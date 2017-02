Kaupunkikin käy verkkokauppaa

Ylöjärven kaupungin kehitysjohtajana työskentelevä Riku Siren maalaa yleisellä tasolla kuvan erittäin aktiivisesta ja monipuolisesta tulevaisuuden kunnasta. Hänen mielestään jokainen kunta on nyt ison mahdollisuuden äärellä tulevaisuutensa suhteen.

Hyvin erilaisissa kunnissa ja eri puolilla Suomea työskennellyt Riku Siren on miettinyt erittäin paljon tulevaisuuden kunnan olemusta.

Siren korostaa, että hänen pohdiskelunsa liittyvät yleiskuvaan.

– Ylöjärven kaupungin tulevaisuuden viitoittamisesta vastaavat kuntapäättäjät ja johtavat virkamiehet, hän korostaa.

Sirenin mielestä koko maassa käydään toistaiseksi hyvin vähän aitoa keskustelua kuntien tulevaisuudesta.

– Julkisuudessa olleista puheenvuoroista varsin moni on pohjannut kuntaorganisaation menneisyyteen.

Edessä on suuri muutos

Riku Sirenin hahmottelema tulevaisuuden kunta on selkeästi hyvin erilainen kuin tuntemamme kunnat ovat.

– Tulevaisuuden kunta on nykyistä avoimempi, osallistavampi ja verkostoivampi, hän luonnehtii.

– Tulevaisuuden kunta on vahvasti asiakaslähtöinen, Siren lisää.

– Tulevaisuuden kunta on lisäksi tehokas.

Sirenin mukaan kuntien toiminnot digitalisoituvat.

– Digitalisaatio laittaa koko perinteisen toiminta- ja palvelukulttuurin suorastaan päälaelleen.

Siren teroittaa, ettei digitalisaatio saa olla itseisarvo.

– Kunta ei saa ratkaista toimintakonseptiaan vain siitä lähtökohdasta, että kaiken toiminnan olisi oltava verkossa tai että tavoitellaan taloudenpitoon säästöjä.

– Teknologia valjastetaan käyttöön siksi, että kuntalainen saa palvelunsa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti, Siren herättelee.

Vaikka elämme 2000-lukua, varsin useasti kansalaiset kokevat kunnallisen päätöksenteon suljetun porukan asiaksi.

– Tekniikka mahdollistaa sen, että asukkailta kootaan mielipiteitä, näkemyksiä ja esityksiä. Koko päätösprosessi voi olla helposti seurattavissa ja kaikkien kiinnostuneiden ulottuvilla. Ratkaisut eivät synny suljettujen ovien takana, Siren visioi.

Kansalaisia moititaan monesti passiivisiksi. Ihmiset käyvät äänestämässä laiskasti. Kuulemis- ja keskustelutilaisuudet saavat vain pienen osallistujajoukon liikkeelle.

Riku Sirenin mukaan teknologia tarjoaa liki rajattomasti keinoja ja väyliä suuren yleisön kohtaamiseen.

– Koko ajan voimakkaasti kehittyvien järjestelmien avulla tiedottaminen käy helpoksi. Samoin käyvät helpoiksi tiedon vastaanottaminen ja kerääminen, hän muistuttaa.

Siren odottaa hyvin paljon kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutuksen syvenemiseltä.

Tietoa ja kokonaisuuksia

Sirenin mukaan tulevaisuudessa mallikkaasti toimivat kunnat tarvitsevat johtoonsa kokonaisuuksia hallitsevat ammattilaiset, joilla on vankka ja monipuolinen tietopääoma.

– Maassamme on puhuttu jo paljon poikkihallinnollisuudesta. Sen toteuttamisen aika on nyt käsillä, hän teroittaa.

– Perinteisten hallintokuntien ja osastojen raja-aidat on kaadettava, mies lisää.

Historiallinen mahdollisuus

Soten ja maakuntahallinnon uudistusten toteutuminen kouraisee syvästi kunnan arkea.

