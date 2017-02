Kunta- ja maakuntavaalit – mistä on kyse?

Viljakkalan Yrittäjien 30-vuotisjuhla oli kattaus paikallista osaamista ja päättäväisyyttä. Juhlaväen keskuudessa paikallisen yrittäjäjärjestön olemassaolo koettiin kiistattoman merkitykselliseksi.

Viljakkalalaisyrittäjä Jyrki Vuori tunnetaan kylällä Seo-huoltoaseman ja Haverin Kultahippunen -ravintolan isäntänä. Hänkin liittyi aikoinaan Viljakkalan Yrittäjiin.

– Tulin jäseneksi noin kymmenen vuotta sitten. Tärkeimmät syyt liittymiseeni olivat yhteisöllisyys ja vaikutusmahdollisuudet, hän summaa.

Vuori kokee yrittäjäyhdistyksen elintärkeäksi voimavaraksi.

– On keskeistä, että Viljakkalan yrittäjillä on oma, itsenäinen järjestönsä. Pitää muistaa, että muuttoliike näille seuduille on voimakasta. Uudet tulijat tarvitsevat tukikohdan ja palveluita.

Viljakkalalaisyrittäjä Jyrki Vuori näkee talouden valtakunnallisessa tilassa pienen pieniä positiivisia signaaleja.

– Asiat ovat menneet eteenpäin. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät ovat saaneet paljon aikaiseksi. Silti näköala on edelleen haastava.

Jyrki Vuori on lähiaikoina ottamassa aiempaa vahvemmin osaa Viljakkalan Yrittäjiin.

– Olen lupautunut mukaan pian valittavaan paikallisjärjestön uuteen hallitukseen, hän kertoo.

Laatikon ulkopuolelle

Ylöjärven Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Anne Juhola liputtaa Viljakkalan Yrittäjien itsenäisen yhdistyksen puolesta.

– Viljakkalan Yrittäjien oma toiminta on keskeistä heidän identiteettinsä kannalta. Jos esimerkiksi Viljakkalalla ei olisi omaa yrittäjäjärjestöään, he sulautuisivat liiaksi suureen Ylöjärveen.

– En pidä hyvänä ajatuksena sitä, jos joskus koittaisi sellainen aika, että heidän pitäisi kuulua yhteen isoon yrittäjäyhdistykseen. Ylöjärvi on kuitenkin niin iso alue.

– Mielestäni on loistava juttu, että meillä Ylöjärvellä on kolme yhdistystä ja silti olemme yksi yhdistys, Anne Juhola kiteyttää olennaisen.

Juholalla on vahva yhteys Ylöjärven Yrittäjiä lukumäärällisesti pienempiin paikallisiin yrittäjäyhdistyksiin.

– Olen tuntenut sekä Viljakkalan Yrittäjien nokkamiehen Teuvo Hakasen että Kurun Yrittäjien liiderin Tapani Tienarin jo kauan aikaa. Yhteistyö heidän kanssaan on mutkatonta. He ovat välittömiä persoonallisuuksia, Ylöjärven Yrittäjien keulanainen luonnehtii.

Sekä viljakkalalaiset että kurulaiset järjestävät tapahtumia, joihin osallistutaan mieluusti myös Kanta-Ylöjärveltä.

– Viljakkalan Vilumpialaiset ja Kurun Tyrisevän Torinat ovat muodostuneet käsitteiksi. Esimerkiksi itse osallistun mielelläni näihin kohtaamisiin. Välillä on hyvä tulla pois omasta laatikostaan, Juhola luonnehtii.

Metallialan yritystä Ylöjärvellä luotsaava Anne Juhola kokee maamme kansallisen taloustilanteen vaihtelevaksi. Hän näkee siinä pilkahduksia paremmasta huomisesta.

– Puhun tietysti oman yritykseni ja muutamien muiden tuntemieni metallialan toimijoiden tilasta. Emme ole missään tapauksessa jäissä, mutta silloin tällöin vastaan tulee yllättäviä seiniä.

– Tilaussyklit ovat nykyään lyhyitä. Kukaan ei enää osta tavaraa varastoon. Aikajänne on nykyään erittäin nopea, Juhola tiivistää oman toimialansa fiiliksiä.

Itsenäinen Suomi täyttää ensi vuonna kunnioitettavat sata vuotta. Se merkitsee vilkasta yhteistyötä yrittäjäjärjestöissä.

– Juhlavuoden kunniaksi yhteistyö tiivistyy sekä valtakunnallisesti että erityisesti myös paikallisesti.

