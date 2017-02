Korkea aika miettiä omavaraisuutta

Ylöjärveläiset Liisa ja Pekka Tyllilä ansaitsevan julkisen kiitoksen pirkanmaalaisen luonto- ja hyvinvointimatkailun hyväksi tekemästään työstä.

Tyllilät ovat uskoneet toimialaansa kuin pukki sarviinsa jo neljännesvuosisadan ajan. He jos ketkä tietävät, mitä kivireen vetäminen on. Pariskunta on tehnyt uraauurtavaa pohjatyötä, mikä on helpottanut uusien luonto- ja hyvinvointimatkailuyrittäjien tulemista vieläkin varsin spesiaaliselle alalle.

Tyllilöiden Hiking Travel, Hit Ky -yritys on tullut vuosien saatossa hyvin tutuksi tuhansille asiakkaille, jotka ovat huolehtineet siitä, että viidakkorumpu on vienyt firmasta myönteistä sanaa eteenpäin. Yritys on tarjonnut arvostetun harjoittelupaikan monille opiskelijoille, joiden pääkiinnostus on nimenomaan luonto- ja hyvinvointimatkailussa.

Ylöjärveläinen luonto on tullut hyvin tutuksi Tyllilöiden asiakkaille. Tyllilät ovat johdattaneet asiakkaansa paikkakunnan mielenkiintoisiin luontokohteisiin. Hiking Travel, Hit Ky on hyödyntänyt esimerkiksi kurulaisen metsäjärven ympäristöä, joka viime vuoden loppupuolella nousi otsikoihin, kun pirkanmaalainen hyvinvointiyrittäjä Jutta Gustafsberg esitteli alueelle rakennettavaa hyvinvointi- ja medidaatiokeskushankettaan.

Liisa ja Pekka Tyllilän tekemä pitkäjänteinen työ luonto- ja hyvinvointimatkailun eteen nousi julkisuuden valokiilaan viime viikolla Matkamessuilla Helsingissä. Tapahtumassa palkittiin Liisa Tyllilän suunnittelema kaupunkiopastus, joka tekee kunniaa Tampereelle. Maista Mansen maut! Tasting Tampere – the best beers, exellent experiences and orignal flavours! valittiin Visit Finlandin kulttuurimatkailun kärkituotteeksi vuodelle 2017.

Palkittu kaupunkiopastus kertoo olennaisen Liisa Tyllilän ideointi- ja toteutustavasta. Hän ammentaa matkailutuotteisiinsa monipuolisesti paikallista sisältöä. Kyseessä olevalle kaupunkiopastukselle osallistuvat saavat hyvin monipuolisen kattauksen Tampereen historiaa, jolla on ollut vaikutuksensa myös koko Suomen historiaan. Tiedollinen puoli täydentyy juoma- ja ruokakulttuurin tuotteilla.

Yrittäjä Liisa Tyllilä on puhunut aina yrittäjien yhteistyön puolesta. Hän itse on ollut silmiinpistävän aktiivinen luonto- ja hyvinvointimatkailun parissa toimivien yrittäjien verkottamisesta. Tyllilä toimii määrätietoisesti muun muassa Vihreä Sydän Matkailuyrittäjät ry:ssä.

Suomalainen luonto- ja hyvinvointimatkailu menestyy, kun alalla on Tyllilöiden kaltaisia työmyyriä.