– Vuonna 2019 toteutuvia historiallisia muutoksia ei pidä pelätä, Riku Siren neuvoo.

– Jokaisella kunnalla on omissa käsissään ainutlaatuinen mahdollisuus, hän ravistelee.

Siren korostaa, että jokainen kunta voi nyt aidosti ravistella ja järjestellä hallintonsa ja toimintansa uuteen uskoon.

– Suomessa on tällä hetkellä runsaat 300 kuntaa. Joukkoon mahtuu varmasti sellaisia kuntia, jotka ovat jo aktivoituneet järjestelemään asioitaan ja vastaamaan aktiivisesti tuleviin haasteisiin. On myös sellaisia kuntia, jotka muuttavat toimintakulttuuriaan vasta pakon edessä.

– Jotkin kunnat tekevät minimimäärän työtä tulevaisuutensa vahvistamiseksi, kun tehtävistä poistuvat sosiaali- ja terveyspuolen asiat. Näille kunnille ennustan vaikeaa tulevaisuutta.

– Kunnat, jotka suunnittelevat uusia toimintamalleja ja toteuttavat niitä, menestyvät.

– Tulevaisuudessa kuntien välinen kilpailu voimistuu. Tunnistamme kuntakartaltamme taantuvia ja eteenpäin pääseviä kuntia, Siren sanoo.

Kuntakentän uudistajat vannovat elinvoimaisuuden nimiin.

Sirenin mukaan kunta pystyy voimistamaan elinvoimaansa hyvin monella tavalla.

– Elinvoimaisuus käy käsi kädessä hyvinvoinnin kanssa. Elementit tukevat toinen toistaan.

”Ratkaiseeko sijainti pärjäämisen?”

Väestö keskittyy kasvukeskuksiin. Pinta-alaltaan laajaan maahamme mahtuu kasvavia ja kuihtuvia alueita.

Riku Siren näkee, ettei pelkkä maantieteellinen sijainti takaa kunnalle menestystä tai syökse kuntaa tuhoon.

– Perehtyisin kunkin kunnan historiaan ja tarkastelisin sitä, mitä eri aikakausina on tapahtunut. Aikajana avaa hyvin paljon jo tehdystä työstä ja realistisesta tulevaisuuden odotteesta, hän sanoo.

Sirenin mukaan kuntakentässämme on varmasti joukko sellaisia kuntia, jotka eivät halua erityisesti satsata tulevaisuuteensa, tai kuntia, joilla ei yksinkertaisesti ole realistisia eväitä olojensa kohentamiseen.

– Nyt tulevaisuuden avaimet ovat ketteräliikkeisillä kunnilla, jotka haluavat muuttua maailman vaatimuksien edessä, hän herättelee.

– Fakta on se, että kunnat ovat sellaisten tilanteiden edessä, joissa ne eivät ole aikaisemmin olleet.

Miten vallan muodot muuttuvat?

Valta löytää aina ja kaikkialla kotinsa.

– Valta on nollasummapeli, Riku Siren kiteyttää.

Hänen mukaansa tulevaisuuden kunta ei saa itsetarkoituksellisesti valtaa lisää.

– Mielenkiintoista on se, jakavatko esimerkiksi avoimuus ja verkostoituminen valtaa uudelleen, Siren pohtii.

Kuntavaalit lähestyvät, ja kansalaiset äänestävät uudet kunnallisvaltuutetut vuoden 2017 huhtikuussa.

– Kunnissa on nyt tilaa erityisesti tulevaisuuteen kurkottaville päätöksentekijöille ja vastuunkantajille, Siren toteaa.

Sirenin mukaan tulevaisuuden kunnat saavat halutessaan muokata myös organisaatioitaan.

– Laki määrää kuntaan vain valtuuston, hallituksen ja tarkastuslautakunnan.

Hallintorakenteita paljon pohtinut Siren toivottaa tervetulleiksi uudet elimet, jotka järjestäytyvät joko jonkin teeman tai poikkihallinnollisen yhteistyön merkeissä.