Miss Ylöjärvi Seurojentalolla

Paikallisyrittäjien juhlaa kunnioitti läsnäolollaan myös hallitseva Miss Ylöjärvi Vilhelmiina Riuttala. Vahvasti viljakkalalaistaustaisen Riuttalan missivuosi on kääntynyt jo loppusuoralle. Vuosi kruunun kantajana on tarjonnut hänelle paljon tärkeää oppia ja kokemusta.

– Vuoteni on ollut aika erilainen verrattuna tavallisiin kalenterivuosiin. Se on ollut työntäyteinen. Omalla tavallaan misseys on ollut myös kuluttavaa, mutta toisaalta se on antanut minulle myös paljon.

Missimittelö on rakentanut Vilhelmiina Riuttalan työuraa varsin mielenkiintoisella tavalla.

– Valmistuin keväällä kosmetologiksi. Ilman missikilpailua en olisi saanut nykyistä työpaikkaani Kauneuskeskus Vipissä.

– Siirryn kauneudenhoitoalan yrittäjäksi joulukuussa tai viimeistään vuodenvaihteen jälkeen, Riuttala kertoo.

Riuttalan oma vahva tahto on kannustanut naista valitsemaan yrittäjyyden polun.

– Haluan yrittää itse. Vapaus sekä työaikojen että tehtävien suhteen on painanut paljon vaakakupissani. Olen vakuuttunut siitä, että yrittäjyys sopii aika hyvin luonteelleni.

Miss Ylöjärvi antaa isot pisteet nykyiselle työnantajalleen Kauneuskeskus Vipille.

– Olen saanut työpaikasta runsaasti tärkeitä taitoja yrittäjän taivaltani varten, Riuttala kiittelee.

Vilhelmiina Riuttalan missivuosi on siis ollut työntäyteinen ja kuluttavakin. Silti missin kruunusta luopuminen tuo mieleen haikeuden.

– Toki haikeutta on ilmassa. Toisaalta kruunusta luopuminen merkitsee samalla myös uusiin ja aiempaa suurempiin tavoitteisiin kurkottamista.

Jäsenmäärä vakiona

Viljakkalan Yrittäjien puheenjohtaja Teuvo Hakanen luotsaa paikallisjärjestöä hyvillä mielin neljännelle vuosikymmenelle. Viljakkalan Yrittäjien jäsenmäärä on pysynyt pitkään vakiolukemissa. Vaihtuvuus on ollut lähinnä kosmeettista.

– Jäsenmäärämme on pysynyt noin 60 jäsenen tietämissä. 70 jäsenen saavuttaminen on ollut meidän pitkäaikainen tavoitteemme. Sitä emme ole vielä saavuttaneet.

– Tietysti sekin pitää muistaa, että meillä on paljon pitkäikäisiä jäseniä. Heillä on kuitenkin omat kiireensä, mutta he ovat kuitenkin tahtoneet kuulua yhdistykseemme, Hakanen summaa.

Toki paikallisella yrittäjäyhdistyksellä riittää myös haasteita.

– Meillä on sama ongelma kuin monella muullakin yhdistyksellä. Tapahtumissa ja tilaisuuksissa vierailevat yleensä samat naamat. Olisi hienoa, jos saisimme tilaisuuksiimme mukaan uusia tulokkaita.

Viljakkalan tapahtumakalenteriin ilmestyi pari vuotta sitten suorastaan kruununjalokiven kaltainen kesäkarnevaali.

– Haverin Konepäivät on meille iso juttu. Emme ota tapahtumasta kunniaa järjestönä, vaan kyseessähän on jäsenemme Pikku-Matin muovaama tapahtuma, jota hän on hionut yhdessä Päivö Uusi-Erkkilän kanssa.

– Myös Haveri-yhdistys on vaikuttanut Konepäiviin, puheenjohtaja Hakanen lisää.

Konepäivät tarjoaa Viljakkalan Yrittäjille hienon tilaisuuden kassan kartuttamiseen.

– Päivä, jona Konepäiviä vietetään, on meille vuoden paras varainhankintapäivä.

On selvää, että Viljakkalassa pitää tehdä töitä, jotta kylä pysyy elossa ja virkeänä. Tunnelma on odottavan positiivinen. Yksi Viljakkalan ilonaihe on muuttoliike.

– Väestömäärämme on kasvanut täällä Viljakkalassa. Meillä on tarjolla muun muassa kauniita järvenrantatontteja, puheenjohtaja Teuvo Hakanen vinkkaa.