseen sen uuden toimialavaltauksen eli terveys- ja hyvinvointipalveluiden ansiosta.

– Olemme jatkossa enemmän kuin pankki. Huolehdimme omistaja-asiakkaidemme hyvinvoinnista entistä kokonaisvaltaisemmin, hän painottaa.