– Kunnilla on käsillä hedelmällinen maaperä muokata hallintoa, hän muistuttaa.

– Kuntamme jakaantuvat tässäkin asiassa nollasuorittajiin ja rohkeisiin kokeilijoihin, Siren otaksuu.

Vaikutusvalta korostuu

– Tulevaisuuden kunnassa asukas pystyy vaikuttamaan ratkaisuihin aktiivisuudellaan, Riku Siren vakuuttaa.

Hänen mielestään asukkaiden, asiakkaiden ja eri palvelujen käyttäjien mielipiteet nousevat erityisen arvokkaiksi toimintoja kehitettäessä.

– Tulevaisuuden kunnat muokkaavat palvelujaan siten, että nämä vastaavat käyttäjien tarpeita. Suora vuorovaikutteisuus mahdollistaa ripeät muutokset, Siren uskoo.

Sirenin mielestä tärkeintä on, että kunnat ovat aloitteellisia uudistuksien suhteen.

Kuntaliittoa tarvitaan

Miten historialliset muutokset vaikuttavat kuntien määrään ja niiden etujärjestön toimintaan?

Riku Siren arvioi, että kuntien lukumäärä vähenee.

– Maassamme on nykyisin kuntia, joilta sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisvastuun poistumisen jälkeen loppuvat rahkeet. Oletan, että pienet ja elinvoimattomat kunnat liitetään elinvoimaisiin kuntiin.

– Suomen Kuntaliittoa tarvitaan tulevaisuudessakin. Kunnat tarvitsevat edunvalvojansa.

Asioiden aikataulutus erittäin järkevää

– Jokaisessa kunnassa on terveellistä käydä oikea-aikainen keskustelu siitä, mitä kyseinen kunta tulevaisuudeltaan haluaa, Riku Siren kannustaa.

Hänen mukaansa kunta hallitsee muutoksen paremmin, kun se on valmistautunut siihen.

– Päivänselvää on, että koko maapallomme on siirtymässä pois teollisesta maailmasta. Elämme samanlaista vedenjakajan aikaa kuin ihmiskunta silloin, kun se siirtyi agraarisesta maailmasta teolliseen aikakauteen, Siren avaa.

– Vallankumous on totta.

Tulevaisuuden työ ei ole vain säästöhanke

– Uuden roolin valjastaminen kunnalle ei ole vain rahan säästämistä, Riku Siren painottaa.

Hänen mukaansa tulevaisuuden ratkaisut on syytä tehdä muilla perusteilla kuin talouden ehdoilla.

– Hyvät ja toimivat toimintamallit johtavat aikanaan taloudellisesti kestäviin lopputuloksiin. Tulevaisuudessa säästöt ovat mahdollisia, Siren arvioi.

Digi-Ylöjärvi antaa osviittaa

Kehitysjohtajan työssään Riku Siren seuraa aitiopaikalta digipalveluiden rantautumista kaupungin palvelu- ja toimintakulttuuriin.

Riku Siren kirjoittaa säännöllisesti blogia, jossa hän kertoo muun muassa digipalveluiden edistymisestä.

– Sivustolla on varsin mukavan kokoinen seuraajien joukko. Toivoisin, että mahdollisimman moni ylöjärveläinen aktivoituisi ja tulisi toimintaan mukaan, hän vetoaa.

Siren odottaa hyviä tuloksia Digi-Ylöjärvi-hankkeelta.

– Jos jokin asia epäonnistuu, kerromme senkin, hän sanoo.

Ylöjärvellä, Nokialla, Pirkkalalla, Lempäälällä, Vesilahdella ja Kangasalla on yhteinen digivisio – Helppo palvelu.

– Toteutamme hankettamme käytännönläheisesti.

– Päämääränämme on, että Digi-Ylöjärvi tuottaa vielä tämän vuoden kuluessa konkreettisia tuloksia, eli parantaa kaupungin palveluita digitalisaation turvin, Riku Siren kertoo.

Digi-Ylöjärveä voi seurata osoitteessa http://digiylojarvi.blogspot.fi.