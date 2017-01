Kultakasvohoidon jalkauttaja

Yrittäjä Irena Lepola ottaa hohdokkaasti jo neljännesvuosidan toimineen soppeenmäkeläisen Kauneushoitola & Kosmetiikka Merisa Oy:n omistukseensa. Suuresti kauneusalasta innostunut nainen tuo uutena palveluna ylöjärveläisille kultakasvohoidot, jotka ovat juuri nyt hot eri puolilla maailmaa.

Irena Lepola järjestelee silmä tarkkana tuoksupulloja, meikkipakkauksia ja ihonhoitotuotepurkkeja ylöjärveläisessä Kauneushoitola & Kosmetiikka Merisassa.

Lielahtelaisnainen on päättänyt omistautua sataprosenttisesti kauneusalalle. Ensi askeleensa toimialalle hän on ottanut Tampereen sydämeen perustamassaan Salon de Beuté Irena -liikkeessään.

– Päämääränäni on luoda kahden identtisen toimipaikan kokonaisuus, hän kertoo.

– Molemmissa erikoisliikkeissäni on tarjolla laadukkaat kauneushoitopalvelut, ja ne ovat hyvin samankaltaiset myymälät, joissa on tarjolla korkeatasoiset kosmetiikkatuotteet: tuoksut, ihonhoitotuotteet, meikit ja välineet, Lepola lisää.

Kivijalkamyymälä menestyy

Kauneusalalle omistautuva Irena Lepola on vakuuttunut siitä, että kosmetiikan erikoisliike menestyy kivijalkamyymälänä.

– Merisan 32 vuoden työn tuloksena luoneet sisarukset Merja Sihvonen ja Leila Antila ovat olleet koko yrittäjäaikansa näkijöitä ja tekijöitä. He ovat kehittäneet hyvin persoonallisen erikoisliikkeen, jossa on varsin monipuolinen ja tasokas tuotesortimentti. Yrittäjät oivalsivat oikea-aikaisesti monipuolistaminen merkityksen. He toteuttivat monipuolisen kauneushoitolan. Yrityksellä on monta lujaa tukijalkaa, Lepola kiittelee.

Uusi yrittäjä uskoo, että ylöjärveläinen erikoisliike on voimissaan vielä seuraavienkin 32 vuoden kuluttua.

– Ihmiset haluavat tutustua kauneusalan tuotteisiin ammattitaitoisen myyjän opastuksella. Myymälässä asiakas voi tuoksutella hajuvesiä ja testata ihonhoitotuotteita. Avainasemassa on palvelu ja vuorovaikutus, Lepola korostaa.

Yrittäjä tietää, että ihmiset haluavat satsata monipuolisesti hyvinvointiinsa.

– Kaikki kauneushoitopalvelut tarjoavat oivan mahdollisuuden itsensä hemmotteluun. Ihminen haluaa pysähtyä ja olla tuokion omissa oloissaan, hän miettii.

Lepola tietää, etteivät kosmetiikkatuotteet eivätkä kauneushoitolapalvelut ole nykyajan ihmiselle ylellisyyttä vaan jokapäiväistä omasta itsestään huolehtimista.

– Sihvonen ja Antila ovat luoneet Merisaan kodinomaisen tunnelman, joka ylentää jokaisen liikkeeseen poikkeavan mieltä, hän aistii.

24 karaatin kultaa kasvoille

Vuosi 2017, jolloin Irena Lepola otti Merisan johtovastuun, jää Ylöjärven historiaan ajankohtana, jolloin kultakasvohoidot rantautuivat kaupunkiin.

– Olen perehtynyt kultakasvohoitoihin hyvin perusteellisesti. Kyseessä on todellinen elämys, joka antaa asiakkaalle mahdollisuuden kokea jotakin todella ylellistä. Kultahoidon tulokset näkee kasvoillaan uudistuvana ja tasapainoisena ihona, hän luonnehtii.

Lepola sanoo viehtyneensä kauneusalaan juuri sen takia, että toimiala on jatkuvassa muutoksessa.

– Erilaisten kauneushoitojen tarjotin on poikkeuksellisen laaja.

– Hoitomenetelmät kehittyvät koko ajan.

– Ihonhoitoaineet, meikit ja tykövälineet jalostuvat alati. Jokainen päivä tuo mukanaan uutuusuutisia, yrittäjä iloitsee.

Kauneus kuuluu jokaiselle

– Olen ollut kiinnostunut kauneuteen liittyvistä asioista käytännössä katsottuna aina, Irena Lepola kertoo.

Nainen kokee, että kauneusalan palveluja ja tuotteita on luontevaa myydä, kun itsellä on aito kosketus toimialaan.

– Jokainen ihminen on kaunis. Jokaisen on nostettava mainioita puoliaan esille. Meidän hyvinvointimme kumpuaa siitä, että pidämme ulkoasumme ja kehomme hyvässä kunnossa, hän painottaa.

Irena Lepola on henkeen ja vereen kuntosali-ihminen.

– Käyn neljä kertaa viikossa salilla. Salitreenit ovat minun tapani varata aikaa itselleni, hän kertoo.

– Fitness on myös minun juttuni. Se on tapani elää, nainen lisää.

Pitkä taival yrittäjänä

Erikoissairaanhoitajaksi ja kätilöksi kouluttautunut Irena Lepola ei ole työskennellyt päätoimisesti terveysalalla milloinkaan.

– Kun valmistuin erikoissairaanhoitajaksi 1990-luvun loppupuolella, Suomessa oli varsin vaikea löytää oman alansa työtä, hän sanoo.

Jo lapsena kovaan työntekoon tottunut Lepola perusti oman siivousfirman, jonka kehittäminen on haastanut häntä kahden vuosikymmenen ajan.

Menestynyt yrittäjä on kantanut kortensa kekoon toimimalla yrityskummina Pirkanmaalla.

– Toimin mielelläni myös mentorina yrittäjille, Lepola lisää.